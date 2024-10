Leverkusen - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten 19.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 06:00 Uhr Leverkusen - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zieht Leverkusen an der Eintracht vorbei?

Unser Leverkusen - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.10.2024 lautet: Die Werkself dominierte die vergangene Saison nach Belieben, konnte aber in dieser Spielzeit noch nicht an die starken Leistungen anknüpfen. Gegen Frankfurt wird es in unserem Wett Tipp heute nicht einfach.

Sowohl die Hessen als auch die Hausherren aus Nordrhein-Westfalen waren vor der Länderspielpause nicht siegreich. Die Eintracht aus Frankfurt bot gegen den deutschen Rekordmeister eine starke Leistung und erkämpfte ein 3:3. Bayer 04 enttäuschte hingegen auf heimischem Boden gegen Aufsteiger Holstein Kiel und kam trotz 2-Tore-Führung nicht über ein Remis hinaus. In unserer Leverkusen Frankfurt Prognose tendieren wir zu einem engen Match und legen uns auf keinen klaren Favoriten fest. Beide Mannschaften zeigen vor allem in der Offensive viel Qualität auf.

Aus diesem Grund spielen wir unseren Leverkusen Frankfurt Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,73 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Frankfurt auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Leverkusen absolvierte 5 der 6 Saisonspiele mit 3 oder mehr Toren.

Frankfurt bestritt 2 der 3 Auswärtsbegegnungen im deutschen Oberhaus mit 3 oder mehr Treffern.

13 der vergangenen 14 direkten Aufeinandertreffen endeten unabhängig vom Austragungsort mit drei oder mehr Toren. 7 der letzten 9 Paarungen führten zu beiderseitigen Treffern.

Leverkusen vs Frankfurt Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt gerichtet hat, wird recht schnell erkennen, dass die Hausherren aus Leverkusen als klarer Favorit auf den Sieg gesehen werden. Für den Heimsieg bringen die Bookies durchschnittliche Leverkusen Frankfurt Quoten in Höhe von 1,45 mit sich. Der Auswärtssieg bringt Quoten bis 6,36.

Dabei gehen die Wettanbieter von einem offensiv geführten Match aus und bewerten drei oder mehr Tore mit einer Quote von durchschnittlich 1,37. Darüber hinaus deuten die Leverkusen vs. Frankfurt Wettquoten auf beiderseitige Tore hin. Absolut nachvollziehbar, da sich beide Mannschaften in der aktuellen Saison mit 16 (Leverkusen) bzw. 14 Toren (Frankfurt) extrem treffsicher präsentierten. Wer zudem einen schnellen Finanztransfer bewerkstelligen möchte, spielt seine Wetten mit Paypal.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Frankfurt Prognose: Ist mit einem Torfestival zu rechnen?

Die Werkself aus Nordrhein-Westfalen hat zwar nur eine Niederlage in der laufenden Saison erlitten, konnte aber auch nur drei Siege in sechs Liga-Duellen einfahren. Zuletzt mussten zweimal am Stück die Punkte geteilt werden. Neben dem 1:1 beim deutschen Rekordmeister in München resultierte wie bereits erwähnt ein Remis gegen Aufsteiger Holstein Kiel.

Das überraschende Unentschieden gegen den Underdog aus Kiel kam auf heimischem Boden zum Vorschein. Im Allgemeinen haben die Leverkusener zu Hause in dieser Saison noch Luft nach oben. Neben dem Remis stehen ein knapper Zittersieg gegen Wolfsburg (4:3) und eine Niederlage gegen RB Leipzig (2:3) zu Buche. Immerhin acht der 16 Saisontore erzielte die Werkself im eigenen Stadion. Die Abwehr stand in der BayArena alles andere als sicher und musste sich schon acht Gegentore ankreiden lassen. Alle drei Heimspiele endeten mit mehr als 3,5 und beiderseitigen Toren. Mit einem ähnlichen Ergebnis dürfte auch in unserem Leverkusen Frankfurt Tipp zu rechnen sein.

In der Tabelle landet Leverkusen auf Platz fünf und hat drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus München. Hinter dem FCB zeichnet sich die Elf von Trainer Xabi Alonso durch die beste Offensive der Liga (16 Tore) aus.

Leverkusen - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:2 Holstein Kiel (H), 1:0 AC Milan (H), 1:1 Bayern München (A), 4:3 VfL Wolfsburg (H), 4:0 Feyenoord Rotterdam (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:3 Bayern München (H), 3:1 Besiktas (A), 4:2 Holstein Kiel (A), 3:3 Viktoria Pilsen (H), 2:0 Gladbach (H).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Frankfurt: 5:1 (A), 3:0 (H), 3:1 (H), 1:5 (A), 2:0 (H).

Die Eintracht musste sich zuletzt im deutschen Oberhaus nach vier Siegen am Stück mit einem Remis zufriedengeben. Eine starke Leistung, zumal der letzte Gegner den Namen Bayern München trug. Dabei deutete über weite Strecken alles auf eine Niederlage hin, erst in der Nachspielzeit gelang den Hessen der Ausgleich.

Aufgrund des Remis am letzten Matchday ging Platz 2 an RB Leipzig verloren. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus München beträgt nach wie vor einen Zähler. Vor allem offensiv haben die Adler einen sehr guten Eindruck hinterlassen und schenkten der Konkurrenz in der Bundesliga 14 Tore ein. Sechs davon kamen in den Stadien des Gegners zum Vorschein. Wenngleich Frankfurt zwei seiner drei Bundesliga-Fernduelle siegreich gestaltete, stand die Abwehr auf wackeligen Beinen und kassierte fünf Gegentore in drei Spielen. Zwei der drei Begegnungen in der Fremde brachten drei oder mehr bzw. Tore auf beiden Seiten mit sich.

Grundlegend bietet es sich an, seine Leverkusen Frankfurt Prognose bei einem Wettanbieter mit deutscher Lizenz zu spielen. Auf diesem Weg lässt sich nämlich das Wettguthaben schnell auszahlen.

So seht ihr Leverkusen - Frankfurt im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 15:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Sport

Wer als Tipp-Freund aus Deutschland die Begegnung zwischen den Nordrhein-Westfalen und den Hessen im TV verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei Sky.

Den Leverkusen Frankfurt Tipp wird man also nicht im Free-TV nachprüfen können.

Leverkusen vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tah, Andrich, Tapsoba - Frimpong, G. Xhaka, Palacios, Grimaldo, Hofmann, Wirtz - Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Belocian, Hincapie, Mukiele, Garcia, Tella, Adli, Terrier, Schick

Startelf Frankfurt: Santos - Kristensen, Tuta, R. Koch, Theate - Skhiri, Larsson, Knauff, Chaibi - Ekitiké, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Grahl, Amenda, Nkounkou, Dahoud, Dina Ebimbe, Uzun, Götze, Bahoya, Matanovic

Leverkusen zeichnet sich durch ein sehr starkes Team aus und verfügt mit 634,25 Millionen Euro hinter Bayern München über den teuersten Kader im deutschen Oberhaus. Florian Wirtz und Victor Boniface sind mit jeweils vier Toren die besten Angreifer in den eigenen Reihen. Wirtz wartet jedoch bereits seit zwei Spieltagen auf einen Torerfolg.

Bei den Hessen sorgte Omar Marmoush zuletzt für Schlagzeilen. Der Neuner rückt mehr und mehr ins Rampenlicht und erzielte acht Tore an den bisherigen sechs Spieltagen. In den letzten beiden Liga-Begegnungen war der 25-Jährige jeweils mit einem Doppelpack am Erfolg beteiligt. In unserer Leverkusen Frankfurt Prognose könnte sein Torkonto weiter aufgestockt werden.

Unser Leverkusen - Frankfurt Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Beide Teams spielen um die Champions-League-Qualifikation und sind im vorderen Bereich angesiedelt. Wir sehen entgegen der Prognose der Wettanbieter keinen klaren Favoriten und schätzen beide Mannschaften als ebenbürtig ein.

Sowohl die Nordrhein-Westfalen als auch die Hessen haben über die Saison hinweg mit 16 (Leverkusen) bzw. 14 Toren (Frankfurt) ihren Zug zum gegnerischen Gehäuse eindrucksvoll unter Beweis gestellt und absolvierten einen Großteil ihrer Liga-Paarungen mit drei oder mehr bzw. beiderseitigen Toren. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist auch diesmal zu rechnen.