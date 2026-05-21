Lens vs. Nizza: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Coupe-de-France-Finale am 22.05.2026

Die besten Prognosen und Wett Tipps für das Coupe de France Finale Lens gegen Nizza am 22.05.2026. Lens ist der klare Favorit gegen ein abstiegsbedrohtes Nizza.