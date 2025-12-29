Littler - Cross Tipp, Prognose & Quoten I 29.12.2025

SPORT1 Betting 29.12.2025 • 12:15 Uhr Der beste Littler - Cross Darts WM Wett Tipp heute am Montag, den 29.12.2025 zum Achtelfinale der PDC Darts WM 2025.

Unser Littler Cross Darts WM Wett Tipp heute zum Achtelfinale am 29.12.2025 lautet: Luke Littler gewinnt und wirft über 8,5 180er.

Die Darts WM 2026 hat am heutigen Montag einen echten Kracher zu bieten. Im letzten Match des Abends kommt es zum Duell zwischen Luke Littler und Rob Cross.

Wir gehen bei diesem Match von einem Favoritensieg für “The Nuke” aus. Aufgrund der Quote lautet unser Littler vs. Cross Wett Tipps heute “The Nuke über 8,5 180er” zu einem Wert von 1,55 bei Interwetten.

Unsere Top Littler - Cross WM Tipps heute zum Achtelfinale

Darum tippen wir bei Littler vs. Cross auf “Littler über 8,5 180er”

“The Nuke” hat in den letzten 12 Monaten 920 180er geworfen

Kein anderer Spieler hat nur ansatzweise so oft das Maximum gespielt

In den bisherigen drei Spielen hat Littler 20-Mal die 180 erzielt

Luke Littler vs. Rob Cross Quoten Analyse:

Für Luke Littler wird es nun ernst. Nach den souveränen Siegen über Labanauskas, Davies und Suljovic wartet auf “The Nuke” mit Rob Cross nun der erste richtige Prüfstein.

Die Wettquoten fallen beim Duell der diesjährigen Premier League Spieler allerdings eindeutig zugunsten des Darts WM 2026 Top-Favoriten aus.

Der Sieg für den amtierenden Weltmeister und Ranglistenersten ist gerade einmal mit 1,07 bewertet. Auf der anderen Seite bringt ein Tipp auf “Voltage” im Gewinnfall das 8,00-Fache des Einsatzes.

Luke Littler vs. Rob Cross Prognose: Klare Sache für “The Nuke”?

Das die Luke Littler vs. Rob Cross Prognose klar für “The Nuke” spricht, ist wenig überraschend. Der 18-Jährige dominiert die letzten 12 Monate nach Belieben, was die Siegquote von 81 % klar belegt.

Ein weiteres Indiz sind die Major-Turniere. Nach dem Triumph bei der WM 2025 hat der 18-Jährige fünf von neun möglichen Titeln geholt.

Und auch bei der WM weiß Littler bislang zu überzeugen. Gerade die Macht-Demonstration gegen Mensur Suljovic (4:0) mit dem Average von 107,09 hat gezeigt, weshalb “The Nuke” in allen Wettquoten Vergleichen an Rang Eins geführt wird.

Littler vs. Cross Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Littler: Mensur Suljovic (4:0), David Davies (3:0), Darius Labanauskas (3:0), Nathan Aspinall (11:8), Gerwyn Price (11:8)

Letzte 5 Spiele Cross: Damon Heta (4:0), Ian White (3:1), Cor Dekker (3:0), Sebastian Bialecki (2:6), Ricky Evans (2:5)

Letzte 5 Spiele Littler vs. Cross: 4:6, 6:5, 6:3, 6:2, 6:3

Und Rob Cross? Der 35-Jährige hat ein vergleichsweise schlechtes Jahr gespielt und nur 54 % der bestrittenen Partien gewonnen. Für den Weltmeister von 2018 ging es aufgrund der wenig erfolgreichen Leistungen abwärts bis auf Rang 20.

Das beste Abschneiden bei den Major-Events waren die Achtelfinal-Einzüge bei den UK Open und beim World Grand Prix.

Bei der WM präsentiert sich “Voltage” bislang solide. Sein bestes Match gelang ihm zuletzt gegen Damon Heta. Beim Duell mit dem Australier stand es am Ende 4:0. Der Average war mit 94,11 allerdings erneut nur guter Durchschnitt.

Unser Littler vs. Cross Tipp: “Littler über 8,5 180er”

Mit den bislang gezeigten Leistungen wird es für Cross aber nicht reichen. Nimmt man die Form und Statistiken, dann spricht alles für einen souveränen Sieg des amtierenden Weltmeisters.

Angesichts der niedrigen Quote haben wir uns mit Blick auf den Littler vs. Cross Tipp für “Littler über 8,5 180er” entschieden.

Ein Einsatz für mindestens neun Maximum-Aufnahmen von “The Nuke” bringt im Gewinnfall das 1,55-Fache und ist in jedem Fall eine Überlegung wert.