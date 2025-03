Lazio Rom - Turin FC Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2025

SPORT1 Betting 30.03.2025 • 11:00 Uhr Lazio Rom – Turin FC Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Haben die Römer die Klatsche vor der Länderspielpause verdaut?

Unser Lazio Rom – Turin FC Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 31.03.2025 lautet: Die Gäste gehören zu den aktuell formstärksten Teams der Serie A, was man von den Laziali nicht behaupten kann. In unserem Wett Tipp heute kommen daher auch die Turiner zum Torerfolg.

Der 30. Spieltag der Serie A wird am Montag in der italienischen Hauptstadt abgeschlossen. In unserer Lazio Rom Turin FC Prognose wollen die Laziali Wiedergutmachung für das Debakel vor der Länderspielpause beim FC Bologna betreiben. Allerdings sind die Gäste derzeit in durchaus bestechender Form.

Der letzte direkte Vergleich spricht zwar für die Römer, die letzten Ergebnisse lassen einen Auswärtspunkt aber nicht unmöglich erscheinen.

Wir entscheiden uns letztlich für den Lazio Rom Turin FC Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,87 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Turin FC auf „Beide Teams treffen”:

Lazio Rom kassierte in 12 der letzten 13 Pflichtspiele Gegentore.

In den letzten 8 Heim-Pflichtspielen der Laziali konnten beide Teams treffen.

Der Turin FC kam in jeder der letzten 10 Serie-A-Partien zum Torerfolg.

Lazio Rom vs Turin FC Quoten Analyse:

Mit dem aktuellen Bet365 Angebotscode könnt ihr zusätzliches Wettguthaben erhalten, das ihr dann für eine der vielen Lazio Rom Turin FC Quoten bei diesem Buchmacher verwenden könnt. Er, aber auch die anderen Wettanbieter auf dem Markt, sehen die Gastgeber in der recht klaren Favoritenrolle.

Ein Tipp auf einen Heimsieg ist mit Quoten bis höchstens 1,78 verbunden, während man für Wetten auf einen Erfolg der Gäste Quoten jenseits der Marke von 5,00 erhalten kann. Interessant sind die Lazio Rom Turin FC Wettquoten für die „Doppelte Chance X2”. Hier lassen sich Werte bis 2,06 erzielen, die man durchaus im Hinterkopf behalten sollte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Turin FC Prognose: Gäste erweisen sich als unangenehm

Vier Pflichtspiele am Stück und sechs aufeinanderfolgende Partien in der Serie A war Lazio Rom ungeschlagen geblieben. Die Betonung liegt auf „war“, denn vor der Länderspielpause gab es eine deftige 0:5-Abreibung beim FC Bologna. Die Laziali verpassten damit den Sprung auf den Champions-League-Platz 4, den nun Bologna durch den Dreier übernommen hat.

Damit waren die Römer auch weit weg von einer Weißen Weste, die sie in nur einem der mittlerweile letzten 13 Pflichtspiele wahren konnten. Zuletzt konnte Lazio sechsmal in Folge nicht zu Null spielen. Zu Hause konnte man in diesem Kalenderjahr den eigenen Kasten überhaupt noch nicht sauber halten.

Das letzte Mal, dass die Laziali zu Hause zu Null spielten, war am 28. November 2024, als es in der Gruppenphase der Europa League eine müde Nullnummer gegen Ludogorets Razgrad aus Bulgarien gab. Seitdem gab es in den folgenden zehn Heimspielen in allen Wettbewerben mindestens einen Gegentreffer.

Bereits diese Zahlen untermauern unseren Lazio Rom vs. Turin FC Tipp, der abermals von einem Gegentor für die Römer ausgeht. Selbst konnten diese in jeder ihrer letzten acht Heim-Begegnungen einen Treffer erzielen. Mit insgesamt 50 Toren stellen die Biancocelesti die drittstärkste Offensive der Serie A.

Lazio Rom – Turin FC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:5 Bologna (A), 1:1 Viktoria Pilsen (H), 1:1 Udinese (H), 2:1 Viktoria Pilsen (A), 2:1 AC Milan (A)

Letzte 5 Spiele Turin FC: 1:0 Empoli (H), 2:2 Parma (A), 2:0 Monza (A), 2:1 AC Milan (H), 2:3 Bologna (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. Turin FC: 3:2 (A), 2:0 (A), 2:0 (H), 0:1 (H), 0:0 (A)

Auf der anderen Seite stehen bei den Gastgebern aber auch schon 41 Gegentore in der Bilanz. Damit haben sie die meisten Gegentreffer von den Klubs auf den Rängen 1 bis 12 und sieben mehr als die Gäste aus Turin. Diese kommen auf ein ausgeglichenes Torverhältnis von 34:34.

Zuletzt blieben sie viermal in Folge ungeschlagen und holten dank dreier Siege und einem Remis zehn von zwölf möglichen Punkten. Nur AS Rom und Bologna holten an den letzten vier Spieltagen die Maximalausbeute von zwölf Zählern. Gegen Bologna kassierte der Turin FC auch die bislang letzte Niederlage.

Die knappe 2:3-Pleite durch ein Eigentor in der 90. Minute am 14. Februar dieses Jahres war gleichzeitig die einzige, die „Il Toro“ an den letzten zwölf Spieltagen kassierte. Mit sieben endete der Großteil dieser letzten zwölf Serie-A-Partien der Turiner mit einem Unentschieden.

Bei nur einer Pleite aus den letzten zwölf Begegnungen erscheint der im Rahmen der Lazio Rom vs Turin FC Prognose bereits angesprochene Tipp auf die „Doppelte Chance X2“ nochmal in einem etwas anderen Licht. Bei Quoten von über 2,00 lässt sich diese Option mit geringem Einsatz oder Extra-Wettguthaben aus einem Sportwetten Bonus durchaus wagen.

So seht ihr Lazio Rom – Turin FC im TV oder Stream:

31. März 2025, 20:45 Uhr, Stadio Olimpico, Rom

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr bei eurem Lazio Rom gegen Turin FC Tipp die Tore mitzählen und das live und in Farbe tun wollt, dann führt kein Weg an einem Abo bei DAZN vorbei. Nur dort wird diese Begegnung sowohl im linearen Sender DAZN2 als auch im Stream übertragen.

Im Hinspiel setzten sich die Laziali auswärts knapp mit 3:2 durch. Es war ihr dritter Sieg gegen die Granatroten in Serie. Nur einen dieser drei Erfolge gab es allerdings an heimischer Wirkungsstätte.

Lazio Rom vs Turin FC: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lazio Rom: Provedel – Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna, Rovella, Zaccagni; Dia

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Provstgaard, Basic, Dele-Bashiru, Belahyane, Noslin, Ibrahimovic, Pedro

Startelf Turin FC: Milinkovic-Savic – Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Lazaro, Ricci, Vlasic, Casadei, Elmas; Adams

Ersatzbank Turin FC: Paleari, Donnarumma, Masina, Sosa, Gineitis, Linetty, Pedersen, Dembele, Ilic, Tameze, Karamoh

Zu Hause haben die Römer das letzte Duell mit „Il Toro” für sich entschieden. Davor konnten sie allerdings keines von drei Heimspielen gegen den kommenden Gegner gewinnen. Weiter zurückblickend haben sie nur zwei der letzten sieben Heim-Begegnungen mit den Turinern siegreich gestalten können und mit zwei genauso viele auch verloren (3U).

Auch das unterstreicht nochmal unsere Lazio Rom vs Turin FC Prognose, welche die Gäste hier keinesfalls chancenlos erscheinen lässt. Diese haben auch auswärts nur eines der letzten acht Matches in der Serie A verloren (2S, 5U) – nämlich das bereits erwähnte beim aktuell Vierten Bologna.

Unser Lazio Rom – Turin FC Tipp: „Beide Teams treffen”

Beim ersten flüchtigen Blick auf diese Begegnung mag man Lazio in der Favoritenrolle sehen. Das ist vielleicht auch nicht falsch, aber bei einem genaueren Blick erkennt man, dass es durchaus auch einige Argumente gibt, die in diesem Match für mindestens einen Punkt der Gäste sprechen. Jedenfalls sollten sie hier zum Torerfolg kommen. Sie haben einen guten Lauf und in jeder ihrer letzten zehn Partien getroffen.

Die Römer auf der anderen Seite konnten in nur einem ihrer letzten 13 Pflichtspiele ihren Kasten sauber halten und kassierten in jeder ihrer letzten zehn Heim-Partien Gegentore. Nach alldem und weil Lazio selbst auch gerne den Ball im gegnerischen Kasten versenkt, ist eine Torwette die wohl beste Option für diese Begegnung.