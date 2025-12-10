Leverkusen gegen Newcastle Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 10.12.2025

SPORT1 Betting 10.12.2025 • 09:12 Uhr Die neuesten Leverkusen gegen Newcastle Prognosen von unseren Wett-Experten für das Champions-League-Duell am 10.12.2025

Dieses Champions-League-Duell am 10.12.2025 verspricht große Spannung. Unsere Analyse deutet auf ein enges Spiel hin, bei dem ein Unentschieden das wahrscheinlichste Ergebnis ist. Beide Teams haben gute Chancen auf die Playoffs, was diese Begegnung umso wichtiger macht. Die aktuellen Leverkusen gegen Newcastle Quoten spiegeln diese Ausgeglichenheit wider.

Unser Haupt-Tipp für diese Partie lautet daher „Unentschieden“, wofür Merkur Bets eine attraktive Quote von 3,65 anbietet.

Analyse der Form und Quoten

Eine detaillierte Betrachtung der Statistiken stützt unsere Leverkusen gegen Newcastle Prognosen. Bayer Leverkusen hat in dieser Champions-League-Saison durchschnittlich 1,6 Tore erzielt, aber auch 2,0 Gegentore pro 90 Minuten kassiert. Trotz einer geringeren Schussanzahl im Vergleich zu anderen Teams zeigen sie sich effizient und verwandeln viele ihrer Torchancen.

Newcastle hingegen tut sich auswärts schwer. In neun Auswärtsspielen in allen Wettbewerben gab es nur zwei Siege und drei Unentschieden. Dennoch werden sie von den Wettanbietern leicht favorisiert, was die Leverkusen gegen Newcastle Quoten zeigen. Die jüngsten Partien der „Magpies“ waren sehr torreich: In sieben der letzten acht Spiele trafen beide Mannschaften. In diesem Zeitraum erzielte das Team von Eddie Howe im Schnitt 1,88 Tore pro Spiel, kassierte aber auch 1,63 Gegentore.

Erhebliche Verletzungssorgen auf beiden Seiten werden die Leverkusen gegen Newcastle Aufstellungen entscheidend beeinflussen. Leverkusen muss auf Kreativspieler Alejandro Grimaldo verzichten, während Newcastle mit dem Ausfall von Torhüter Nick Pope eine wichtige Stütze in der Defensive fehlt, was die finalen Leverkusen gegen Newcastle Aufstellungen spannend macht.

Leverkusen gegen Newcastle: Wett Tipps

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für Sie zusammengestellt:

Ergebnis: Unentschieden ( Merkur Bets Quote 3,65 ): Newcastle ist auf dem Papier der Favorit, doch die schwache Auswärtsbilanz spricht gegen die Magpies. Leverkusen hat unter Trainer Kasper Hjulmand nur vier von 18 Pflichtspielen verloren und könnte nach der kräftezehrenden Niederlage gegen Augsburg ein Unentschieden anstreben. Mit einer Quote von 3,65 ist dies eine überlegenswerte Option.

Wir hoffen, unsere Leverkusen gegen Newcastle Prognosen helfen dir bei deiner Einschätzung. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich packendes Champions-League-Spiel genießen! Wenn du deine eigenen Wett Tipps platzieren möchtest, findest du die besten Sportwetten Anbieter auf unserer Übersichtsseite.