Leverkusen vs Augsburg: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 18.04.2026

SPORT1 Betting 17.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leverkusen vs Augsburg Prognosen unseres Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 18.04.2026. Holen Sie sich die besten Wett Tipps und Quoten.

Der FCA fühlt sich traditionell in der BayArena nicht so wohl. Die Fuggerstädter konnten lediglich eins von 14 BL-Gastspielen (3U, 10N) in Leverkusen für sich entscheiden. Zudem ist Bayer seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen (3S, 4U). Die Augsburger sind dagegen seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos und holten nur zwei Punkte in diesem Zweitraum (2U, 3N).

Unsere Prognose für das Bundesliga-Duell zwischen Leverkusen und Augsburg deutet auf einen Heimsieg hin. Das Spiel findet am Samstag, den 18.04.2026, statt. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 1,43 bei Bet-at-home den Sieg für Leverkusen.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Bayer Leverkusen geht als klarer Favorit in diese Begegnung, und die Statistiken untermauern diese Einschätzung eindrucksvoll. Die Werkself kämpft um einen Platz in der Champions League und hat mit zwei Siegen in Folge wieder in die Spur gefunden.

Besonders zu Hause ist Leverkusen eine Macht: Mit 1,93 Punkten pro Spiel und einer positiven Tordifferenz von +17 zeigt B04 seine Dominanz in der BayArena. In jedem einzelnen Heimspiel der Saison gelang mindestens ein Treffer.

Ganz anders sieht die Lage beim FC Augsburg aus. Die Fuggerstädter gehören zu den auswärtsschwächsten Teams der Liga und konnten auf fremdem Platz erst elf Punkte aus 14 Spielen holen, wobei neun Partien verloren gingen.

Ein zentrales Problem ist die Defensive: Augsburg hat in dieser Saison auswärts noch kein einziges Mal zu null gespielt und kassiert im Schnitt fast zwei Gegentore pro Spiel. Die Quoten spiegeln diese Diskrepanz wider und favorisieren deutlich einen Heimsieg.

Offensiv kann sich Leverkusen auf Kreativspieler wie Alejandro Grimaldo verlassen, der bereits 56 Torchancen kreiert hat. Dies, gepaart mit Augsburgs schwacher Defensive (viertschlechteste erwartete Gegentore der Liga), lässt auf ein einseitiges Spiel schließen.

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Leverkusen vs Augsburg: Wett Tipps für Tipper

Für alle, die auf der Suche nach den passenden Wett Tipps für Leverkusen gegen Augsburg sind, haben wir hier unsere Top-Empfehlungen zusammengestellt:

Sieg Leverkusen ( Quote 1,43 bei Bet-at-home ): Angesichts der Heimstärke von Leverkusen und der eklatanten Auswärtsschwäche von Augsburg ist der Heimsieg die logische Wahl. Auch wenn die Quote von 1,43 nicht die höchste ist, stellt sie eine solide Basis dar. Leverkusen muss gewinnen, um im Rennen um die Champions League zu bleiben.

Angesichts der Heimstärke von Leverkusen und der eklatanten Auswärtsschwäche von Augsburg ist der Heimsieg die logische Wahl. Auch wenn die Quote von 1,43 nicht die höchste ist, stellt sie eine solide Basis dar. Leverkusen muss gewinnen, um im Rennen um die Champions League zu bleiben. Leverkusen -1.0, -1.5 (Asian Handicap) ( Quote 1,88 bei bet365 ): Für eine attraktivere Quote von 1,88 empfehlen wir das Asian Handicap. Leverkusen muss mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, damit der Tipp voll aufgeht. Angesichts der Tatsache, dass Augsburg auswärts noch keine weiße Weste wahren konnte und Leverkusen zu Hause im Schnitt über zwei Tore schießt, ist dies eine vielversprechende Option. Bereits in der Vorsaison gewann Leverkusen dieses Duell mit 2:0.

Für eine attraktivere Quote von 1,88 empfehlen wir das Asian Handicap. Leverkusen muss mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, damit der Tipp voll aufgeht. Angesichts der Tatsache, dass Augsburg auswärts noch keine weiße Weste wahren konnte und Leverkusen zu Hause im Schnitt über zwei Tore schießt, ist dies eine vielversprechende Option. Bereits in der Vorsaison gewann Leverkusen dieses Duell mit 2:0. Patrik Schick trifft (Quote 1,60 bei Bet-at-home): Der tschechische Stürmer ist mit 16 Saisontoren Leverkusens Top-Torschütze und befindet sich in bestechender Form, mit drei Treffern in den letzten drei Spielen. Gegen eine wackelige Augsburger Abwehr wird er voraussichtlich zahlreiche Chancen bekommen, seine Torserie fortzusetzen. Die Quote hierfür liegt bei 1,60.

Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache und deuten auf einen Sieg für die Heimmannschaft hin. Findet die besten Anbieter für eure Wetten auf unserer Seite und platziert eure Tipps mit Bedacht. Unser Vergleich der besten Sportwetten Apps verrät euch, wo es sich 2026 am besten mobil wetten lässt. Wir wünschen euch ein unterhaltsames Match und viel Erfolg beim Mitfiebern!