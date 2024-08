Lazio Rom - Venezia Tipp, Prognose & Quoten | 18.08.2024

SPORT1 Betting 17.08.2024 • 11:00 Uhr Lazio Rom - Venezia Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Welcher neue Coach punktet zum Serie-A-Auftakt?

Unser Lazio Rom - Venezia Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.08.2024 lautet: Die Römer wollen auch in diesem Jahr wieder um die Europapokal-Plätze mitspielen. Im Wett Tipp heute trauen wir den Adlern zum Auftakt gegen den Aufsteiger einen Dreier zu.

Gleich 13 Klubs starten in Italien mit einem neuen Trainer in die Saison 2024/25 der Serie A. Dazu gehören auch Lazio Rom und der Venezia FC, die am Sonntagabend im Olympiastadion der Hauptstadt direkt aufeinandertreffen. Die Wettquoten schlagen sich bei diesem Duell wenig überraschend klar auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen beim Lazio Rom Venezia Wett Tipp heute zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.77 bei Bwin die Wette “Sieg Lazio & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Venezia auf “Sieg Lazio & Über 1,5 Tore”:

Venedig wartet seit Januar 2000 auf einen Sieg gegen Lazio.

Die Lagunari sind zu Gast bei den Biancocelesti noch ohne Sieg.

Zum Saisonauftakt hat der Aufsteiger im Pokal gegen einen Zweitligisten verloren.



Lazio Rom vs Venezia Quoten Analyse:

Da hier ein Europapokal-Anwärter einen Aufsteiger empfängt, haben sich die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit Apple Pay als Zahlungsmittel befinden, zur Lazio Rom Venezia Prognose eine klare Meinung gebildet.

Die Wettquoten für einen Heimsieg scheitern knapp an der Marke von 1.50. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste hohe Lazio Rom Venezia Quoten zwischen 6.50 und 7.50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Venezia Prognose: Wie verkraften die Adler den Abgang von Ciro?

Mitte März trat Maurizio Sarri als Trainer von Lazio Rom zurück. Nach vier Niederlagen in Folge waren die Römer auf Rang 9 abgerutscht. Igor Tudor sollte die Saison der Biancocelesti retten. In elf Pflichtspielen unter dem Kroaten kassierten die Adler auch nur zwei Niederlagen (6S, 3U) und sicherten sich am Ende mit dem siebten Rang das Ticket für die Europa League. In 38 Partien der kompletten Liga-Saison hatte Lazio allerdings nur 49 Tore erzielt. Das war der schwächste Wert in den Top 8 der Tabelle.

Da man unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Vereins hatte, endete die Zeit von Tudor in der Hauptstadt schon wieder im Juni. Nun hat Marco Baroni, der in der Vorsaison mit Hellas Verona die Klasse halten konnte, das Sagen bei der “Società Sportiva”. Im Transfersommer ließen die Verantwortlichen Spieler wie Ciro Immobile, Felipe Anderson und Luis Alberto gehen. Für über 30 Mio. Euro kamen dafür Profis wie Guendouzi (OM), Tchaouna (Salernitana) und Noslin (Verona). Mit vier Siegen und zwei Remis zeigte Lazio in den Testspielen eine gute Frühform.

In der Saison 2021/22 kehrte Venedig nach einer Abwesenheit von 19 Jahren in die Serie A zurück. Der Verein aus der Lagunenstadt konnte sich aber nur dieses eine Jahr in der höchsten Spielklasse halten und musste als Schlusslicht den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Als Coach Paolo Vanoli, ein ehemaliger Assistent von Antonio Conte, den Absteiger im November 2022 übernahm, ging es für die “Leoni alati” langsam wieder aufwärts. Zudem erwies sich die Verpflichtung des ehemaligen Leverkusen-Stürmers Joel Pohjanpalo als Glücksfall. Doch 2023 scheiterte der VFC noch in den Aufstiegs-Playoffs.

2023/24 erreichte Venezia mit Torschützenkönig Pohjanpalo erneut die Playoffs und sicherte sich dieses Mal die Rückkehr ins Oberhaus. Doch Aufstiegscoach Vanoli zog zum Torino FC weiter. Die Verantwortlichen entschieden sich für Eusebio Di Francesco, der auch schon die AS Roma betreut hat, als Nachfolger. Auch im Vorjahr hatte Di Francesco mit Frosinone einen Serie-A-Aufsteiger betreut, konnte den Neuling aber nicht in der Liga halten. Die “Lagunari” müssen zum Auftakt der neuen Saison auf wichtige Spieler wie Busio, Jajalo, Bjarnason, Pohjanpalo und Oristanio verzichten. So setzte es am vergangenen Wochenende im Pokal eine 1:3-Pleite bei Zweitligist Brescia.

Lazio Rom - Venezia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Cadiz (A), 1:1 Southampton (A), 2:0 Frosinone (A), 3:0 Hansa Rostock (A), 1:1 Triestina Calcio (H)

Letzte 5 Spiele Venezia: 1:3 Brescia Calcio (A), 2:1 PEC Zwolle (A), 2:1 Utrecht (A), 1:1 NK Istra (H), 4:1 Vis Pesaro (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs Venezia: 1:0 (H), 3:1 (A), 4:2 (H), 0:0 (A), 3:2 (H)



Beide Vereine standen sich bisher in 24 Pflichtspielen gegenüber. Lazio führt die Bilanz mit 13 Siegen zu sechs Niederlagen an. Der letzte Erfolg für Venezia war ein 2:0 daheim im Januar 2000. Aus den folgenden fünf Vergleichen holte der VFC gerade mal einen Punkt.

In Rom kamen die “Lagunari” in 12 Gastspielen sogar nur auf zwei Remis und sind somit bei den Biancocelesti noch ohne Sieg. Auch das Torverhältnis in der Hauptstadt spricht mit 9:29 klar gegen die “Leoni alati”.

Erzielen die Hausherren am Sonntag erneut mindestens zwei Tore, bekommt ihr dafür in der CrazyBuzzer App eine Lazio Rom Venezia Wettquote von 1.60.

Unser Lazio Rom - Venezia Tipp: “Sieg Lazio & Über 1,5 Tore”

Venedig steht vor einer schweren Saison. Man musste seinen Erfolgscoach ziehen lassen, hat zum Auftakt schon viele Verletzte und ist mit einer Blamage in der Coppa Italia in die neue Saison gestartet.

Nun geht es im ersten Spiel der Serie A auch noch gegen einen Angstgegner. Seit über 24 Jahren gab es gegen Lazio keinen Sieg mehr. Zudem konnten die “Lagunari” zu Gast bei den Biancocelesti noch nie gewinnen.

Da die Adler in den Testspielen eine gute Frühform zeigten, rechnen wir mit einer Fortführung dieser Serie und somit einem Heimsieg. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf ein paar Tore freuen.