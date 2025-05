Lecce - Neapel Tipp, Prognose, Quoten | 03.05.2025

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 08:00 Uhr Lecce - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kann Napoli den Vorsprung auf Platz 2 halten?

Unser Lecce - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 03.05.2025 lautet: Napoli thront nach 34 Spieltagen plötzlich wieder ganz oben an der Tabellenspitze. Von dieser sollte der Tabellen-17. die Gäste nicht holen. Im Wett Tipp heute setzt sich der Favorit durch und hält zumindest den Vorsprung.

Am 3. Mai 2025 erwarten wir ein packendes Duell in der Serie A, wenn Lecce im Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare auf SSC Neapel trifft. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Lecce kämpft als 17. um den Klassenerhalt, während Neapel als Tabellenführer auf dem Weg zur Meisterschaft ist.

Mit einer beeindruckenden Siegesserie von vier Siegen in den letzten fünf Spielen und einer herausragenden Defensive, die dreimal ohne Gegentor blieb, sind die Gäste in der Lecce Neapel Prognose klarer Favorit. Insgesamt ist man seit acht Spielen ungeschlagen (5S, 3U). Lecce hingegen hat in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte geholt und keine einzige Weiße Weste behalten (2U, 3N).

Daher lautet unser Lecce Neapel Wett Tipp heute: “Sieg Neapel” zu einer Quote von 1,55 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Lecce vs Neapel auf “Sieg Neapel”:

Neapel hat eine starke Offensive mit Romelu Lukaku in der Spitze (12 Saisontore), doch Scott McTominay erzielte in den letzten 3 Spielen sogar 5 Treffer für Napoli..

Lecce hat in den letzten 5 Spielen keine weiße Weste behalten und wartet seit 11 Spielen auf einen Sieg (4U, 7N).

Neapel hat in den letzten 5 Spielen 4 Siege eingefahren, während Lecce nur 2 Punkte geholt hat - all das stärkt unseren Lecce vs Neapel Tipp.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs Neapel Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Sieg für SSC Neapel. Die Buchmacher favorisieren Napoli, und das aus gutem Grund. Neapel hat in den letzten acht Spielen eine beeindruckende Serie (5S, 3U) hingelegt und eine starke Offensive gezeigt, währen Lecce seit elf Spielen (4U, 7N) ohne Sieg ist. In den Sportwetten Apps schlagen sich die Lecce Neapel Quoten klar auf die Seite des Tabellenführers, dessen Sieg mit einer 1,55 belohnt wird.

Knöpft Lecce dem Spitzenreiter ein Remis ab, dann findet ihr Werte rund um 4,00. Sollte der Tabellen-17. sogar drei Punkte einfahren, dann könnt ihr Lecce vs. Neapel Wettquoten in Höhe von 6,25 einfahren. Ohne Sportwetten Bonus solltet ihr dieses Risiko jedoch nicht eingehen.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Lecce - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:1 Atalanta Bergamo (A), 0:3 Como (H), 1:2 Juventus (A), 1:1 Venezia (H), 0:1 AS Rom (H).

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:0 FC Turin (H), 1:0 Monza (A), 3:0 Empoli (H), 1:1 Bologna (A), 2:1 AC Milan (H).

Letzte 5 Spiele Lecce vs. Neapel: 0:1 (A), 0:0 (A), 0:4 (H), 1:2 (H), 1:1 (A).

Unser Lecce - Neapel Tipp: Sieg Neapel

Der Tabellenführer sollte in der Lecce gegen Neapel Prognose die Oberhand behalten und das Spiel deutlich gewinnen. Zu schwach waren die Ergebnisse des Tabellen-17. in letzter Zeit, außerdem will Napoli unbedingt den Scudetto holen.