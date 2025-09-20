Leverkusen - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2025

SPORT1 Betting 20.09.2025 • 18:00 Uhr Leverkusen - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Fohlen weiter sieg- und torlos?

Unser Leverkusen - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.09.2025 lautet: Die Borussia wartet nicht nur weiterhin auf den ersten Sieg, sondern auch auf das erste Tor. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein torreiches Match, in dem es auch die Fohlen auf die Anzeigetafel schaffen.

Am Sonntag kommt es in der BayArena zu einem interessanten Duell, bei dem auch die beiden Trainer im Fokus stehen: Kasper Hjulmand steht zum erst zweiten Mal in der Bundesliga als Bayer-Trainer an der Seitenlinie, während Eugen Polanski bei den Fohlen sein Debüt gibt. In unserer Leverkusen Gladbach Prognose sehen wir Vorteile bei den Gastgebern.

Die zeigten sich zuletzt aber hinten anfällig, was den Gästen entgegenkommt, da sie seit fast fünf Monaten auf ein Bundesligator warten. Wir können uns gut vorstellen, dass es überhaupt eine torreiche Begegnung werden könnte und entscheiden uns für den Leverkusen Gladbach Wett Tipp heute “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 2,15 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Gladbach auf “Über 3,5 Tore”:

In den letzten 4 Pflichtspielen kassierte Leverkusen insgesamt 8 Gegentore.

In jedem der letzten 3 Pflichtspiele Bayers gab es mindestens 4 Tore in der Partie.

In der Vorsaison endeten die beiden BL-Duelle zwischen diesen beiden Klubs mit 3:2 und 3:1 pro Werkself.

Leverkusen vs Gladbach Quoten Analyse:

Die Quoten der Sportwettenanbieter schlagen sich ziemlich klar auf die Seite der Gastgeber. Die Leverkusen Gladbach Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,60. Wer auf die Borussia setzt, darf sich hingegen über Wettquoten bis 5,40 freuen.

Dass die Fohlen auch im vierten Ligaspiel dieser Saison torlos blieben, halten die Bookies allerdings für ziemlich unwahrscheinlich. Das erkennt man daran, dass die Leverkusen Gladbach Quoten für die Wette “Beide Teams treffen” in der Spitze bei 1,57 liegen. Für die Wettoption “Über 2,5 Tore” erhält man noch nicht einmal Quoten von 1,50. Hier liegen die Höchstwerte bei 1,48.

Leverkusen vs Gladbach Prognose: Schwache Abwehrreihen sorgen für Tore

Und schon ist die Euphorie wieder dahin. Nach der Entlassung von Erik ten Hag und der Installation von Kasper Hjulmand als neuen Trainer von Leverkusen war die Stimmung zunächst gut. Schließlich konnten am vergangenen Wochenende starke Frankfurter trotz am Ende zweier Platzverweise mit 3:1 bezwungen werden.

Das zweite Match unter der Leitung des dänischen Übungsleiters verlief aber schon weniger erfolgreich. Am 1. Spieltag der Champions-League-Ligaphase gab es ein glückliches 2:2 beim FC Kopenhagen. Immerhin: Bayer zeigte Moral und egalisierte in der Schlussphase einen zweimaligen Rückstand. Eigene Tore aus dem Spiel blieben aber weiterhin Mangelware.

Gegen die Eintracht mussten zwei direkt verwandelte Freistöße und ein Elfmeter herhalten. Am Donnerstag waren es abermals ein Freistoß und ein Eigentor des Gegners, die für die Treffer der Werkself sorgten. Im letzten Spiel davor, beim 3:3 in Bremen, war es ebenfalls ein Strafstoß, der das dritte Bayer-Tor markierte.

Selbst kassierte B04 nunmehr in jedem der letzten vier Pflichtspiele Gegentreffer. In drei dieser vier Fälle waren es sogar mindestens zwei Gegentore. Im Rahmen unserer Leverkusen Gladbach Prognose sind wir daher guter Dinge, dass sich dieser Trend fortsetzt und die Gäste zu ihrem ersten Bundesliga-Treffer in dieser Saison kommen.

Leverkusen - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:2 FC Kopenhagen (A), 3:1 Frankfurt (H), 3:3 Bremen (A), 1:2 Hoffenheim (H), 4:0 Sonnenhof Großaspach (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:4 Bremen (H), 2:0 Schalke (H), 0:1 Stuttgart (A), 0:0 HSV (H), 3:2 Atlas Delmenhorst (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Gladbach: 3:1 (H), 3:2 (A), 0:0 (H), 3:0 (A), 2:2 (H)

Dabei ist die Borussia nicht nur an den bisherigen drei Spieltagen der laufenden Bundesliga-Spielzeit ohne eigenes Tor geblieben. Sie hatte sich auch mit zwei Zu-null-Pleiten aus der Vorsaison verabschiedet, womit sie also saisonübergreifend seit fünf Ligaspielen auf einen eigenen Treffer wartet. Das ist Gladbachs längste Negativserie seit Herbst 2016.

Zum überhaupt erst zweiten Mal in ihrer Klubgeschichte sind die Borussen mit drei torlosen Partien in eine BL-Saison gestartet. Weil deswegen auch nur ein Punkt heraussprang und die Fohlen am vergangenen Wochenende sang- und klanglos ihr Heimspiel gegen Bremen mit 0:4 verloren, zogen die Verantwortlichen die Reißleine und setzte Gerardo Seoane vor die Tür.

Als möglicher Nachfolger wird Pellegrino Matarazzo gehandelt. Doch bis ein neuer Trainer vorgestellt wird, übernimmt Eugen Polanski. Er soll das Ruder rumreißen und im besten Fall gleich am Sonntag eine Negativserie beenden. Denn mittlerweile sind die Borussen saisonübergreifend seit zehn Partien im Oberhaus sieglos (3U, 7N).

Das ist die aktuell längste Serie unter allen 18 Bundesligaklubs und für die Fohlen selbst die längste Serie seit elf sieglosen Buli-Spielen von März 2007 bis August 2008. Insofern könnte man den Leverkusen Gladbach Tipp noch um eine zusätzliche Wette pro Bayer anpassen.

So seht ihr Leverkusen - Gladbach im TV oder Stream:

21. September 2025, 17:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Sonntagspartien aus dem deutschen Oberhaus werden ausschließlich von DAZN übertragen. Damit bekommt ihr auch das Duell zwischen der Werkself und den Fohlen nur dort im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos zu sehen.

Der direkte Vergleich spricht in der Leverkusen Gladbach Prognose ziemlich klar für Bayer. Der Ex-Meister ist seit elf direkten Duellen ungeschlagen. Neun dieser letzten elf Aufeinandertreffen hat B04 für sich entschieden (2U). Gegen keinen anderen BL-Klub warten die Borussen aktuell länger auf einen Dreier.

Leverkusen vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé, Tapsoba; Vazquez, Tillman, Aleix Garcia, Grimaldo, Echeverri, Ben Seghir; Schick

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Arthur, Tape, Hofmann, Maza, Mensah, Poku, Kofane, Tella

Startelf Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks, Ullrich; Reitz, Engelhardt, Honorat, Reyna, Hack; Machino

Ersatzbank Gladbach: Omlin, Friedrich, Netz, Castrop, Fraulo, Neuhaus, Stöger, Ranos, Tabakovic

In der Vorsaison gewann die Werkself auswärts mit 3:2 und zu Hause mit 3:1. Weiter zurückblickend gab es in sieben der letzten elf direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Teams mindestens vier Tore in der Partie. Nicht zuletzt deswegen setzen wir in unserem Leverkusen Gladbach Tipp auf erneut mindestens vier Treffer.

Alternativ würden wir auch die kombinierte Wette “Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen” empfehlen, für die es zum Beispiel bei Betano eine Quote von 2,62 gibt. Zusätzliches Wettguthaben lässt sich über den aktuellen Betano Promo Code generieren.

Unser Leverkusen - Gladbach Tipp: “Über 3,5 Tore”

Nach drei Spieltagen stehen die Fohlen aus Mönchengladbach ohne Sieg und Tor auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Die bisherige Saison Bayers war zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin konnte die Werkself mit dem Sieg über Frankfurt eine Serie von saisonübergreifenden fünf BL-Partien ohne Dreier beenden.

Fünf Pflichtspiele hat Leverkusen in dieser Saison bereits bestritten und in vier von ihnen gab es mindestens vier Tore. Dabei ließ Bayer in drei der letzten vier Partien mindestens zwei Gegentreffer zu. Insofern sehen wir beste Chancen, dass die Borussia ihre Torflaute beendet und halten eine Torwette für die beste Option.

Zum Abschluss noch eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreiben kann: Fohlen-Interimstrainer Eugen Polanski schoss sein erstes Bundesligator gegen den kommenden Gegner Leverkusen, und zwar am 19. November 2005 im Dress - ihr ahnt es schon - der Borussen.