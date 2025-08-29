Leipzig - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 30.08.2025

SPORT1 Betting 29.08.2025 • 18:00 Uhr Leipzig - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie reagieren die Bullen auf die Packung in München?

Unser Leipzig - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.08.2025 lautet: Der direkte Vergleich spricht klar für die Bullen, die in der noch jungen Saison allerdings schon etliche Gegentreffer kassiert haben. Eine Absicherung ist in unserem Wett Tipp heute daher nicht verkehrt.

Es war eine regelrechte Abreibung, die die Bullen am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison über sich ergehen lassen mussten. Am kommenden Samstag wollen die Sachsen Wiedergutmachung betreiben. Doch das will auch der kommende Gegner, der sein Auftaktspiel ebenfalls verloren hat. In der Leipzig Heidenheim Prognose werfen wir einen genaueren Blick auf das bevorstehende Duell.

RB ist in diesem Match der Favorit, allerdings überzeugte die Defensive der Gastgeber schon in der 1. Runde des DFB-Pokals nicht. Deswegen sichern wir uns ein Stück weit ab und entscheiden uns für den Leipzig Heidenheim Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,01 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Leipzig vs Heidenheim auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Die Bullen kassierten in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison 8 Gegentore.

Die Sachsen haben keines der letzten 6 direkten Duelle verloren.

In 7 der letzten 9 direkten Aufeinandertreffen gab es Tore auf beiden Seiten.

Leipzig vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die Sportwettenanbieter haben eine klare Vorstellung davon, wer diese Begegnung gewinnt. Bei Leipzig Heidenheim Quoten von höchstens 1,45 für Wetten auf einen Heimerfolg liegt die Favoritenstellung für die Buchmacher eindeutig bei den Bullen. Für einen Sieg des FCH werden Quoten von bis zu 7,20 auf den Markt geworfen.

Insgesamt erwarten die Bookies auch eine recht torreiche Auseinandersetzung. Die Leipzig Heidenheim Wettquoten für “Über 2,5 Tore” bleiben durchgängig unter der Marke von 1,60. Für Wetten auf einen Treffer mehr gibt es dagegen schon deutliche lukrativere Quoten bis 2,40.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leipzig vs Heidenheim Prognose: Vorteile bei den Gastgebern

Wie desaströs kann man in eine Bundesliga-Saison starten? RB Leipzig: Ja! Mit 0:6 kassierten die Bullen zum Auftakt der BL-Spielzeit 2025/26 die höchste Bundesliga-Niederlage ihrer Vereinsgeschichte. Saisonübergreifend blieben die Sachsen damit auch im sechsten Ligaspiel in Folge ohne Sieg (3U, 3N).

Schon im ersten Pflichtspiel der neuen Saison hatten sie so ihre Probleme, als sie in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SV Sandhausen zweimal zurücklagen, die Partie aber noch drehten und mit dem 4:2 in der sechsten Minute der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf machten.

Damit kassierte RB also allein in den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison bereits acht Gegentreffer. Weiter zurückblickend kassierten die Bullen in zehn ihrer saisonübergreifend letzten elf Pflichtspiele mindestens ein Gegentor. Nicht zuletzt deswegen gehen wir auch im Rahmen unserer Leipzig Heidenheim Prognose von mindestens einem Treffer der Gäste aus.

Selbst konnten die Sachsen in ihren letzten 16 Pflichtspielen auf heimischem Rasen stets treffen. Mit acht haben sie genau die Hälfte dieser letzten 16 Heimpartien für sich entscheiden können (4U, 4N). In der Vorsaison haben sie drei ihrer 18 Bundesliga-Heimspiele verloren (8S, 6U). Auswärts gab es mit sechs doppelt so viele Niederlagen.

Leipzig - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leipzig: 0:6 Bayern (A), 4:2 Sandhausen (A), 1:2 Lens (A), 1:2 Atalanta Bergamo (H), 7:0 Toulouse (N)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:3 Wolfsburg (H), 5:0 Bahlinger SC (A), 2:1 Parma (H), 3:2 Ingolstadt (A), 2:0 Wacker Innsbruck (N)

Letzte 5 Spiele Leipzig vs. Heidenheim: 2:2 (H), 1:0 (A), 2:1 (A), 2:1 (H), 3:1 (H)

Die Gäste von der Ostalb zogen zum Auftakt gegen den VfL Wolfsburg den Kürzeren. An heimischer Wirkungsstätte gab es gegen die Wölfe eine 1:3-Pleite. Immerhin konnte der FCH im saisonübergreifend sechsten Pflichtspiel in Folge mindestens ein eigenes Tor erzielen.

Gleichzeitig war es das saisonübergreifend vierte Bundesliga-Spiel (inklusive Relegation) mit Heidenheimer Beteiligung in Folge, in dem beide Teams zum Torerfolg kamen. In jeder dieser letzten vier BL-Partien gab es mindestens drei, in drei dieser vier Begegnungen sogar mindestens vier Treffer.

Im ersten Auswärtsmatch der neuen Spielzeit hoffen die Gäste, ihren positiven Trend aus der Vorsaison fortsetzen zu können. Dort gab es in den letzten vier Auswärtspartien drei Siege (1N), die maßgeblichen Anteil daran hatten, dass der Klub es letztlich noch in die Relegation schaffte.

Auch in jener Relegation machte der FCH den Klassenerhalt erst in der Fremde perfekt (2:1), nachdem es zu Hause gegen Elversberg nur ein 2:2 gegeben hatte. Wir rechnen zwar nicht mit einem Erfolg in der Red Bull Arena, halten bei diesen Voraussetzungen in unserem Leipzig Heidenheim Tipp eine Absicherung über die Doppelte Chance aber für geboten.

So seht ihr Leipzig - Heidenheim im TV oder Stream:

30. August 2025, 15:30 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Was die Samstagnachmittags-Spiele angeht, habt ihr in der Bundesliga-Saison 2025/26 grundsätzlich zwei Möglichkeiten: DAZN zeigt alle Partien in der Konferenz, während Sky die Begegnungen als Einzelspiele überträgt. So oder so: Um ein kostenpflichtiges Abo kommt ihr nicht herum.

Der direkte Vergleich untermauert unsere Leipzig Heidenheim Prognose, die unter anderem auf mindestens einen Punkt der Gastgeber abzielt. Diese haben nämlich keines der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen verloren. Nach zwischenzeitlichen vier Siegen in Folge endete das bislang letzte Duell in der Red Bull Arena mit 2:2.

Leipzig vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Simons; Diomande, Openda, Bakayoko

Ersatzbank Leipzig: Vandevoordt, Banzuzi, Bitshiabu, Geertruida, Nedeljkovic, Ouedraogo, Romulo, Baumgartner, Nusa

Startelf Heidenheim: Ramaj - Mainka, Gimber, Siersleben; Busch, Scienza, Dorsch, Schöppner, Ibrahimovic, Föhrenbach; Zivzivadze

Ersatzbank Heidenheim: Müller, Beck, Kaufmann, Kölle, Niehues, Wagner, Traore, Kerber, Honsak

Insgesamt kreuzten die beiden Kontrahenten zehnmal die Klingen. Die Sachsen führen das head-to-head mit fünf Siegen gegenüber nur einer Niederlage (4U) und 15:9 Toren an. Zu Hause sind sie in den bisherigen fünf Duellen noch gänzlich ungeschlagen (2S, 3U). In acht der letzten neun Begegnungen schafften es zudem beide Klubs auf die Anzeigetafel.

Insofern ist der Leipzig Heidenheim Tipp “Sieg Leipzig & Beide Teams treffen” eine lukrative Option, die zum Beispiel beim Buchmacher Winamax eine Quote von 2,70 abwirft. Das nötige Wettguthaben ließe sich dann auch über den aktuellen Winamax Willkommensbonus generieren.

Unser Leipzig - Heidenheim Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Keine Frage: Die Klatsche in der Allianz Arena war für RB eine herbe. Gegen Heidenheim muss zu Hause eine Reaktion folgen. Grundsätzlich trauen wir diese den Bullen auch zu. Doch nachdem sie schon beim Viertligisten Sandhausen zwei Gegentore kassiert haben, halten wir eine Absicherung für angemessen, da wir mit mindestens einem Treffer der Gäste rechnen, die in acht der bisherigen zehn Duelle mit den Leipzigern getroffen haben.

Dass die Sachsen im sechsten Heimduell mit dem FCH zum ersten Mal den Kürzeren ziehen, halten wir dagegen für unwahrscheinlich. Der direkte Vergleich, aber auch die Qualität im Kader sprechen dann doch ziemlich klar für die Gastgeber.