Lens hat sich in dieser Ligue-1-Saison den Vizemeistertitel gesichert und geht somit als klarer Favorit in das Finale des Coupe de France gegen Nizza. Vor allem da der OGC in der Liga-Relegation noch um den Klassenerhalt bangen muss.
Lens vs. Nizza: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Coupe-de-France-Finale am 22.05.2026
So deutet alles auf einen Sieg des Tabellenzweiten der französischen Liga hin. Das Spiel findet am Freitag, den 22. Mai 2026, statt. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Tipico den Sieg für Lens an.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Die Saisonverläufe der beiden Finalisten könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Lens eine beeindruckende Spielzeit absolvierte und Paris Saint-Germain im Titelrennen lange forderte, um am Ende mit nur sechs Punkten Rückstand Vizemeister zu werden, kämpft Nizza um den Klassenerhalt.
Ganze 38 Punkte trennten die beiden Teams in der Abschlusstabelle der Ligue 1. Nizza beendete die Saison auf dem 16. Tabellenplatz und muss nur wenige Tage nach diesem Finale in die Relegations-Playoffs gegen St. Etienne.
Die Statistiken untermauern die Favoritenrolle von Lens deutlich. Der RCL stellte die einzige Mannschaft der Liga mit drei Spielern, die zweistellig trafen: Wesley Said (12), Odsonne Edouard (12) und Florian Thauvin (11). In 16 Saisonspielen erzielte das Team drei oder mehr Tore.
Dem gegenüber steht Nizzas schwache Form, besonders auswärts. Nur drei Siege gelangen dem OGC in der Fremde, was einer der schlechtesten Werte der Liga ist. Zudem blieben die Südfranzosen in 27 von 34 Ligaspielen sieglos und schafften es am letzten Spieltag nicht einmal, gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten aus Metz ein Tor zu erzielen (0:0).
Lens vs. Nizza: Wett Tipps für Tipper
Die Vorzeichen für dieses Endspiel sind also ziemlich eindeutig, aber im Pokal ist bekanntlich alles möglich. Für alle, die eine Wette platzieren möchten, haben wir hier die interessantesten Optionen zusammengestellt:
- Sieg Lens (Quote 1,55 bei Tipico): Angesichts der enormen Qualitäts- und Formunterschiede ist der Tipp auf einen Sieg von Lens die logischste Wahl. Nizza hat zudem das überlebenswichtige Relegationsspiel im Hinterkopf, was die Konzentration auf das Finale beeinträchtigen könnte. Quote: 1,55.
- Lens -1,0 Asian Handicap (Quote 1,91 bei bet365): Für diesen Tipp muss Lens mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen. Bei einem Sieg mit nur einem Tor Vorsprung gibt es den Einsatz zurück. Lens hat in dieser Saison bereits 16-mal drei oder mehr Tore geschossen, während Nizza die zweitschwächste Abwehr der Liga stellt. Eine durchaus realistische Option für eine höhere Quote von 1,91.
- Lens trifft in beiden Halbzeiten (Quote 2,40 bei Tipico): In allen fünf bisherigen Spielen des Coupe de France hat Lens in beiden Spielhälften getroffen. Nizza hingegen kassierte in 13 seiner 34 Ligaspiele Gegentore in beiden Halbzeiten. Diese Statistik spricht für sich und wird mit einer attraktiven Quote von 2,40 belohnt.
Alles deutet auf eine einseitige Angelegenheit zugunsten des RC Lens hin, der seine herausragende Saison mit einem Titel krönen will. Für Nizza wäre der Pokalsieg zwar eine Sensation, doch der Fokus dürfte klar auf dem Klassenerhalt liegen. Wir empfehlen, die besten Quoten bei den auf unserer Seite vorgestellten Wettanbietern zu vergleichen. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich spannendes Finale genießen!
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