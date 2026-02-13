Leverkusen vs. St. Pauli Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 14.02.2026

SPORT1 Betting 13.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leverkusen vs. St. Pauli Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 14.02.2026.

Der 1. FC St. Pauli gehört zu den Lieblingsgegnern der Werkself. Leverkusen trat in diesem Jahrtausend in der Bundesliga gegen keinen Gegner so oft an (7-mal), ohne einmal zu verlieren (5S, 2U). Inklusive dem DFB-Pokal-Viertelfinale am 3. Februar 2026 gewann die Werkself fünf der letzten sechs Pflichtspiele gegen die Kiezkicker

Und diese Serie setzt sich wohl fort. Denn Bayer geht am Samstag, den 14. Februar 2026, als klarer Favorit in das Bundesligaspiel gegen St. Pauli. Angesichts des Kampfes um die Champions-League-Plätze auf der einen und des Abstiegskampfes auf der anderen Seite erwarten wir einen Heimsieg der Werkself.

Die Leverkusen vs St Pauli Quoten spiegeln diese Erwartung wider. Unsere Prognose für Leverkusen vs. St. Pauli fällt daher eindeutig aus. Wir empfehlen bei Merkur Bets mit einer Quote von 1,45 den Tipp auf einen Heimsieg für Bayer Leverkusen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein Blick auf die Tabelle genügt, um die Favoritenrolle zu untermauern. Ganze 19 Punkte trennen die beiden Mannschaften vor diesem Aufeinandertreffen. Für beide Teams ist die Partie von entscheidender Bedeutung: Während Leverkusen den Anschluss an die Top-Vier halten will, kämpft St. Pauli um jeden Punkt gegen den Abstieg. Die aktuellen Leverkusen vs St. Pauli Quoten geben den Gastgebern eine implizite Siegwahrscheinlichkeit von 69 Prozent, während St. Pauli nur auf 14 Prozent kommt.

Die Formkurve spricht ebenfalls für die Rheinländer. Leverkusen hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen. Dem gegenüber steht St. Paulis eklatante Auswärtsschwäche: Die Kiezkicker konnten keines ihrer letzten zehn Ligaspiele in der Fremde gewinnen.

Auch der direkte Vergleich ist eindeutig. Bayer 04 gewann die letzten beiden Duelle in dieser Saison. Obwohl Leverkusens Chancenverwertung zuletzt schwächelte, kreiert das Team die zweitmeisten Großchancen der Liga.

Bezüglich der Leverkusen vs St Pauli Aufstellungen müssen beide Trainer auf wichtige Spieler verzichten. Bei Leverkusen fehlt weiterhin Stammtorhüter Mark Flekken, während bei den Gästen die Verletztenliste mit Spielern wie Andreas Hountondji lang ist. Diese Ausfälle könnten den Spielverlauf zusätzlich beeinflussen, ändern aber nichts an der klaren Favoritenstellung der Heimmannschaft für unsere Leverkusen vs St Pauli Prognosen.

Leverkusen vs. St. Pauli: Wett-Tipps zur Partie

Für eure Leverkusen vs St Pauli Prognosen haben wir drei interessante Wett-Tipps herausgesucht, die auf der Analyse der aktuellen Daten basieren.

Sieg Leverkusen ( Quote 1,45 bei Merkur Bets ): Die Werkself ist nicht nur tabellarisch und qualitativ überlegen, sondern hat auch den Heimvorteil auf ihrer Seite. Der klare 3:0-Sieg im DFB-Pokal vor wenigen Wochen unterstreicht die Kräfteverhältnisse. Angesichts der Tatsache, dass St. Pauli nur eines seiner letzten neun Pflichtspiele gewinnen konnte, erscheint ein Heimsieg als die logische Konsequenz.

Trotz des jüngsten 3:0-Erfolgs Leverkusens könnte es diesmal anders laufen. In vier der letzten fünf direkten Duelle vor dem Pokalspiel trafen beide Mannschaften. Sowohl bei Leverkusen als auch bei St. Pauli endeten fast 60 Prozent der Saisonspiele mit Toren auf beiden Seiten. Der überraschende 2:1-Sieg gegen Stuttgart dürfte den Gästen zudem Selbstvertrauen geben, um engagierter aufzutreten. Leverkusen über 1,5 Tore (Quote 1,61 bei Merkur Bets): Bayer Leverkusen verfügt über eine der besten Offensiven der Bundesliga und trifft auf eine defensiv anfällige Hamburger Mannschaft. Die Werkself erzielt daheim im Schnitt zwei Tore pro Spiel. St. Pauli kassierte in sechs der letzten acht Auswärtsspiele in der Bundesliga zwei oder mehr Gegentore, was diesen Tipp sehr attraktiv macht.

Jetzt seid ihr bestens auf das Spiel vorbereitet! Für die Abgabe eurer Wett-Tipps findet ihr die besten Sportwetten Anbieter auf unserer Wettanbieter-Vergleichsseite. Wir wünschen euch ein spannendes Bundesligaspiel und natürlich viel Erfolg!