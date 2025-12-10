Lech Posen - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 11.12.2025

SPORT1 Betting 10.12.2025 • 10:55 Uhr Lech Posen - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Wie verläuft das Debüt von Urs Fischer?

Unser Lech Posen - Mainz Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 11.12.2025 lautet: In dieser Saison war der Europapokal für die 05er meistens eine willkommene Abwechslung zum tristen Ligaalltag. Diese Tendenz dürfte sich auch im Wett Tipp heute fortsetzen.

Am Montag wurde mit Urs Fischer ein neuer Cheftrainer beim 1. FSV Mainz 05 vorgestellt. Der Schweizer feiert für seinen Arbeitgeber am Donnerstag in der UEFA Conference League das Debüt an der Seitenlinie. Die Rheinhessen sind am 5. Spieltag der Ligaphase zu Gast beim polnischen Meister Lech Posen.

Die Quoten der Lech Posen Mainz Prognose gehen von einem recht engen Duell aus, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Gäste. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets den Lech Posen Mainz Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lech Posen vs Mainz auf “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore”:

Posen ist seit 4 Duellen mit Bundesliga-Teams ohne Sieg

Die Qualität spricht recht klar für Mainz

Das Debüt des neuen Coaches verleiht den 05ern einen zusätzlichen Schub

Lech Posen vs Mainz Quoten Analyse:

Die 05er kommen auf einen Marktwert von 157 Mio. Euro und haben damit im Vergleich mit den „Kolejorz", die über einen Kader im Wert von 41 Mio. Euro verfügen, recht klar die Nase vorne. So spielt der Heimvorteil für die Sportwetten Anbieter bei der Erstellung der Lech Posen vs Mainz Quoten nur eine geringe Rolle.

Für einen Heimsieg wartet eine 2,94 auf euch. Und die höchsten Lech Posen gegen Mainz Wettquoten könnt ihr euch mit einer 3,45 für eine Punkteteilung sichern.

Lech Posen vs Mainz Prognose: Die Polen setzen auf die Heimstärke

In der Vorsaison wurde Lech Posen in Polen zum neunten Mal Meister. So nahm die erste Saison unter dem dänischen Trainer Niels Frederiksen doch noch ein gutes Ende. Im polnischen Pokal waren die Kolejorz nämlich gleich in Runde 1 gegen einen Drittligisten ausgeschieden. Nach 18 Spieltagen der Saison 2025/26 steht der Titelverteidiger in der Ekstraklasa mit 26 Punkten aktuell nur auf Rang 7. Der Rückstand auf Rang 1 beträgt allerdings gerade mal vier Zähler. Zudem hat der KKS noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

International durfte der polnische Champion in der Champions-League-Quali starten, wurde aber bis in die Conference League durchgereicht. Hier weist das Team aus Posen bisher wechselhafte Leistungen vor. Die Heimspiele gegen Rapid Wien (4:1) und Lausanne-Sport (2:0) wurden gewonnen. Dafür gab es Niederlagen zu Gast bei Rayo Vallecano (2:3) und bei den Lincoln Red Imps aus Gibraltar (1:2). Diese sechs Punkte reichen für Rang 16. Insgesamt hat Lech sechs der letzten acht Heimspiele im Wettbewerb gewonnen. Kein Team kann in der Conference League eine bessere “Shot Conversion” (16,7%) vorweisen.

Im ersten und einzigen Spiel unter Interims-Coach Benjamin Hoffmann setzte es am Wochenende für Mainz ein knappes 0:1 daheim gegen Gladbach. Hier hatten die Gäste mit einem Ballbesitz von 45 Prozent bei den xG (1,85 zu 0,97) und den Gesamtschüssen (14:8) am Ende die Nase vorne. Nun hat mit Urs Fischer der Nachfolger von Bo Henriksen übernommen. Der Coach will mit kleinen Schritten und den Basics zurück in die Erfolgsspur. In der Bundesliga haben die Rheinhessen sechs Zähler Rückstand auf Platz 15. Der Abstand zum Relegationsrang beträgt schon fünf Punkte.

Nach drei Siegen zum Auftakt der Conference-League-Saison hatten die 05er am letzten Spieltag mit dem 0:1 bei Universitatea Craiova die erste internationale Pleite kassiert. Der Verein musste in seiner bisher noch recht kurzen Europapokal-Geschichte allerdings noch keine zwei Pleiten am Stück hinnehmen. Eine Tendenz spielt für unseren Lech Posen Mainz Tipp auch eine wichtige Rolle. Der FSV steht im Wettbewerb aktuell auf Rang 28 bei der Shot Conversion (7,4%) und auf Rang 33 bei der Shooting Accuracy (20,4%). Zudem haben lediglich zwei Teams weniger Schüsse zugelassen als Mainz (30).

Lech Posen - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lech Posen: 2:2 KS Cracovia (A), 2:0 Piast Gliwice (A), 0:0 Wisla Plock (A), 2:0 Lausanne-Sport (H), 4:1 Radomiak Radom (H)

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:1 Gladbach (H), 0:4 Freiburg (A), 0:1 CS Universitatea Craiova (A), 1:1 Hoffenheim (H), 0:1 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Lech Posen vs Mainz:

Der direkte Vergleich liefert uns für die Lech Posen Mainz Prognose leider keine zusätzlichen Informationen. Denn beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Für die Rheinhessen steht am 5. Spieltag auch das allererste Duell mit einer Mannschaft aus Polen bevor. Der KKS Lech Posen wartet dagegen seit vier Vergleichen auf einen Sieg gegen einen Klub aus der Bundesliga (1U, 3N).

In den bisherigen vier Conference-League-Spielen mit Beteiligung der 05er fielen insgesamt nur sechs Tore. Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit allzu vielen Treffern. Für den Lech Posen Mainz Tipp “Unter 2,5 Tore” bekommen wir eine 2,00 bei Betano.

Lech Posen vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lech Posen: Mrozek - Joel Pereira, Monka, Skrzypczak, Gurgul - Rodriguez, Kozubal, Ismaheel - Bengtsson, Ishak, Palma

Ersatzbank Lech Posen: Bakowski (Tor), Joao Moutinho, Baranski, Fiabema, Ouma, Lisman, Agnero, Gumny, Gholizadeh

Startelf Mainz: Batz - da Costa, Hanche-Olsen, Leitsch - Widmer, Kai. Sano, Amiri, Mwene, Moreno Fell, J.-S. Lee - Weiper

Ersatzbank Mainz: Rieß (Tor), Bell, Potulski, Böving, Maloney, Nordin, Hollerbach, Veratschnig, Kawasaki

Bei der Lech Posen Mainz Prognose dürfen wir nicht vergessen, die Ausfälle auf beiden Seiten zu berücksichtigen. Die Hausherren müssen auf Hakans, Jagiello, Milic, Murawski, Thordarson und Walemark verzichten. Douglas ist noch fraglich. Die Gäste müssen ohne Dal, Kohr und Zentner auskommen. Der Einsatz von Caci steht noch auf der Kippe.

Unser Lech Posen - Mainz Tipp: Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore

Die Mainzer müssen gewarnt sein. Lech Posen ist heimstark und kann eine tolle “Shot Conversion” vorweisen. Die Qualität spricht aber klar für die Gäste. Auch war der FSV international in dieser Saison deutlich besser in Form als in der Bundesliga.

Zudem wird die Vorbereitung für die Hausherren durch den neuen Coach auf der Gegenseite erschwert. Denn es bleibt bis zuletzt unklar, mit welcher Ein- und Aufstellung Urs Fischer die 05er aufs Feld schicken wird.

Wir rechnen damit, dass der neue Trainer schon nach nur zwei Einheiten und dem Abschlusstraining etwas bewirken kann. So müsste für die Rheinhessen in einem nicht besonders torreichen Spiel mindestens ein Punkt möglich sein.

Unser Lech Posen Mainz Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore” mit einer Wettquote bei Merkur Bets von 1,54.