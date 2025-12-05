Leipzig vs Frankfurt Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 06.12.2025

SPORT1 Betting 05.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Leipzig vs Frankfurt Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 06.12.2025.

Unsere Leipzig vs Frankfurt Prognosen deuten auf einen Heimsieg für die Sachsen hin. Die Mannschaft von Ole Werner geht als klarer Favorit in das Bundesliga-Duell am Samstag, den 06.12.2025. Wir werfen einen genauen Blick auf die aktuellen Formen, die wichtigsten Statistiken und die besten Leipzig vs Frankfurt Quoten.

Aufgrund der starken Heimbilanz der Leipziger und der defensiven Anfälligkeit der Gäste empfehlen wir den Wett Tipp auf einen Sieg für Leipzig.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

RB Leipzig spielt mit 26 Punkten aus zwölf Spielen die drittbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Besonders beeindruckend ist die Heimbilanz unter Trainer Ole Werner, der alle sechs Heimspiele gewinnen konnte. In diesen Partien erzielte sein Team im Schnitt 2,5 Tore pro Spiel und kassierte nur 0,67 Gegentore. Die Leipziger Defensive gehört ohnehin zu den besten der Liga.

Ganz anders sieht es bei Eintracht Frankfurt aus. Die Defensive der Hessen droht, die Saisonziele zu gefährden. Mit 28 Gegentoren stellen sie die viertschwächste Abwehr der Bundesliga, was einem Durchschnitt von 2,0 Gegentoren pro Spiel entspricht. Obwohl die Frankfurter zuletzt ungeschlagen blieben, könnte diese Schwäche gegen eine heimstarke Leipziger Mannschaft entscheidend sein.

Die Leipzig vs Frankfurt Quoten spiegeln dies wider und sehen die Gastgeber mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von über 57 % deutlich vorne. Auch die neuesten Leipzig vs Frankfurt Team-News, mit mehreren verletzungsbedingten Ausfällen auf beiden Seiten, scheinen die Favoritenrolle der Heimmannschaft nicht zu beeinträchtigen. Trotz der Verletzungssorgen bei Leipzig scheint die Tiefe im Kader auszureichen, um die Ausfälle zu kompensieren.

Leipzig vs Frankfurt: Tipps für Sportwetten

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für diese Begegnung zusammengestellt. Diese Prognosen sollen als Inspiration dienen und berücksichtigen verschiedene Aspekte des Spiels.

Sieg Leipzig ( Mekur Bets Quote 1,74 ): Die Leipziger sind eine Macht zu Hause. Seit Ole Werner das Ruder übernommen hat, wurden alle Heimspiele gewonnen. Frankfurt hat zwar in den letzten sieben Pflichtspielen nur zwei Siege eingefahren und kämpft mit defensiven Problemen. Angesichts dieser Fakten ist ein Heimsieg die logische Konsequenz unserer Leipzig vs Frankfurt Prognosen.

Frankfurt mag defensiv wackeln, doch die Offensive ist brandgefährlich und belegt den zweiten Platz bei den erzielten Toren in der Liga. Leipzigs Abwehr ist zwar stabil, kassiert aber im Schnitt immer noch 1,1 Tore pro Spiel. Es ist daher gut möglich, dass die Adler einen Treffer erzielen, am Ende aber dennoch von den defensiv solideren Leipzigern geschlagen werden. Beide Teams treffen - Ja & Über 2,5 Tore (bet365 Quote 1,66): Die Bundesliga ist die torreichste der europäischen Top-5-Ligen. Spiele mit Frankfurter Beteiligung sind mit durchschnittlich 4,25 Toren pro Partie die zweit-torreichsten der Liga. Fünf der sechs Auswärtsspiele der Eintracht endeten mit Toren auf beiden Seiten und mehr als 2,5 Treffern insgesamt. Alles deutet auf ein unterhaltsames und torreiches Spiel hin.

Wir hoffen, unsere Leipzig vs Frankfurt Prognosen geben dir eine gute Grundlage für deine eigenen Überlegungen. Jetzt lehne dich zurück und genieße ein hoffentlich spannendes Bundesligaspiel! Wenn du deine eigenen Wett Tipps platzieren möchtest, findest du die besten Anbieter auf unserer Vergleichsseite.