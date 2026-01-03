Littler - van Veen Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.2026

SPORT1 Betting 03.01.2026 • 11:30 Uhr Der beste Littler - van Veen Darts WM Wett Tipp heute am Samstag, den 03.01.2026 zum Finale der PDC Darts WM 2026.

Unser Littler van Veen Darts WM Wett Tipp heute zum Finale am 03.01.2026 lautet: Luke Littler und Gian van Veen liefern sich ein umkämpftes Match, das über mindestens 11 Sätze geht.

Wer wird der neue Weltmeister im Darts? Die Antwort darauf bringt das Finale am heutigen Samstag (03.01.2026, 21:00 Uhr) zwischen Luke Littler und Gian van Veen.

Wir erwarten ein hochklassiges und umkämpftes Match, bei dem beide ein 180er-Feuerwerk abbrennen. Mit Blick auf die besten Littler vs. van Veen Wett Tipps ist unsere Wahl auf “Über 10,5 Sätze” zu einer Quote von 1,65 bei Interwetten gefallen.

Unsere Top Littler - van Veen WM Tipps heute zum Finale

Darum tippen wir bei Littler vs. van Veen auf “Über 10,5 Sätze”

3 der letzten 4 WM Finalspiele endeten mit über 10,5 Sätzen

Beide liegen mit ihrem A-Game eng beisammen

van Veen ist mit seiner Scoring-Power und starken Doppelquote in der Lage, Littler auf Augenhöhe zu begegnen

Luke Littler vs. Van Veen Quoten Analyse: Schlagabtausch auf Augenhöhe

Das WM Finale 2026 könnte eines der spannendsten der letzten Jahre werden, soviel steht fest.

Beim Aufeinandertreffen des amtierenden Weltmeisters und Ranglistenersten gegen den neuen Drittplatzierten der Order of Merit treffen die aktuell beiden formstärksten Spieler aufeinander.

Den Wettquoten nach wird “The Nuke” als Darts WM 2026 Top-Favorit aus dem WM Finale als Sieger hervorgehen und den Titel verteidigen. Ein Tipp auf den 18-Jährigen geht mit einer Quote von 1,40 einher, während Gian van Veen mit 2,90 ans Oche tritt.

Luke Littler vs. van Veen Prognose: Intensives, hochklassiges Match mit 180er-Feuerwerk

Die doch recht klare Prognose zugunsten des Engländers dürfte nur die wenigsten überraschen. Und doch ist sie alles andere als sicher, denn im Endspiel ist alles möglich!

Darts-Dominator Luke Littler hat seit Ende Oktober 2025 kein Spiel mehr verloren und die letzten 19 Partien allesamt gewonnen. Wie gut und vor allem konstant “The Nuke” performt, zeigen die Statistiken.

In 15 der jüngsten 16 Begegnungen hat der amtierende Weltmeister einen Average von über 100 Punkten im Schnitt gespielt.

Littler vs. Van Veen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Littler: Ryan Searle (6:1), Krzysztof Ratajski (5:0), Rob Cross (4:2), Mensur Suljovic (4:0), David Davies (3:0)

Letzte 5 Spiele van Veen: Gary Anderson (6:3), Luke Humphries (5:1), Charlie Manby (4:1), Madars Razma (4:1), Alan Soutar (3:1)

Letzte 5 Spiele Littler vs. van Veen: 2:0, 4:6, 4:7, 6:7, 10:4

Mit Gian van Veen wartet im Endspiel allerdings nun die schwierigste Aufgabe bei der bisherigen WM.

“The Giant” präsentiert sich seit Monaten auf einem beeindruckenden Niveau, was der European Championship Titel ebenso wie die Stats zeigen.

Aber: Der Niederländer muss sein absolutes A-Game abrufen und das konstant, ansonsten ist Littler wohl zu stark. Gegen Gary Anderson wie auch Luke Humphries ist ihm dies weitestgehend gelungen, weshalb am Ende auch hoch verdiente Erfolge zu Buche standen.

Unser Littler vs. van Veen Tipp: Über 10,5 Sätze

Letztlich wird das Finale ein Match werden, bei dem das Timing und die Scoring-Power über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Stats und Prognosen sprechen für Littler, doch van Veen hat drei der letzten vier Partien gegen ihn siegreich bestritten.

Spielerisch nehmen sich beide nicht viel, was nicht zuletzt der Turnieraverage beweist. Hier hat “The Nuke” gegenüber “The Giant” mit 102,96 zu 102,00 nur knapp die Nase vorn.

Daher lautet der Littler vs. van Veen Tipp “Über 10,5 Sätze” zu der erwähnten Quote von 1,65.