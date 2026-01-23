Leverkusen vs Bremen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 24.01.2026

SPORT1 Betting 23.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leverkusen vs Bremen Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 24.01.2026.

Am Samstag treffen in der BayArena zwei Negativserien aufeinander. Welches Team kehrt in die Erfolgsspur zurück? Bayer Leverkusen wird voraussichtlich seine jüngste Negativserie beenden und am 24. Januar 2026 in der Bundesliga einen Heimsieg gegen den kämpferischen SV Werder Bremen einfahren.

Trotz der jüngsten Niederlagen sprechen die Formschwäche der Gäste und die Heimstärke der Werkself für einen klaren Ausgang. Die aktuellen Leverkusen vs Bremen Quoten favorisieren die Gastgeber deutlich. Unsere Leverkusen vs Bremen Prognosen deuten ebenfalls auf einen Sieg der Heimmannschaft hin.

Wir favorisieren die Gastgeber und unser Tipp für dieses Spiel ist ein „Sieg für Leverkusen“ mit einer attraktiven Quote von 1,60 bei Interwetten.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Bayer Leverkusen durchlebt nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in der Bundesliga und Champions League den Tiefpunkt der bisherigen Saison. Die jüngsten Partien gingen gegen starke Gegner wie Stuttgart und Hoffenheim verloren, was die aktuelle Form etwas relativiert. Dennoch steht die Mannschaft von Kasper Hjulmand unter Druck, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Die Leverkusen vs Bremen Quoten spiegeln mit einer impliziten Siegchance von 65 Prozent das Vertrauen der Buchmacher in eine Trendwende wider.

Auf der anderen Seite befindet sich Werder Bremen in einer tiefen Krise. Die Norddeutschen sind seit sieben Ligaspielen sieglos, verloren davon vier und kassierten in diesem Zeitraum durchschnittlich 2,29 Gegentore pro Spiel. Ihre aktuelle Punktzahl von 18 Zählern liegt deutlich unter der Ausbeute der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt.

Offensiv sticht bei der Werkself besonders Patrik Schick heraus, der mit sechs Toren in 13 Einsätzen und einem exzellenten xG-Wert von 0,66 pro 90 Minuten eine ständige Gefahr darstellt. Diese Fakten untermauern unsere Leverkusen vs Bremen Prognosen.

Leverkusen vs Bremen: Tipps für Wettfreunde

Basierend auf den aktuellen Daten und der Form beider Teams haben wir einige interessante Wett Tipps für diese Begegnung zusammengestellt. Hier sind unsere detaillierten Empfehlungen für das Spiel:

Sieg Leverkusen ( Quote 1,60 bei Interwetten ): Obwohl Leverkusen zuletzt zwei Niederlagen in der Liga hinnehmen musste, waren die Gegner mit Stuttgart und Hoffenheim hochkarätig. Unter Trainer Kasper Hjulmand hat die Werkself fünf von acht Heimspielen in der Liga gewonnen. Bremen hingegen wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Leverkusen gewinnt & Beide Teams treffen ( Quote 2,60 bei Interwetten ): Bayer 04 hat in den letzten sieben Ligaspielen nur einmal eine weiße Weste bewahrt, was auf eine defensive Anfälligkeit hindeutet. Bremen bewies beim jüngsten 3:3 gegen Eintracht Frankfurt ein ordentliches Offensivpotenzial. Daher könnte Leverkusen zwar gewinnen, aber wahrscheinlich nicht ohne Gegentor bleiben.

Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit (Quote 2,70 bei Interwetten): Die Bremer erzielen den Großteil ihrer Tore im zweiten Durchgang (durchschnittlich 0,82 pro Spiel). Interessanterweise hat Werder in vier der letzten fünf Gastspiele in der BayArena in der zweiten Halbzeit getroffen, was diese Option attraktiv macht. Die neuesten Leverkusen vs Bremen Team-News bestätigen, dass Bremens Offensive trotz des Ausfalls von Boniface Alternativen hat, während Leverkusens Abwehr zuletzt wackelte. Die Leverkusen vs Bremen Team-News sind also ein wichtiger Faktor für diese Prognose.

Wir hoffen, unsere Leverkusen vs Bremen Prognosen helfen dir bei deiner Einschätzung. Für die besten Anbieter schau doch auf unserer Seite vorbei. Dort findest du auch immer wieder Angebote in Form von Freebets oder Gratiswetten. Jetzt aber wünschen wir dir vor allem ein spannendes Bundesligaspiel und viel Spaß beim Zuschauen!