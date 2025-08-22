Leverkusen - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Leverkusen - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Findet das Duell auf Augenhöhe statt?

Unser Leverkusen - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.08.2025 lautet: Die Werkself muss sich im Wett Tipp heute strecken - Hoffenheim attackiert mit jugendlicher Leichtigkeit.

Am Rhein sitzen die Stiche der Transferperiode tief. Fast auf jeder Ebene hat die Werkself ihre Säulen der letzten Jahre verloren. An der Seitenlinie steht in Zukunft nicht mehr Xabi Alonso, sondern Erik ten Hag. Zudem gehören spielentscheidende Momente von Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Ex-Kapitän Jonathan Tah der Vergangenheit an. Das öffnet Türen für eine abwechslungsreiche Leverkusen Hoffenheim Prognose.

Einen Wandel durchleben derzeit ebenso die Kraichgauer. Christian Ilzer und sein Team haben eine sensationelle Vorbereitung abgeliefert und im DFB-Pokal souverän mit 4:0 gegen Rostock gewonnen. Im Leverkusen Hoffenheim Wett Tipp heute ist die TSG deshalb nicht chancenlos. Bei Bet-at-Home spielen wir eine Quote von 1,90 für “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Hoffenheim auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Leverkusen hat die letzten 5 Bundesliga-Duelle gegen Hoffenheim gewonnen.

Hoffenheim hat in der Vorbereitung 7 Testspiele absolviert und alle gewonnen.

Hoffenheim erzielte in 7 der letzten 8 Partien (Vorbereitung + DFB-Pokal) mindestens 3 Tore.

Leverkusen vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Das Ende der letzten Saison ist noch nicht allzu weit entfernt. Nach 34 Spieltagen hatte die Werkself (69) mehr als doppelt so viele Punkte wie die TSG (32) gesammelt. Zwischen den beiden Vereinen stand beinahe die gesamte Liga. Trotzdem begutachten wir die Leverkusen Hoffenheim Wettquoten auch auf den Seiten der deutschen Wettanbieter mit eiserner Vorsicht.

Am Rhein ist ein kleiner Umbruch eingeleitet worden, der vermutlich nicht ohne Wachstumsschwierigkeiten abläuft. Zudem wirken die Kraichgauer wie eine völlig umgekrempelte Mannschaft. Mit einer Gratiswette lassen sich deshalb viele verschiedene Leverkusen Hoffenheim Quoten spielen.

Leverkusen vs Hoffenheim Prognose: Ruhe im Verein?

Andrej Kramaric ist 34 Jahre alt, bester Bundesliga-Torschütze der TSG und mit 123 Treffern ebenso Rekordtorschütze unter allen aktuellen Profis im deutschen Oberhaus. Im DFB-Pokal hat der Kroate in der Startelf gestanden (4:0 vs. Rostock), doch ob er eine große Rolle im Leverkusen gegen Hoffenheim Tipp einnimmt, ist noch offen.

Grund dafür sind nicht seine getätigten Äußerungen aus der letzten Saison oder eine miserable Formkurve. Der Grund sind seine jungen Teamkollegen, die in der Leverkusen vs. Hoffenheim Prognose ebenfalls für Wirbel sorgen.

Die letzten Jahre sind im Kraichgau unglücklich verlaufen. Stetig unterbot der Kader die Erwartungen und neben dem Feld häuften sich die Themen. Davon ist im Leverkusen - Hoffenheim Tipp nicht viel übrig geblieben.

Christian Ilzer trainiert in der kommenden Saison eine Mannschaft, die unterhaltsamen Fußball verspricht. Fisnik Asllani (26 Scorer) und Muhammed Damar haben in der letzten Zweitliga-Spielzeit den SV Elversberg beinahe zum Aufstieg verholfen. Angreifer Tim Lemperle für Köln Torbeteiligungen gesammelt (16). Allesamt sind sie im Sommer neu zur TSG gestoßen.

Leverkusen - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:0 Großaspach (A), 0:2 Chelsea (A), 3:0 Pisa (H), 2:1 Fortuna (A), 2:0 Bochum (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 4:0 Rostock (A), 8:0 Metz (H), 1:0 Werder Bremen (H), 5:1 Darmstadt (H), 4:0 Homburg-Saar (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Hoffenheim: 3:1 (H), 4:1 (A), 2:1 (H), 3:2 (A), 3:1 (A).

Zudem tauchte in der Vorsaison mehrfach bereits der Name Max Moerstedt in der Startaufstellung von Christian Ilzer auf. Die Form des 19-Jährigen ist stark und sein Doppelpack im DFB-Pokal nach Einwechslung hält den Konkurrenzkampf hoch.

In der Vorbereitung harmonierte die Ilzer-Elf, gewann alle sieben Testspiele und erzielte in sechs von sieben Auftritten mindestens drei Treffer. Der 4:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Rostock kam noch oben drauf und ist im Hinblick auf die Entwicklung keine Überraschung gewesen.

Das sind viele lobende Worte für die Gäste, die auch bei den deutschen Wettanbietern völlig zu Recht noch in der Außenseiterrolle stecken. Die individuelle Qualität im Kader der Werkself ist fraglos immer noch höher.

Vorne agiert mit Patrik Schick ein Spieler, der in der vergangenen Saison die meisten Treffer pro 90 Minuten erzielt hat (1,12). Er konkurriert mit Victor Boniface, der in dieser Kategorie ebenfalls ein Top-10 Spieler gewesen ist.

Darüber hinaus gewann B04 die fünf vorangegangenen Bundesliga-Duelle mit der TSG. In dieser Periode jubelten die Fans der Werkself insgesamt über 15 Treffer ihrer favorisierten Mannschaft, sprich exakt drei Treffer pro Vergleich.

So seht ihr Leverkusen - Hoffenheim im TV oder Stream:

23. August 2025, 15.30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, DAZN

Doch schon in diesen siegreichen Zeiten des amtierenden Vizemeisters erzielte Hoffenheim regelmäßig Treffer. Die TSG ging aus keinem der letzten fünf direkten Duelle heraus, ohne zuvor einen eigenen Torerfolg gefeiert zu haben.

Wir sehen die Mannschaften im Leverkusen vs. Hoffenheim Tipp näher zusammen als in der letzten Spielzeit (3:1, 4:1). Ein Auswärtssieg der Kraichgauer wäre dennoch etwas zu hoch gegriffen.

Leverkusen vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Flekken - Tapsoba, Hincapie, Quansah - Arthur, Garcia, Andrich, Tella - Tillman, Schick, Maza

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Tape, Bade, Grimaldo, Mensah, Alfa-Ruprecht, Poku, Echeverry, Kofane, Boniface, Sarco

Startelf Hoffenheim: Baumann - Bernardo, Machida, Hranac - Coufal, Burger, Avdullahu, Toure - Asllani, Damar - Moerstedt

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Akpoguma, Chaves, Prass, Prömel, Tohumcu, Kramaric, Lemperle, Mokwa

Hinzu kommt, dass die Hausherren in der Vorsaison die zweitbeste Offensive im deutschen Oberhaus gestellt haben (72). Neuzugang Malik Tillmann ist rechtzeitig fit geworden und der von Hertha verpflichtete Ibrahim Maza hat in der Vorbereitung überzeugt.

Allerdings ist die neue Mannschaft von Erik ten Hag in der Vorbereitung bereits gestolpert. Gegen Chelsea gab es im letzten Test eine 0:2-Niederlage und von Flamengo wurde man Ende Juli mit 1:5 abgeschossen.

Unser Leverkusen - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Wie schon in den letzten Duellen zwischen diesen beiden Vereinen erwarten wir eine torreiche Begegnung, in der beide Mannschaften treffen können. Spannung entsteht, weil Leverkusen noch an der neuen Startformation bastelt, während Hoffenheim sich in grandioser Frühform präsentiert.