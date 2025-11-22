Leipzig vs Werder Bremen Prognosen, Wett Tipps und Quoten

SPORT1 Betting 22.11.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Leipzig vs Werder Bremen Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 23.11.2025. Jetzt die besten Quoten sichern!

Am Samstagnachmittag, den 23.11.2025 um 15:30 Uhr (CET), ist in der Bundesliga Hochspannung garantiert, wenn RB Leipzig im Heimspiel auf Werder Bremen trifft. Unsere Leipzig vs Werder Bremen Prognosen deuten auf einen Heimsieg der Roten Bullen hin, der die Ambitionen der Sachsen im Kampf um die Spitzenplätze untermauern soll.

Nach der knappen Niederlage gegen Hoffenheim vor der Länderspielpause will Leipzig im eigenen Stadion Wiedergutmachung betreiben. Die Leipzig vs Werder Bremen Quoten der Buchmacher spiegeln die Favoritenrolle des Tabellenzweiten wider:

Eine Wette auf einen Heimsieg wird aktuell mit der Quote von 1.45 bewertet, was einer impliziten Erfolgswahrscheinlichkeit von 69 % entspricht. Werder hingegen reist mit einer Serie von fünf ungeschlagenen Spielen an, hat aber auswärts noch Luft nach oben.

Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen den Leipzig Werder Bremen Wett Tipp heute "Sieg Leizig".

📊 Analyse von Form und Leipzig vs Werder Bremen Team News

Leipzig geht als klarer Favorit in die Partie und möchte den zweiten Platz in der Tabelle festigen. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner hat zehn Bundesliga-Spiele in Folge nicht gegen Werder Bremen verloren und konnte in dieser Saison zum zweiten Mal die ersten vier Heimspiele gewinnen.

Die Offensive der Roten Bullen ist der Schlüssel zum Erfolg: Mit durchschnittlich 2.0 Toren pro Spiel und einem erwarteten Wert von 19.1 xG (Expected Goals), der nur von Bayern München übertroffen wird, gehört Leipzig zu den gefährlichsten Teams der Liga. Auffällig ist, dass Leipzig oft stark beginnt und 65 % seiner Tore in der ersten Halbzeit erzielt hat. Trotz der kürzlichen 3:1-Niederlage gegen Hoffenheim, bei der Leipzig nach den Expected Goals (xG) sogar vorne lag, ist die Leistung der Mannschaft weiterhin vielversprechend.

Werder mit direkter Spielweise und Jens Stage in Top-Form

Werder Bremen hat mit 15 Punkten aus den ersten zehn Spielen einen soliden Start hingelegt und ist seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen. Allerdings zeigt die Statistik, dass die Mannschaft von Horst Steffen auswärts anfällig ist: Sie kassierte vier Gegentore in den Spielen gegen Frankfurt und Bayern. Werder gehört mit 18.79 xGA (Expected Goals Against) zu den Teams mit den schlechtesten Defensivwerten der Liga.

Ein wichtiger Faktor im Leipzig vs Werder Bremen Team News ist Mittelfeldspieler Jens Stage, der seit Beginn der Saison 2024/25 zehn seiner 14 Bundesliga-Tore auswärts erzielt hat. Er führt in dieser Spielzeit nach zehn Partien mit vier Treffern die interne Torschützenliste des SVW an. Trotz der defensiven Schwächen ist Werder in neun der letzten zehn Auswärtsspiele erfolgreich gewesen.

Die Leipzig vs Werder Bremen Quoten sehen die Gastgeber als klaren Favoriten, was durch die Daten gestützt wird: Leipzig hat die viertbeste Offensive der Liga und ist besonders im Umschaltspiel stark, was sich in den 2.40 direkten Angriffen pro Spiel widerspiegelt – der höchste Wert in der Bundesliga.

🎯 Wett Tipps für Leipzig vs Werder Bremen

Liebe Wettbegeisterte, die Zeichen stehen klar auf Heimsieg für Leipzig. Schauen wir uns die vielversprechendsten Wetten für diese Partie an, die auf unseren Leipzig vs Werder Bremen Prognosen basieren:

1. Wett Tipp 1X2: Leipzig gewinnt

Angesichts der starken Heimbilanz von Leipzig, die in dieser Saison noch verlustpunktfrei ist, und der guten Serie gegen Werder (zehn Spiele ungeschlagen), ist der Heimsieg die logische Wahl.

2. Wett Tipp Kombination: Leipzig gewinnt & Beide Teams treffen (BTTS: Ja)

Obwohl Leipzig offensiv dominant ist, hat die Defensive von Ole Werner zuletzt Schwächen gezeigt. In den letzten drei Heimspielen von Leipzig in der Liga trafen beide Teams, und Werder erzielte in vier der fünf Auswärtsspiele dieser Saison mindestens ein Tor. Auch in der letzten Saison endete die Partie mit 4:2 für Leipzig.

Tipp: Leipzig gewinnt & Beide Teams treffen

NEO.bet Quote: 2.36 (Stand: 21.11., 10:40 Uhr)

Wir wünschen euch viel Spaß und ein spannendes Spiel in der Red Bull Arena!