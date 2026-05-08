Leipzig vs St. Pauli: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 09.05.2026

SPORT1 Betting 08.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Prognosen und Wett Tipps unserer Experten für das Bundesliga-Spiel zwischen Leipzig und St. Pauli am 09.05.2026. Analysen, Quoten und Empfehlungen.

Leipzig versäumte es am 32. Spieltag, sich vorzeitig für die Champions League zu qualifizieren. Am 33. Spieltag haben die Sachsen nun einen weiteren Matchball. Der Gegner aus Hamburg kommt mit einer Serie von gerade mal drei Punkten aus acht Spielen (3U, 5N) in die Red-Bull-Arena.

Für RB geht es im Duell mit St. Pauli um die Sicherung des Champions-League-Platzes, und unsere Prognose fällt eindeutig aus: Die Gastgeber werden sich durchsetzen. Das Spiel in der Red Bull Arena findet am 09.05.2026 statt. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 1,32 bei Betano den Sieg für Leipzig als Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am 33. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig den abstiegsbedrohten FC St. Pauli, und die Vorzeichen könnten kaum klarer sein. Ein Sieg sichert den Leipzigern den dritten Tabellenplatz und damit die Qualifikation für die Königsklasse.

Die Heimbilanz der Sachsen ist beeindruckend: Nur drei der 16 Heimspiele in dieser Saison gingen verloren, während im Schnitt starke 2,38 Tore pro Spiel erzielt wurden. Zudem geht das Team von Ole Werner mit vier Heimsiegen in Folge in das Spiel.

Ganz anders sieht die Lage bei St. Pauli aus. Die Hamburger haben sechs ihrer letzten acht Auswärtsspiele im Jahr 2026 verloren und konnten dabei lediglich einen einzigen Sieg einfahren. Mit durchschnittlich zwei Gegentoren pro Auswärtsspiel ist die Defensive mehr als anfällig.

Auch der direkte Vergleich in Leipzig spricht Bände: Die letzten beiden Duelle in der Red Bull Arena (Bundesliga und DFB-Pokal) gewann Leipzig souverän und erzielte dabei sechs Tore bei nur zwei Gegentreffern. Die Quoten der Buchmacher spiegeln diese Überlegenheit wider und machen Leipzig zum haushohen Favoriten.

Leipzig vs St. Pauli: Wett Tipps für Tipper

Seid ihr bereit für ein paar spannende Wett-Optionen? Basierend auf unserer Analyse haben wir die attraktivsten Quoten und Wett Tipps für das Spiel Leipzig gegen St. Pauli für euch zusammengestellt:

Sieg für Leipzig ( Quote 1,32 bei Betano ): Mit einer Quote von 1,32 ist dies der sicherste Tipp. Leipzig ist zu Hause eine Macht und braucht die drei Punkte dringend für die Champions League. St. Pauli kämpft zwar ums Überleben, ist aber auswärts einfach zu schwach, um hier ernsthaft Paroli bieten zu können.

Mit einer Quote von 1,32 ist dies der sicherste Tipp. Leipzig ist zu Hause eine Macht und braucht die drei Punkte dringend für die Champions League. St. Pauli kämpft zwar ums Überleben, ist aber auswärts einfach zu schwach, um hier ernsthaft Paroli bieten zu können. Leipzig Asian Handicap -1,5 ( Quote 1,79 bei bet365 ): Für eine höhere Quote von 1,79 bietet sich dieser Tipp an. Leipzig hat drei seiner letzten sechs Ligasiege mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen. Angesichts der desolaten Form von St. Pauli, das in den letzten acht Spielen sieglos blieb, ist ein komfortabler Heimsieg absolut realistisch.

Für eine höhere Quote von 1,79 bietet sich dieser Tipp an. Leipzig hat drei seiner letzten sechs Ligasiege mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen. Angesichts der desolaten Form von St. Pauli, das in den letzten acht Spielen sieglos blieb, ist ein komfortabler Heimsieg absolut realistisch. Sieg Leipzig, Leipzig über 1,5 Tore & unter 5,5 Tore insgesamt (Quote 1,70 bei Betano): Eine interessante Kombiwette mit einer Quote von 1,70. Leipzig hat in 12 von 16 Heimspielen mindestens zweimal getroffen. Gleichzeitig endeten nur zwei dieser Partien mit mehr als vier Toren. Dieser Tipp deckt ein sehr wahrscheinliches Ergebnis ab.

Alles deutet auf einen klaren Heimsieg für RB Leipzig hin. Die Mannschaft ist hochmotiviert, die Champions-League-Teilnahme vor den eigenen Fans perfekt zu machen. Für die besten Quoten und Anbieter empfehlen wir einen Blick auf unsere spezielle Seite mit den Top-Buchmachern. Jetzt seid ihr dran! Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem spannenden Bundesliga-Spiel!