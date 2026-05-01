Leverkusen vs Leipzig: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 02.05.2026

SPORT1 Betting 01.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Bundesliga-Duell zwischen Leverkusen und Leipzig am 02.05.2026. Expertenanalyse für Ihre Wette.

Leipzig verlor lediglich eines der letzten elf Bundesliga-Spiele (8S, 2U) und sammelte dabei 26 Zähler Punkte. In diesem Zeitraum holten nur die Bayern mehr Punkte (31). Leverkusen verlor dagegen unter Trainer Kasper Hjulmand drei seiner sechs Bundesliga-Topspiele (2S, 1U). Das sind mehr Niederlagen als in 18 Topspielen unter Xabi Alonso, Gerardo Seoane und Hannes Wolf zuvor zusammen.

Obwohl die Buchmacher die Gastgeber als Favoriten auf den Rasen schicken, deuten viele Zeichen auf einen Sieg der formstarken Leipziger in diesem entscheidenden Bundesliga-Duell hin. Das mit Spannung erwartete Spiel findet am Samstag, den 02.05.2026, statt. Unsere Prognosen deuten ebenfalls auf ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste hin.

Wir sehen die Gäste vorne und spielen mit einer Quote von 2,95 bei Betano den Leipzig Sieg Wett Tipp heute.

Betano hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und mit seinem Gesamtpaket gepunktet. Auch der Betano Promo Code kann überzeugen. So schafft es der Bookie bei uns locker unter die besten Sportwetten Anbieter. Wer noch kein Konto bei dem Buchmacher hat, findet bei uns alle Infos zur Betano Anmeldung.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Im Rennen um die Champions-League-Plätze zählt jeder Punkt. Leverkusen muss gewinnen, um die Hoffnung am Leben zu erhalten, während Leipzig seine Top-Vier-Position festigen will. Die Buchmacher sehen Leverkusen mit einer Siegchance von 48 Prozent leicht im Vorteil, doch die aktuelle Form spricht eine andere Sprache.

Leverkusens Heimbilanz ist besorgniserregend. Aus den letzten sieben Pflichtspielen in der BayArena sprang gerade mal ein einziger Sieg heraus – und das gegen den Abstiegskandidaten Wolfsburg. Die letzten beiden Heimspiele gingen sogar verloren, unter anderem gegen Augsburg, das auswärts sonst eher schwach auftritt. Dies trübt die Aussichten für die Werkself erheblich.

Ganz anders sieht es bei RB Leipzig aus. Die Sachsen reiten auf einer Erfolgswelle und haben ihre letzten fünf Bundesliga-Spiele allesamt gewonnen, die beste Serie für die Sachsen seit drei Jahren. Zusammen mit den Bayern sind die Bullen das formstärkste Team der Liga.

In den letzten acht Partien feierte RB sieben Siege und zeigte sich mit durchschnittlich 2,25 erzielten Toren pro Spiel extrem torgefährlich. Die Statistik, dass in vier der letzten fünf Heimspiele von Leverkusen beide Teams trafen und Leipzig in den letzten fünf Auswärtsspielen nie ohne Gegentor blieb, untermauert die Prognosen für ein offenes Spiel.

Leverkusen vs Leipzig: Wett Tipps für Tipper

Seid ihr bereit für ein paar heiße Wett Tipps für dieses Topspiel? Basierend auf unserer Analyse haben wir drei interessante Quoten für euch herausgesucht:

Leipzig gewinnt ( Quote 2,95 bei Betano ): Angesichts der Heimschwäche von Leverkusen und der beeindruckenden Siegesserie von Leipzig ist die Quote von 2,95 für einen Auswärtssieg sehr verlockend. Leipzig gewann auch das letzte Aufeinandertreffen in der BayArena und ist mental im Vorteil.

Angesichts der Heimschwäche von Leverkusen und der beeindruckenden Siegesserie von Leipzig ist die Quote von 2,95 für einen Auswärtssieg sehr verlockend. Leipzig gewann auch das letzte Aufeinandertreffen in der BayArena und ist mental im Vorteil. Toranzahl: 3-5 ( Quote 1,69 bei bet365 ): Es steht für beide Teams viel auf dem Spiel, was eine offensive Ausrichtung verspricht. Vier der letzten fünf Ligaspiele von Leipzig endeten mit drei bis fünf Toren. Auch die letzten fünf direkten Duelle waren torreich und endeten alle mit Toren auf beiden Seiten sowie einer Gesamtanzahl zwischen drei und fünf Treffern. Eine Quote von 1,69 ist hierfür ein starkes Angebot.

Es steht für beide Teams viel auf dem Spiel, was eine offensive Ausrichtung verspricht. Vier der letzten fünf Ligaspiele von Leipzig endeten mit drei bis fünf Toren. Auch die letzten fünf direkten Duelle waren torreich und endeten alle mit Toren auf beiden Seiten sowie einer Gesamtanzahl zwischen drei und fünf Treffern. Eine Quote von 1,69 ist hierfür ein starkes Angebot. Beide Teams treffen in der ersten Halbzeit – Ja (Quote 2,85 bei Betano): Leverkusen muss von Beginn an Druck machen. Die letzten Duelle waren wahre Torfestivals. In vier der letzten fünf Begegnungen fiel bereits in der ersten Hälfte auf beiden Seiten ein Tor. Mit einer Quote von 2,85 ist dieser Tipp eine mutige, aber gut begründete Wahl.

Es deutet alles auf ein packendes und torreiches Spiel hin, bei dem die formstärkeren Leipziger die besseren Karten haben dürften. Wenn ihr eure Wett Tipps platzieren möchtet, findet ihr die besten Anbieter auf unserer dedizierten Seite. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Bundesliga-Kracher und ein glückliches Händchen!