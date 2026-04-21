Leverkusen vs Bayern: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | DFB-Pokal am 22.04.2026

SPORT1 Betting 21.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Quoten und Wett Tipps unserer Experten für das DFB-Pokal-Duell zwischen Leverkusen und Bayern am 22.04.2026.

Der FC Bayern hat am vergangenen Spieltag die Meisterschaft in der Bundesliga frühzeitig unter Dach und Fach gebracht. In dieser Saison tanzen die Münchner somit noch auf allen drei Hochzeiten.

Der Rekordmeister geht auch als klarer Favorit in das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen und will den Traum vom Triple am Leben erhalten. Das Spiel findet am Mittwoch, den 22.04.2026, statt. Wir sehen die Gäste ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,52 bei NEO.bet den Sieg Bayern Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Mannschaft von Vincent Kompany befindet sich in einer herausragenden Form und jagt in dieser Saison das Triple. Die Bayern haben sich bereits die Meisterschaft gesichert und zeigen auch auswärts eine beeindruckende Dominanz. In 19 nationalen Auswärtsspielen sind die Münchner ungeschlagen und konnten davon 16 gewinnen. Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg ist die Offensive, die in diesen Partien durchschnittlich 3,21 Tore pro Spiel erzielte.

Im Gegensatz dazu kämpft Leverkusen mit seiner Form. Aus den letzten 12 Pflichtspielen konnte Bayer nur drei Siege einfahren und musste sich dreimal geschlagen geben. Besonders besorgniserregend ist die Defensive, die in diesem Zeitraum lediglich drei Mal ohne Gegentor blieb.

Dies könnte sich gegen den Angriff der Bayern als fatal erweisen, der von einem Harry Kane in Topform angeführt wird. Der englische Stürmer hat in dieser Saison bereits 51 Tore in 43 Spielen erzielt.

Auch die direkte Bilanz spricht für die Münchner. Die Bayern sind seit fünf Begegnungen gegen Leverkusen ungeschlagen, bei drei Siegen. Die Quoten spiegeln diese Überlegenheit wider und geben dem FCB eine Siegwahrscheinlichkeit von etwa 64 Prozent für einen Sieg in der regulären Spielzeit.

Leverkusen vs Bayern: Wett Tipps für Tipper

Für alle, die auf dieses spannende Pokalspiel wetten möchten, haben wir die besten Tipps basierend auf unserer Analyse zusammengestellt. Hier sind unsere Empfehlungen:

Sieg Bayern ( Quote 1,52 bei NEO.bet ): Angesichts der überragenden Auswärtsform der Bayern und der jüngsten Schwächephase von Leverkusen ist ein Sieg der Gäste die naheliegendste Wette. Die Quote hierfür liegt bei 1,52.

Angesichts der überragenden Auswärtsform der Bayern und der jüngsten Schwächephase von Leverkusen ist ein Sieg der Gäste die naheliegendste Wette. Die Quote hierfür liegt bei 1,52. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,54 bei NEO.bet ): In den Heimspielen von Leverkusen fallen im Schnitt 3,33 Tore, während es bei den Auswärtsspielen der Bayern sogar 4,20 sind. In 60 Prozent der Spiele von Leverkusen und 63 Prozent der Spiele von Bayern trafen beide Mannschaften. Eine torreiche Partie ist also sehr wahrscheinlich. Die Quote beträgt 1,54.

In den Heimspielen von Leverkusen fallen im Schnitt 3,33 Tore, während es bei den Auswärtsspielen der Bayern sogar 4,20 sind. In 60 Prozent der Spiele von Leverkusen und 63 Prozent der Spiele von Bayern trafen beide Mannschaften. Eine torreiche Partie ist also sehr wahrscheinlich. Die Quote beträgt 1,54. Sieg Bayern & Beide Teams treffen – JA (Quote 2,38 bei NEO.bet): Eine Kombination aus den beiden vorherigen Tipps bietet eine attraktive Quote von 2,38. Bemerkenswert ist, dass 14 der 30 Bundesligaspiele der Bayern mit einem Sieg und Gegentor endeten, was einer Trefferquote von 47 Prozent entspricht. Leverkusen wird zu Hause sicherlich zu Chancen kommen, doch am Ende sollte sich die Qualität der Bayern durchsetzen.

Es deutet alles auf ein unterhaltsames Halbfinale mit vielen Toren hin, bei dem sich der Rekordmeister aus München am Ende durchsetzen dürfte. Die besten Anbieter für eure Wetten findet ihr auf unserer Seite. Wir wünschen viel Spaß beim Spiel und ein glückliches Händchen bei euren Wett Tipps!