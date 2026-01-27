Leverkusen vs Villarreal Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 28.01.2026

SPORT1 Betting 27.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Leverkusen vs Villarreal Prognosen unseres Wett-Experten für das Champions League Spiel am 28.01.2026.

Das “Gelbe U-Boot” ist nach vier Duellen gegen die Werkself noch ohne Niederlage. Diese Serie wollen die Spanier am Mittwoch ausbauen. Doch unsere Leverkusen vs Villarreal Prognosen deuten auf einen klaren Heimsieg für die Werkself hin.

Angesichts der schwachen Form der bereits ausgeschiedenen Gäste ist dies die wahrscheinlichste Wette für das Spiel am Mittwoch, den 28. Januar 2026. Die aktuellen Leverkusen vs Villarreal Quoten spiegeln diese Erwartung wider, denn die Buchmacher geben den Gastgebern eine Siegchance von 64 Prozent.

Unserer Analyse nach ist ein Sieg der Heimmannschaft sehr wahrscheinlich, weshalb wir den Wett Tipp „Sieg Leverkusen“ mit einer Quote von 1,56 bei NEO.bet empfehlen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag der Ligaphase in der Champions League könnte kaum unterschiedlicher sein. Leverkusen steht mit neun Punkten auf dem 20. Tabellenplatz und benötigt einen Sieg, um den Einzug in die Play-offs der Champions League sicherzustellen.

Villarreal hingegen belegt mit nur einem Punkt abgeschlagen Platz 35 und ist bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Für die Spanier geht es in diesem Spiel um nichts mehr, was die Motivation der Gastgeber zusätzlich beflügeln dürfte.

Trotz einer durchwachsenen Form in letzter Zeit – nur zwei Siege aus sieben europäischen Spielen – sprechen die Fakten für Leverkusen. Seit Kasper Hjulmand das Ruder übernommen hat, hat die Mannschaft lediglich drei von zwölf Heimspielen in allen Wettbewerben verloren und dabei im Schnitt zwei Tore pro Spiel erzielt. Die Defensive zeigte sich zuletzt stabiler, was fünf Spiele ohne Gegentor in den letzten neun Pflichtpartien in der BayArena belegen.

Die relevanten Leverkusen vs Villarreal Team-News deuten darauf hin, dass Loic Balde nach seiner Bundesliga-Sperre wieder einsatzbereit ist. Villarreal muss hingegen auf einige Spieler verzichten. Die schlechte Bilanz der Spanier in der Champions League mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen und nur einem Punkt unterstreicht die Favoritenrolle der Leverkusener.

Leverkusen vs Villarreal: Wett Tipps

Basierend auf unserer ausführlichen Analyse haben wir die vielversprechendsten Wetten für dieses Duell zusammengestellt. Diese Leverkusen vs Villarreal Prognosen berücksichtigen die aktuelle Form, die Tabellensituation und die Motivation beider Teams.

Sieg Leverkusen ( Quote 1,56 bei NEO.bet ): Die Gastgeber beendeten am Wochenende mit einem Sieg gegen Werder Bremen eine Serie von drei Niederlagen. Da für Villarreal die Qualifikation nicht mehr möglich ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Schlüsselspieler für die heimische Liga geschont werden. Villarreal hat zudem alle drei Auswärtsspiele in diesem Wettbewerb verloren.

Die Gastgeber beendeten am Wochenende mit einem Sieg gegen Werder Bremen eine Serie von drei Niederlagen. Da für Villarreal die Qualifikation nicht mehr möglich ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Schlüsselspieler für die heimische Liga geschont werden. Villarreal hat zudem alle drei Auswärtsspiele in diesem Wettbewerb verloren. Leverkusen Asiatisches Handicap -1.0 ( Quote 1,93 bei Bet365 ): Villarreal hat in der Champions League dreimal so viele Tore kassiert wie geschossen. Mit einem erwarteten Tore-Wert (xG) von 32,5 hat Leverkusen die viertbeste Offensive des Wettbewerbs und sollte in der Lage sein, die löchrige Abwehr der Gäste zu überwinden. Ein Sieg mit zwei oder mehr Toren Vorsprung erscheint daher realistisch.

Villarreal hat in der Champions League dreimal so viele Tore kassiert wie geschossen. Mit einem erwarteten Tore-Wert (xG) von 32,5 hat Leverkusen die viertbeste Offensive des Wettbewerbs und sollte in der Lage sein, die löchrige Abwehr der Gäste zu überwinden. Ein Sieg mit zwei oder mehr Toren Vorsprung erscheint daher realistisch. Villarreal schießt unter 0,5 Tore (Quote 2,70 bei NEO.bet): Die Spanier zeigten sich in der Königsklasse extrem harmlos, besonders auswärts, wo sie in drei Spielen kein einziges Tor erzielen konnten. Angesichts der Tatsache, dass es für sie um nichts mehr geht, ist es gut möglich, dass Leverkusen eine weiße Weste behält.

Jetzt bist du bestens auf das Spiel vorbereitet! Finde die besten Sportwetten Anbieter für deine Wette auf unserer speziellen Seite und genieße ein hoffentlich spannendes Champions-League-Spiel. Viel Spaß und möge dein Tipp richtig sein!