Liverpool - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2025

Unser Liverpool - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 31.08.2025 lautet: Beim amtierenden Titelverteidiger läuft es trotz guter Ergebnisse noch nicht so richtig rund. Probleme in der Abwehr sorgen dafür, dass wir im Wett Tipp heute von einer torreichen Partie ausgehen.

In der englischen Premier League sind drei Teams mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Dazu gehören auch Liverpool und Arsenal. Die beiden Spitzenklubs, welche die vergangene Spielzeit auch auf den Plätzen 1 und 2 beendet haben, treffen schon am 3. Spieltag direkt aufeinander.

Die traditionell heimstarken Reds gehen bei der Liverpool Arsenal Prognose an der Anfield Road als leichte Favoriten ins Rennen. Wir rechnen aber mit einem engen Duell auf Augenhöhe und spielen mit einer Quote von 1,71 bei Vbet den Liverpool Arsenal Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Arsenal auf “Über 2,5 Tore”:

Die ersten beiden Liga-Spiele von Liverpool in dieser Saison endeten mit einem 4:2 und einem 3:2

Bei keiner PL-Paarung seit der Spielzeit 2015/16 fielen mehr Treffer

Am Sonntag treffen Top-Stürmer wie Salah, Ekitiké und Gyökeres aufeinander

Liverpool vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Reds gehen als Meister und mit dem Heimvorteil in das Spitzenspiel. So spucken die Liverpool vs Arsenal Wettquoten die Hausherren am Sonntag auch wenig überraschend als Favoriten aus.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten bei den besten Buchmachern auf einen Höchstwert von 2,22. Ein Dreier der Gäste wird mit Liverpool gegen Arsenal Quoten zwischen 3,10 und 3,30 belohnt.

Liverpool vs Arsenal Prognose: Können die Gunners Platz 1 verteidigen?

Zwei Siege aus den ersten zwei Spielen. Der Meister scheint auf Kurs. Doch Liverpool hat zum Beginn der neuen Saison noch einige Baustellen. Die Abwehr wackelt bedenklich. Dem Neuzugang Florian Wirtz fehlt noch die Bindung ans Spiel. Am zweiten Spieltag war der LFC in Newcastle zu Gast. Die Hausherren machten trotz einer Roten Karte aus einem 0:2 ein 2:2. Nach dem Platzverweise wirkte es eher so, als würden die Reds mit einem Mann weniger spielen. Die Gastgeber waren am Ende dem Sieg sogar näher, wurden aber für eine Unachtsamkeit bestraft und kassierten eine 2:3-Pleite.

Auch beim 4:2 gegen Bournemouth am ersten Spieltag hatte der Titelverteidiger ein 2:0 verspielt, dann aber wieder zurückgeschlagen. In den letzten 36 PL-Partien hat Liverpool nur drei Niederlagen kassiert. Zudem ist die Offensive unter Coach Arne Slot sehr treffsicher. In 39 von 40 Partien unter dem Nachfolger von Jürgen Klopp konnten die Reds mindestens einmal ins Schwarze treffen. Das ist aktuell mit einem Wert von 98 Prozent die beste Bilanz in der Premier-League-Geschichte. Diese Serie spielt auch für unseren Liverpool Arsenal Tipp eine große Rolle.

Arsenal wurde zuletzt drei Mal in Folge Vizemeister in der Premier League. Die letzte Meisterschaft stammt aus der Saison 2003/04. Diese Serie soll in dieser Spielzeit nun endlich zu Ende gehen. In der vergangenen Saison hatten die Gunners zwar die beste Abwehr in der englischen ersten Liga. Doch in der Sturmzentrale fehlte ein zuverlässiger Knipser. Diese Position soll Neuzugang Viktor Gyökeres, der für Sporting Lissabon auf 97 Treffer in 102 Pflichtspielen kam, ausfüllen. Insgesamt gab der Verein auf dem Transfermarkt fast 300 Mio. Euro aus.

Und die Londoner legten auch gut los. Zum Auftakt der neuen PL-Saison gab es einen 1:0-Erfolg bei Manchester United. Dann folgte ein souveräner 5:0-Heimsieg gegen Leeds United. Dabei erzielte Neuzugang Gyökeres auch seine beiden ersten Treffer. Und die Abwehr ist noch ohne Gegentor. Besonders gefährlich ist Arsenal nach einer Ecke. Hier haben die Männer von Coach Mikel Arteta seit dem Beginn der Saison 2023/24 schon 33-mal getroffen. Das ist in diesem Zeitraum der höchste Wert aller Teams in den europäischen Top-5-Ligen.

Liverpool - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:2 Newcastle (A), 4:2 Bournemouth (H), 2:3 n.E. Crystal Palace (A), 3:2 Athletic Bilbao (H), 4:1 Athletic Bilbao (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 5:0 Leeds United (H), 1:0 Manchester United (A), 3:0 Athletic Bilbao, 2:3 Villarreal (H), 0:1 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Arsenal: 2:2 (H), 2:2 (A), 1:3 (A), 1:1 (H), 2:0 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 244 Duelle zwischen beiden Vereinen. Liverpool führt die Bilanz mit 94 Siegen zu 81 Niederlagen an (66U). Für unsere Liverpool Arsenal Prognose spielen vor allem die letzten Duelle eine große Rolle.

Die Reds warten seit sechs Premier-League-Partien auf einen Sieg gegen die Gunners (4U, 2N). Die letzten drei Spitzenspiele zwischen dem LFC und dem AFC endeten mit einer Punkteteilung.

Allerdings hat die Mannschaft von der Anfield Road seit September 2012 und einem 0:2 nicht mehr daheim gegen die Londoner verloren (7S, 5U).

Liverpool hat in 28 der letzten 33 Premier-League-Spiele immer mindestens zwei Tore erzielt. Auch am Sonntag trauen wir den Hausherren im heimischen Stadion eine torreiche Leistung zu.

Für den Liverpool Arsenal Tipp “Liverpool über 1,5 Tore” bekommt ihr bei Betano eine Quote von 1,98. Neu- und Bestandskunden sollten sich vor der Wette bei dem Anbieter den aktuellen Betano Promo Code nicht entgehen lassen.

Liverpool vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Becker - Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez - Jones, MacAllister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké

Ersatzbank Liverpool: Mamardashvili (Tor), Gomez, Leoni, Robertson, Bradley, Chiesa, Elliott, Ngumoha, Endo, Gravenberch

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Lewis-Skelly - Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Martinelli - Gyökeres

Ersatzbank Arsenal: Kepa (Tor), Kiwior, Merino, Nwaneri, Trossard, Dowman, Mosquera, Lewis-Skelly, Calafiori

Auf Seiten von Liverpool ist Conor Bradley wieder fit. Die Einsätze von Mac Allister und Frimpong sind allerdings ungewiss. Auch bei Arsenal steht ein Einsatz von Kapitän Ödegaard auf der Kippe. Gabriel Jesus und Saka fallen sicher aus. Große Anpassungen bei der Liverpool Arsenal Prognose sind deswegen aber nicht nötig.

Unser Liverpool - Arsenal Tipp: Über 2,5 Tore

Das Duell der beiden Top-Klubs steht für viele Tore. In der PL-Geschichte gab es nur beim Vergleich zwischen Liverpool vs Spurs (206) mehr Treffer als beim Kräftemessen zwischen Arsenal und Liverpool (198).

Seit der Saison 2015/16 ist die Paarung Reds gegen die Gunners mit 78 Toren in 20 Partien sogar die Nummer 1 im englischen Oberhaus. Auch fielen in den ersten beiden Spielen des LFC 2025/26 schon insgesamt elf Tore.