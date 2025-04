Legia Warschau - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten 10.04.25

Unser Legia Warschau - Chelsea Sportwetten Tipp zum Conference League Viertelfinale Spiel am 10.04.2025 lautet: Die Blues gelten als Top-Favorit auf den Titel in der Conference League, im Viertelfinale wartet Legia Warschau. Im Hinspiel auswärts leiten die Engländer schon im ersten Durchgang die Entscheidung ein.

Die Spannung steigt, wenn Legia Warschau im Viertelfinale der Conference League auf den Favoriten FC Chelsea trifft. Im Polish Army Stadion wird das Heimteam in der Legia Warschau Chelsea Prognose versuchen, die starke Defensive der Gäste zu durchbrechen.

Chelsea geht als klarer Favorit in dieses Hinspiel, mit einer soliden Serie von vier Clean Sheets in den letzten fünf Pflichtspielen. Legia Warschau wird jedoch nicht kampflos aufgeben und kann mit einer jüngsten Siegesserie Selbstvertrauen schöpfen. Wir gehen davon aus, dass die Engländer den Polen früh ihr Spiel aufzwingen werden.

Daher lautet unser Legia Warschau Chelsea Wett Tipp heute: “Chelsea gewinnt 1. Halbzeit” zu einer Quote von 2,15 bei Betano .

Darum tippen wir bei Legia Warschau vs Chelsea auf “Chelsea gewinnt 1. Halbzeit”:

Legia Warschau vs Chelsea Quoten Analyse:

Der Wett-Tipp für dieses Spiel ist, dass Chelsea die erste Halbzeit gewinnt. Dies basiert auf der Tatsache, dass Chelsea in den letzten Spielen eine starke defensive Leistung gezeigt hat und als klarer Favorit gilt. Auch die Buchmacher schlagen sich ganz klar auf die Seite der Blues. So wird der Favorit mit Legia Warschau Chelsea Quoten von 1,60 in diversen Sportwetten Apps bewertet.