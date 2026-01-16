Leipzig vs Bayern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 17.01.2026

SPORT1 Betting 16.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leipzig vs Bayern Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 17.01.2026.

An das Hinspiel hat Leipzig keine guten Erinnerungen: Am 1. Spieltag kassierten die Bullen in der Allianz Arena eine 0:6-Pleite und sind nun im Rückspiel eigentlich auf Wiedergutmachung aus. Doch unsere Leipzig vs Bayern Prognose für das Bundesliga-Topspiel am Samstag, den 17. Januar 2026, ist eindeutig: Die Dominanz der Münchner dürfte sich auch in diesem Duell fortsetzen.

Die Gastgeber aus Leipzig stehen vor einer schweren Aufgabe gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, der die Partie aller Voraussicht nach für sich entscheiden wird. Basierend auf der aktuellen Formstärke beider Teams favorisieren wir einen Sieg der Gäste. Unser Wett Tipp für die Begegnung Leipzig gegen Bayern ist daher „Sieg Bayern“ mit einer Quote von 1,57 bei Betano.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach 17 absolvierten Spielen trennen die beiden Mannschaften 15 Punkte in der Tabelle, was eine bemerkenswerte Verbesserung für Leipzig darstellt, wenn man bedenkt, dass sie die vergangene Saison 31 Punkte hinter den Bayern beendeten. Die Leipziger haben es geschafft, den Abstand zum amtierenden Meister zu halbieren und stehen mit einem Spiel weniger auf dem dritten Platz.

Dennoch haben auch die Bayern ihre Qualität im Vergleich zur Vorsaison nochmals gesteigert. Der Rekordmeister ist das einzige ungeschlagene Team in Europas Top-5-Ligen und stellt kontinuierlich neue Rekorde auf. Mit 15 Siegen aus 17 Partien und 47 Punkten spielen die Münchner die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte. Ihre Tordifferenz von +53 ist ebenfalls historisch. Die aktuellen Leipzig vs Bayern Quoten spiegeln diese Überlegenheit wider und geben den Gastgebern nur eine Siegchance von unter 20 Prozent.

Leipzig kann jedoch auf die zweitbeste Heimbilanz der Liga bauen und hofft auf ein positives Ergebnis, zumal die Bayern ihre einzigen beiden Unentschieden gegen schwächer eingestufte Teams wie Mainz und Union Berlin hinnehmen mussten. Die neuesten Leipzig vs Bayern Team-News deuten auf einige Ausfälle auf beiden Seiten hin, was die Dynamik des Spiels beeinflussen könnte.

Leipzig vs Bayern: Wett Tipps für Sportwetten-Interessierte

Für das anstehende Topspiel haben wir einige interessante Wett Tipps auf Basis der Datenlage für euch zusammengestellt. Diese Leipzig vs Bayern Prognosen berücksichtigen die aktuelle Form und die Stärken beider Mannschaften.

Sieg Bayern ( Quote 1,57 bei Betano ): Die Bayern haben 15 ihrer 17 Saisonspiele gewonnen und nur zweimal unentschieden gespielt. Vincent Kompanys Mannschaft erzielt im Schnitt 3,88 Tore pro Spiel. Obwohl Leipzigs Heimform stark ist, mussten sie sich bereits Leverkusen mit 1:3 geschlagen geben, und die Münchner stellen eine noch größere Herausforderung dar. Das Hinspiel endete mit einem klaren 6:0 für den FCB.

Die Offensive der Münchner ist mit 66 Toren die beste in den europäischen Top-Ligen. Leipzig stellt jedoch mit 30,7 erwarteten Toren (xG) den zweitbesten Angriff der Bundesliga und hat in dieser Saison in jedem Heimspiel getroffen. Da die Bayern in vier der letzten fünf Pflichtspiele mindestens ein Gegentor kassiert haben, ist ein Treffer für Leipzig wahrscheinlich. Harry Kane trifft (Quote 1,78 bei Betano): Der englische Stürmer ist mit 31 Saisontoren in Topform und erzielt im Schnitt alle 71 Minuten ein Tor. Kane hat in dieser Saison nur dreimal in zwei aufeinanderfolgenden Spielen nicht getroffen. Im Hinspiel gegen Leipzig gelang ihm sogar ein Hattrick, was die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Treffer erhöht.

Das Spitzenspiel verspricht also jede Menge Spannung und könnte richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein. Für die besten Sportwetten Anbieter für deine Tipps, schau gerne auf unserer dazugehörigen Seite vorbei. Jetzt wünschen wir dir aber erst einmal viel Spaß bei diesem hoffentlich packenden Bundesliga-Highlight!