Leverkusen vs Hamburg: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 16.05.2026

SPORT1 Betting 15.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leverkusen vs Hamburg Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 16.05.2026. Entdecken Sie die besten Quoten und Wett Tipps.

Der HSV konnte nur eines der letzten BL-Duelle gegen Bayer für sich entscheiden (1U, 6N). In der BayArena entschieden die Hausherren die jüngsten sechs Vergleiche gegen die Rothosen für sich. Leverkusen geht auch als klarer Favorit in das letzte Saisonspiel gegen den Hamburger SV.

Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg im Kampf um die Champions League, während die Gäste die Saison entspannt ausklingen lassen. Das Spiel findet am 16.05.2026 statt. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,27 bei Interwetten den Leverkusen Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Um sich für die Champions League zu qualifizieren, muss Leverkusen gegen Hamburg gewinnen und gleichzeitig auf Niederlagen von Stuttgart und Hoffenheim hoffen. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand liegt derzeit mit 58 Punkten auf dem sechsten Platz, drei Punkte hinter den Konkurrenten. Die Quoten spiegeln die klare Favoritenrolle der Gastgeber wider, mit einer impliziten Siegchance von rund 78 Prozent.

Die Heimbilanz von Bayer ist beeindruckend: Mit durchschnittlich 2,31 erzielten Toren pro Spiel in der BayArena stellt die Werkself eine der stärksten Offensiven der Liga dar. Insgesamt hat nur ein Trio mehr Heimtore erzielt.

Im Gegensatz dazu steht die schwache Auswärtsbilanz des HSV. Die Hamburger haben lediglich 13 Punkte aus 16 Auswärtsspielen geholt, was eine der schlechtesten Bilanzen der Bundesliga ist. Mit gerade mal 0,88 Toren pro Auswärtsspiel mangelt es den Norddeutschen an Durchschlagskraft in der Fremde. Bereits das Hinspiel konnte Leverkusen mit 1:0 für sich entscheiden, wobei die Gäste das Spiel mit 63 Prozent Ballbesitz klar dominierten.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Leverkusen vs Hamburg: Wett Tipps für Tipper

Für dieses Duell am letzten Spieltag haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt. Die Vorzeichen stehen klar auf einen Heimsieg, aber es gibt auch andere spannende Optionen:

Sieg Leverkusen ( Quote 1,27 bei Interwetten ): Dies ist die naheliegendste Wette. Leverkusen muss gewinnen und trifft auf einen extrem auswärtsschwachen Gegner. Der HSV hat neun seiner 16 Auswärtsspiele verloren und Leverkusen ist zu Hause eine Macht. Quote: 1,27.

Dies ist die naheliegendste Wette. Leverkusen muss gewinnen und trifft auf einen extrem auswärtsschwachen Gegner. Der HSV hat neun seiner 16 Auswärtsspiele verloren und Leverkusen ist zu Hause eine Macht. Quote: 1,27. Leverkusen Handicap -1,5 ( Quote 1,63 bei Interwetten ): Da die Tordifferenz am Ende entscheidend sein könnte, wird Leverkusen auf einen hohen Sieg aus sein. Fünf der letzten Heimsiege der Werkself fielen mit mindestens zwei Toren Unterschied aus. Hamburg verlor zwei der letzten vier Auswärtsspiele ebenfalls deutlich. Quote: 1,63.

Da die Tordifferenz am Ende entscheidend sein könnte, wird Leverkusen auf einen hohen Sieg aus sein. Fünf der letzten Heimsiege der Werkself fielen mit mindestens zwei Toren Unterschied aus. Hamburg verlor zwei der letzten vier Auswärtsspiele ebenfalls deutlich. Quote: 1,63. Leverkusen gewinnt und beide Teams treffen (Quote 2,10 bei Interwetten): Leverkusens Defensive ist nicht immer unüberwindbar. In gerade mal sechs von 16 Heimspielen hielt Bayer die Null. Da Hamburg zuletzt, auch gegen Top-Teams, getroffen hat, könnte sich diese Wette mit einer attraktiven Quote von 2,10 lohnen.

Am Ende spricht alles für einen klaren Heimsieg für Leverkusen, die bis zur letzten Minute auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen werden. Für den HSV geht es nur noch darum, die Saison mit Anstand zu beenden.

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