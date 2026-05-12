SPORT1 Betting 12.05.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das Ligue 1 Spiel Lens gegen PSG am 13.05.2026. Holt euch die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Titelentscheidungsspiel.

Am 33. Spieltag der Ligue 1 kommt es zum Spitzenspiel. Der Tabellenführer ist zu Gast beim Tabellenzweiten. Paris St. Germain hat sechs Punkte Vorsprung auf den einzigen Verfolger. Fällt nun die Vorentscheidung?

Die Buchmacher erwarten, dass die Pariser den Sack zumachen und sich die Meisterschaft sichern. Das Spiel findet am 13.05.2026 statt. Wir sehen die Gäste auch klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,95 bei NEO.bet den Sieg für PSG.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Paris Saint-Germain steht kurz davor, den Titel in der Ligue 1 zu gewinnen. Ein Unentschieden gegen Lens würde bereits ausreichen, um die Trophäe zu sichern. Obwohl Lens eine beeindruckende Saison gespielt hat, spiegelt sich die Überlegenheit von PSG in den Statistiken wider. Die Pariser führen die Liga in fast allen relevanten Metriken an, mit einem Durchschnitt von 2,2 Toren pro Spiel und nur 0,8 Gegentoren. Zudem dominieren sie bei den erwarteten Toren (70,3 xG), Schüssen aufs Tor (6,9 pro Spiel) und Großchancen (122).

Lens hingegen ist zu Hause eine Macht und holt im Schnitt beeindruckende 2,63 Punkte pro Spiel im eigenen Stadion. Diese Heimstärke ist ein Grund, warum die Quoten für einen Sieg von PSG höher sind als in jedem anderen Ligaspiel dieser Saison.

Trotzdem hat das Team von Luis Enrique die letzten drei Auswärtsspiele ohne Gegentor gewonnen und ist in den direkten Duellen klar überlegen. Fünf der letzten Duelle in der Ligue 1 gingen an PSG. Angesichts der hohen Motivation, den Titel zu besiegeln, und der attraktiven Quote liegt der Wert klar bei einem Sieg der Gäste.

Lens vs PSG: Wett Tipps für Tipper

Für dieses Spitzenspiel haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt. Hier sind unsere Empfehlungen, um das Beste aus den aktuellen Quoten herauszuholen:

Sieg für PSG ( Quote 1,92 bei NEO.bet ): Auch wenn ein Unentschieden für den Titel reicht, wird PSG auf Sieg spielen, um keine Zweifel aufkommen zu lassen. Die Qualität im Kader und die Dominanz in den letzten direkten Duellen sprechen für die Pariser. Die Quote von 1,92 bietet einen exzellenten Wert.

Auch wenn ein Unentschieden für den Titel reicht, wird PSG auf Sieg spielen, um keine Zweifel aufkommen zu lassen. Die Qualität im Kader und die Dominanz in den letzten direkten Duellen sprechen für die Pariser. Die Quote von 1,92 bietet einen exzellenten Wert. Halbzeitergebnis PSG ( Quote 2,40 bei NEO.bet ): Wir erwarten, dass PSG von Beginn an Druck macht, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. In vier der letzten fünf direkten Duelle gegen Lens führte PSG bereits zur Halbzeit. Bei einer Quote von 2,40 ist dieser Tipp eine attraktive Option.

Wir erwarten, dass PSG von Beginn an Druck macht, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. In vier der letzten fünf direkten Duelle gegen Lens führte PSG bereits zur Halbzeit. Bei einer Quote von 2,40 ist dieser Tipp eine attraktive Option. Doppelte Chance x/2 & Über 2,5 Tore (Quote 2,02 bei NEO.bet): Eine etwas sicherere Variante für eure Prognosen. PSG sichert sich mindestens einen Punkt, und es fallen mehr als zwei Tore. Lens hat zwar eine starke Abwehr, kassierte aber zu Hause gegen Top-Teams wie Lyon und Marseille Gegentore. Mit einer erwarteten Toranzahl von 3,36 scheint diese Wette gut kalkuliert.

Jetzt liegt es an euch! Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, auf unserer Seite findet ihr die besten Anbieter für eure Wette. Wir wünschen euch ein spannendes Spiel und viel Erfolg!