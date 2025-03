SPORT1 Betting 11.03.2025 • 09:00 Uhr Lille - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Achtelfinale Rückspiel Wette | Zieht der BVB ins Viertelfinale ein?

Unser Lille - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Achtelfinale Rückspielam 11.03.2025 lautet: Die Schwarz-Gelben können die laufende Saison fast nur noch in der Königsklasse retten. Im Wett Tipp heute steht der Einzug in die Runde der letzten Acht aber auf der Kippe.

Nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga sah es so aus, als hätte der BVB unter Coach Niko Kovac endlich den Turnaround geschafft, doch am Wochenende folgte mit dem 0:1 daheim gegen Augsburg der nächste herbe Rückschlag. So haben die Dortmunder im Oberhaus weiter sieben Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz.

Am Mittwoch gegen Lille droht nun das vorerst letzte Spiel in der Königsklasse, denn die Ausgangslage für die Borussia ist nach dem 1:1 im Hinspiel daheim in der Vorwoche nicht wirklich optimal. Die Quoten der Lille Dortmund Prognose rechnen mit einem engen Spiel auf Augenhöhe.

Wir sehen die Gastgeber leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1,64 bei NEO.bet den Lille Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lille vs Dortmund auf “Doppelte Chance 1X & Über 0,5 Tore”:

Lille hat 10 der letzten 12 Europapokal-Heimspiele gewonnen (2U)

Der BVB ist in 6 von 7 Fällen ausgeschieden, wenn ein internationales K.o.-Hinspiel nur ein Remis mit sich brachte

Dortmund ist noch ohne Sieg gegen OSC

Lille vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Lille Dortmund Quoten liefern uns keine große Hilfestellung, denn die besten Buchmacher, die auch in unserem Sportwetten Bonus Vergleich weit vorne liegen, können sich bei dieser Partie auf keinen Sieger einigen.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Lille vs Dortmund Wettquoten zwischen 2,60 und 2,70. Bei einem Erfolg der Gäste sieht es ähnlich aus. Dafür werden Werte zwischen 2,50 und 2,65 bezahlt.

Lille vs Dortmund Prognose: Zeigt der BVB eine Reaktion?

Lille liefert sich in dieser Ligue-1-Saison einen Dreikampf mit Monaco und Nizza um Rang 3, der direkt die kommende Königsklassen-Saison sichert. Aktuell ist der OSC Fünfter, hat aber lediglich zwei Zähler Rückstand auf den dritten Platz. Nachdem die Doggen zwischen Mitte September und Ende Januar 14 Liga-Spiele in Folge ohne Niederlage geblieben waren (6S, 8U), setzte es in den vergangenen sieben Partien drei Pleiten. Das 1:0 am Samstag daheim gegen Montpellier war allerdings der vierte Sieg in diesem Zeitraum. Nun möchte der Verein erstmals in seiner Geschichte ins CL-Viertelfinale einziehen.

Der Olympique Sporting Club hat in der Champions League mit Platz 7 nach der Liga-Phase gute Leistungen gezeigt (5S, 1U, 2N). Vor allem daheim waren “Les Douges” mit zehn Siegen in den vergangenen zwölf Europapokal-Heimspielen zuletzt stark. In dieser Saison gab es zum Beispiel Heimerfolge gegen Real Madrid (1:0) und Feyenoord (6:1) sowie ein Remis gegen Juventus Turin (1:1). Zudem konnte Lille mit der zweitbesten “Shot Conversion” (26,5 Prozent) im laufenden Wettbewerb überzeugen. Zudem ist der Verein in internationalen Spielen in drei von drei Fällen weitergekommen, wenn das Hinspiel auswärts mit einem Remis endete.

Bisher hatte sich der neue BVB-Coach Niko Kovac immer vor seine neue Mannschaft gestellt, doch nach der 0:1-Heimpleite gegen Augsburg äußerte der Trainer öffentlich Kritik an seiner Truppe. Man habe nicht gezeigt, dass man das Spiel gewinnen wolle. Tugenden wie Laufbereitschaft, Leidenschaft, Intensität und Aggressivität seien der Borussia völlig abgegangen. Das ist den Schwarz-Gelben in dieser Bundesliga-Saison nicht zum ersten Mal passiert. Dieses Muster zieht sich mit zehn Siegen und zehn Niederlagen (5U) schon durch die ganze Spielzeit.

So haben die Westfalen sechs der letzten zehn BL-Spiele verloren (3S, 1U) und stecken nach 25 Spieltagen im tiefsten Bundesliga-Mittelmaß fest. Zu viele Profis können die Grundlagen nicht abrufen und erreichen nicht ihre Normalform. In der Königsklasse lief es mit fünf Siegen und drei Niederlagen in der Liga-Phase etwas besser. Zwei der drei Pleiten kassierte man aber auswärts. In den vergangenen 14 Europapokal-Gastspielen gab es 14 Siege (3U, 14N), was man für den Lille Dortmund Tipp berücksichtigen sollte. Außerdem ist der Verein in sechs von sieben K.o.-Duellen ausgeschieden, wenn es im Hinspiel daheim nur für ein Unentschieden gereicht hat.

Lille - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lille: 1:0 Montpellier (H), 1:1 Dortmund (A), 1:4 Paris St. Germain (A), 2:1 AS Monaco, 2:0 Stade Rennes (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:1 Augsburg (H), 1:1 Lille (H), 2:0 St. Pauli (A), 6:0 Union Berlin (H), 0:0 Sporting Lissabon (H)

Letzte Spiele Lille vs Dortmund: 1:1 (A), 0:0 (A), 1:1 (H)

Bei der Lille Dortmund Prognose hat natürlich der direkte Vergleich auch eine Bedeutung. In der Saison 2001/02 standen sich beide Vereine erstmals im Europa-League-Achtelfinale gegenüber.

Diese beiden Duelle endeten genauso mit einem Unentschieden wie das Aufeinandertreffen in der laufenden Spielzeit. Im Hinspiel in der Vorwoche gegen OSC kam der BVB nur auf einen Torschuss, einen xG-Wert von 0,27 und einen Ballbesitz von 43,1 Prozent.

Das sind für die Westfalen in dieser CL-Saison jeweils die Negativ-Werte. Hoffnung macht die Tatsache, dass die Doggen in ihrer Geschichte in zehn Spielen gegen deutsche Vereine gerade mal einen Sieg feiern konnten (5U, 4N).

Beide Seiten hoffen am Mittwoch auf ihre Mittelstürmer. Bei Lille war Jonathan David an den letzten acht CL-Toren beteiligt (6 Treffer, 2 Vorlagen). Beim BVB kommt Serhou Guirassy in den fünf CL-Auswärtsspielen dieser Saison auf sechs Scorerpunkte (4 Tore, 2 Assists).

Lille vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lille: Chevalier - Meunier, Diakite, Alexsandro, Ismaily - André - Mukau, Bouaddi - E. Mbappé, David, Haraldsson

Ersatzbank Lille: Mannone, Gudmundsson, Gomes, Mukau, Mandi, Akpom, Fernandez-Pardo, Bentaleb, Bakker, André Gomes, Cabella

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Anton, P. Groß - Adeyemi, Beier, Duranville - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer, Süle, Yan Couto, Brandt, Chukwuemeka, Özcan, Reyna, Sabitzer, Gittens

Bei der Lille Dortmund Prognose haben die Gäste kaum mit Personalproblemen zu kämpfen, denn es fallen nur Nmecha und Svensson für das Rückspiel aus.

Bei den Hausherren sind die Einsätze von Bakker und Gudmundsson noch ungewiss. Sahraoui und Zhegrova werden das Spiel dagegen sicher verpassen.

Unser Lille - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 0,5 Tore

Die Fans der Borussia dürfen hoffen: Ihre Mannschaft hat in dieser Saison in der Königsklasse ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in der Bundesliga, doch schon im Hinspiel gegen Lille hatte der BVB einige Schwierigkeiten.

Ein Gastspiel bei OSC ist echt eine schwierige Aufgabe. Die Doggen haben gerade mal eines der letzten zehn Heimspiele in der Königsklasse verloren: Im März 2022 mit 1:2 gegen Chelsea.

Zudem wurde in dieser Saison schon Titelverteidiger Real Madrid im Stade Pierre-Mauroy besiegt. Gegen die heimstarken Franzosen haben die Schwarz-Gelben unserer Meinung nach am Ende aktuell nicht ausreichend Qualität. Mit den extremen Formschwankungen der Leistungsträger ist nicht mehr als ein Punkt drin.