Leverkusen vs Olympiakos Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 24.02.2026

SPORT1 Betting 23.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuelle Leverkusen vs Olympiakos Prognose unseres Wett-Experten für das Champions-League-Spiel am 24.02.2026, inklusive der besten Wett-Tipps und Quoten.

Olympiakos konnte von seinen elf Gastspielen in Deutschland nur eines gewinnen (1U, 9N). Das sind nicht die besten Vorzeichen vor dem Rückspiel am Dienstag in der BayArena. Auch unsere Leverkusen vs Olympiakos Prognose für das Champions-League-Rückspiel am 24.02.2026 deutet klar auf einen Heimsieg für die Werkself hin.

Nach dem souveränen 2:0-Hinspielsieg hat die Mannschaft von Kasper Hjulmand alle Trümpfe in der Hand, um ins Achtelfinale einzuziehen. Die aktuellen Leverkusen vs Olympiakos Quoten spiegeln diese Favoritenrolle deutlich wider. Angesichts der starken Heimform der Leverkusener und des Drucks, der auf den Gästen lastet, empfehlen wir bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,76 den Wett-Tipp auf einen Sieg für Leverkusen.

Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter, der zu den besten Sportwetten Anbietern auf dem Markt gehört? Im ersten Schritt findet ihr alle Infos zur Merkur Bets Anmeldung bei uns. Danach können sich die Neukunden auf den Merkur Bets Bonus freuen.

Analyse der bisherigen Leistungen und der Quoten

Bayer Leverkusen präsentiert sich in dieser Saison in der heimischen BayArena als eine Macht. Die letzten vier Pflichtspiele vor eigenem Publikum wurden allesamt gewonnen, bei einem beeindruckenden Torverhältnis von 11:0. Diese defensive Stabilität und die offensive Durchschlagskraft machen die Werkself zu einem schweren Gegner. Der 2:0-Sieg im Hinspiel in Griechenland war hochverdient, was auch die Statistik der erwarteten Tore (xG) unterstreicht, bei der Leverkusen um 1,20 Tore besser abschnitt.

Im Gegensatz dazu hat Olympiakos in der Champions League auswärts gegen favorisierte Teams defensiv erhebliche Schwächen gezeigt. Gegen Barcelona kassierten die Griechen sechs Gegentore, gegen Arsenal zwei.

Die Buchmacher sehen die Wahrscheinlichkeit für einen Heimsieg bei etwa 58 Prozent, was die Leverkusen vs Olympiakos Quoten untermauern. Auch die Informationen zu den Leverkusen vs Olympiakos Aufstellungen zeigen, dass Bayer trotz einiger Ausfälle eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen wird.

Patrik Schick, der im Hinspiel beide Treffer erzielte, ist erneut der Top-Favorit auf einen Torerfolg. Für Olympiakos wird es eine enorme Herausforderung, den Zwei-Tore-Rückstand in Deutschland aufzuholen, zumal die Griechen in den letzten 24 europäischen Partien nur acht Siege verbuchen konnten.

Leverkusen vs Olympiakos: Wett-Tipps

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Gegebenheiten haben wir einige vielversprechende Wett-Tipps für diese Partie zusammengestellt. Die Leverkusen vs Olympiakos Prognose favorisiert klar die Heimmannschaft, doch auch andere Märkte bieten interessante Möglichkeiten.

Sieg Leverkusen ( Quote 1,76 bei Merkur Bets ): Leverkusen muss nicht gewinnen, um weiterzukommen, aber die Qualität der Mannschaft und die beeindruckende Heimbilanz sprechen für sich. Da Olympiakos gezwungen ist, offensiv zu agieren, werden sich für die schnellen Angreifer der Werkself Räume ergeben. Die Quote für diesen Tipp liegt bei 1,76.

Leverkusen muss nicht gewinnen, um weiterzukommen, aber die Qualität der Mannschaft und die beeindruckende Heimbilanz sprechen für sich. Da Olympiakos gezwungen ist, offensiv zu agieren, werden sich für die schnellen Angreifer der Werkself Räume ergeben. Die Quote für diesen Tipp liegt bei 1,76. Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen ( Quote 3,30 bei Merkur Bets ): Die Griechen müssen mindestens zwei Tore erzielen, um eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. Diese offensive Ausrichtung könnte zu einem offeneren Spiel führen als im Hinspiel. Wir erwarten, dass Olympiakos zu Chancen kommt, Leverkusen am Ende aber die Oberhand behält. Für diese Kombination wird eine Quote von 3,30 angeboten.

Die Griechen müssen mindestens zwei Tore erzielen, um eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. Diese offensive Ausrichtung könnte zu einem offeneren Spiel führen als im Hinspiel. Wir erwarten, dass Olympiakos zu Chancen kommt, Leverkusen am Ende aber die Oberhand behält. Für diese Kombination wird eine Quote von 3,30 angeboten. Über 3,5 Tore (Quote 2,65 bei Merkur Bets): Die Ausgangslage erzwingt ein Spiel mit viel Zug zum Tor. Leverkusens Heimspiele in der Champions League sind mit durchschnittlich 4,5 Toren pro Partie ohnehin schon sehr torreich. Da Olympiakos alles nach vorne werfen muss, ist ein torreiches Spiel wahrscheinlich. Die Quote für mehr als 3,5 Tore im Spiel beträgt 2,65.

Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich spannendes Champions-League-Spiel genießen! Wenn du noch auf der Suche nach dem passenden Anbieter für deine Wett-Tipps bist, schau doch auf unserer Seite mit den besten Wettanbietern vorbei. Wir drücken die Daumen und wünschen viel Spaß beim Spiel!