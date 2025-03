Leicester - Manchester United Tipp & Prognose 16.03.2025

SPORT1 Betting 15.03.2025 • 11:00 Uhr Leicester - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Foxes mit 7. Pflichtspiel-Pleite in Folge?

Unser Leicester - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 16.03.2025 lautet: Die letzten Begegnungen gingen an die Red Devils. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gästen mindestens einen Punkt, aber keine Weiße Weste zu.

Der 29. Spieltag der Premier League wird am Sonntag im King Power Stadium abgerundet. In unserer Leicester Manchester United Prognose stehen beide Klubs unter Druck. Die Foxes brauchen unbedingt Punkte im Abstiegskampf, während die Red Devils endlich raus aus der zweiten Tabellenhälfte wollen.

Die letzten Ergebnisse sprechen für den Rekordmeister. Eine Absicherung ist bei Man United in der aktuellen Situation aber nie verkehrt. Wir entscheiden uns nach reiflicher Überlegung für den Leicester Manchester United Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,05 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Leicester vs Manchester United auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Leicester hat die letzten 6 Pflichtspiele alle verloren.

Manchester United hat die letzten 5 direkten Duelle alle gewonnen.

Die Red Devils kassierten in ihren letzten 9 Pflichtspielen immer Gegentore.

Leicester vs Manchester United Quoten Analyse:

Wenn ihr unseren Tipp nachspielen wollt, dann checkt vorher noch, ob ihr nicht vielleicht den Interwetten Freebet Code nutzen könnt. Alternativ lässt sich dieser Code natürlich auch für viele der anderen Leicester Manchester United Quoten verwenden. Mit Quoten bis 4,50 sind die Foxes bei den Buchmachern doch der klare Außenseiter.

Wer es mit United hält, der kann im besten Fall mit entsprechenden Quoten bis 1,86 rechnen. Ein Tor trauen die Wettanbieter dem Gastgeber grundsätzlich zu. Das wird an den Leicester vs Manchester United Quoten von höchstens 1,74 für die Option “Beide Teams treffen” deutlich. Nur minimal höher sind die Wettquoten für “Über 2,5 Tore”.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leicester vs Manchester United Prognose: Foxes verpassen Befreiungsschlag

Es sieht nicht gut aus für den Meister von 2016! Mit 17 Punkten und einem Torverhältnis von minus 37 steht Leicester auf dem vorletzten Platz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sechs Zähler. Von den letzten 13 Partien in der Premier League haben die Foxes ganze zwölf verloren.

Zuletzt gab es fünf Liga-Pleiten am Stück ohne ein eigenes Tor. Mit der Niederlage bei Manchester United im FA Cup geht Leicester mit sechs Pflichtspiel-Schlappen in Folge in den kommenden Schlagabtausch. Dass die Füchse zu Hause ran dürfen, ist dabei alles andere als ein Vorteil.

Im heimischen King Power Stadium haben sie ihre letzten sechs Premier-League-Spiele allesamt verloren und dabei noch nicht einmal ein einziges Tor erzielt. Im Gegenzug haben sie in ihren letzten sechs Liga-Heimspielen 15 Gegentreffer kassiert.

Sieben Heimpleiten am Stück ohne ein Tor gab es in der Geschichte der Premier League noch nie. Nach alldem ist auch der nüchterne Leicester Manchester United Tipp “Auswärtssieg” zu empfehlen, der mit zusätzlichem Wettguthaben aus einem Sportwetten Bonus abgesichert werden könnte.

Leicester - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leicester: 0:1 Chelsea (A), 0:2 West Ham (A), 0:4 Brentford (H), 0:2 Arsenal (H), 1:2 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 4:1 Real Sociedad (H), 1:1 Arsenal (H), 1:1 Real Sociedad (A), 1:1, 1:1 n.V., 2:4 i.E. Fulham (H), 3:2 Ipswich Town (H)

Letzte 5 Spiele Leicester vs. Manchester United: 1:2 (A), 0:3 (A), 2:5 (A), 0:3 (A), 0:1 (H)

Die Red Devils reisen jedenfalls bestens gelaunt an. Am Donnerstag schlugen sie im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League Real Sociedad zu Hause klar mit 4:1 und zogen in die nächste Runde ein. Gefeierter Mann war Kapitän Bruno Fernandes, der gleich drei Treffer zum Erfolg beisteuerte, von denen allerdings zwei vom Elfmeterpunkt waren.

Den Schwung will der englische Rekordmeister nun mit in die heimische Meisterschaft nehmen, denn dort steht er nach wie vor nur auf Rang 14. Am vergangenen Spieltag konnte man daheim dem Zweiten Arsenal ein 1:1 abringen. Angesichts einer Halbzeitführung, der ersten nach zuvor 14 Liga-Spielen ohne, war der eine Punkt aber zu wenig.

Immerhin ist Man United damit auch im dritten PL-Match in Folge ungeschlagen geblieben (1S, 2U). Ein Gegentor scheint beim Rekordmeister aber mittlerweile Standard zu sein. Beim erwähnten 4:1 unter der Woche gegen La Real gab es im neunten Pflichtspiel in Folge mindestens einen Gegentreffer.

Auswärts in der Premier League konnten die Red Devils in nur einer der ebenfalls letzten neun Partien ihren Kasten sauber halten. Auch deswegen sehen wir im Rahmen unserer Leicester Manchester United Prognose gute Chancen für ein Tor der Foxes, obwohl sie selbst zuletzt am 8. Dezember 2024 in einem Premier-League-Heimspiel getroffen haben.

So seht ihr Leicester - Manchester United im TV oder Stream:

16. März 2025, 20 Uhr, King Power Stadium, Leicester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW sind die Anlaufstellen, wenn es um die Übertragungen aus der Premier League geht. Das Duell zwischen den Foxes und den Red Devils bildet da keine Ausnahme. Im Free-TV wird diese Begegnung nicht gezeigt.

Es ist bereits das vierte Duell zwischen diesen beiden Klubs in dieser Saison. Das Hinspiel sowie die Begegnungen im FA Cup und EFL Cup konnte der Rekordmeister jeweils für sich entscheiden. In unserem Leicester gegen Manchester United Tipp trauen wir den Gästen den vierten Sieg im vierten Vergleich innerhalb dieser Spielzeit durchaus zu.

Leicester vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leicester: Hermansen - Faes, Coady, Thomas; Justin, Ndidi, El Khannouss, Soumare, Kristiansen; Vardy, Daka

Ersatzbank Leicester: Stolarczyk, Buonanotte, Coulibaly, Mavididi, Okoli, Pereira, De Cordova-Reid, Winks, Ayew

Startelf Manchester United: Onana - Mazraoui, de Ligt, Yoro; Dalot, Garnacho, Eriksen, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Zirkzee

Ersatzbank Manchester United: Mee, Harrison, Amass, Collyer, Heaven, Fletcher, Casemiro, Lindelöf, Hojlund

Die Foxes wären der insgesamt vierte Gegner, den die Red Devils innerhalb einer Saison viermal schlagen würden. Zuletzt gelang ihnen das gegen Nottingham Forest in der Spielzeit 2022/23. Weiter zurückblickend gingen die letzten fünf Pflichtspiel-Duelle allesamt an den Rekordmeister.

Im King Power Stadium hat Man United nur eines der letzten acht Gastspiele in der Premier League verloren (4S, 3U). Mit der Absicherung in unserer Leicester vs. Manchester United Prognose sollten wir daher auf der guten Seite sein.

Unser Leicester - Manchester United Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Leicester hat in bislang 678 Premier-League-Spielen 998 Gegentore kassiert. Die Foxes könnten am Sonntag der zwölfte Klub sein, der die 1.000-Gegentreffer-Marke knackt, aber der erste, bei dem dies in unter 700 Spielen der Fall ist. Die letzten Ergebnisse des einstigen Überraschungs-Champions waren erschreckend und auch die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen sprechen nicht dafür, dass die Füchse gewinnen.

United hat in der Vergangenheit aber gerne Aufbauhilfe geleistet und sie waren auch der einzige Gegner, gegen den Leicester in den letzten sechs Pflichtspielen getroffen hat. Nach alldem trauen wir den Gastgebern einen Treffer zu, einen Sieg aber nicht.