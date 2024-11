Liverpool - Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 07:00 Uhr Liverpool - Brighton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Rächen sich die Seagulls beim Wiedersehen nach drei Tagen?

Unser Liverpool - Brighton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.11.2024 lautet: Im Ligapokal-Duell am Mittwoch trafen die Reds dreifach. In unserem Wett Tipp heute können wir uns wieder drei Tore des LFC vorstellen.

Erst am Mittwoch gastierten die Reds bei Brighton & Hove Albion und hatten im Achtelfinale das bessere Ende für sich (3:2). Am Samstag empfängt der LFC die Seagulls im Rahmen des zehnten Spieltags der Premier League nun daheim. In unserer Liverpool Brighton Prognose können wir uns wieder einige Treffer von Mohamed Salah & Co. vorstellen. Die Gäste spielen zwar eine starke Saison und stehen in der Tabelle auf Rang sechs, haben aber von den Top Acht der Premier League die meisten Gegentore.

Wir entscheiden uns für den Liverpool Brighton Tipp „Liverpool über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,02 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Brighton auf „Liverpool über 2,5 Tore“:

Liverpool gewann unter der Woche in Brighton mit 3:2.

In 6 ihrer letzten 7 Pflichtspiele kassierten die Gäste mindestens zwei Gegentore.

Der LFC hat 9 der letzten 10 Pflichtspiele gewonnen (1U).

Liverpool vs Brighton Quoten Analyse:

Unsere Erfahrungen mit diesem Bookie könnt ihr unserer Merkur Bets Bewertung nachlesen. Wie seine Mitstreiter auf dem Markt, so sieht auch dieser Wettanbieter die Gastgeber im kommenden Duell klar vorne. Die Liverpool Brighton Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bewegen sich um 1,40 herum.

Wer auf einen Erfolg der Gäste setzt, darf sich über Quoten bis 7,50 freuen. Die Liverpool Brighton Wettquoten von bis zu 3,00 für den Tipp „Doppelte Chance X2″ verdeutlichen auch nochmal, wie groß die Favoritenrolle des LFC in den Augen der Buchmacher ist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Brighton Prognose: Seagulls verpassen Revanche

Liverpool bleibt auf Erfolgskurs! Am Mittwoch gastierten die Reds im Achtelfinale des EFL Cups bei Brighton und gewannen nach einer torlosen ersten Hälfte am Ende mit 3:2. Mann des Abends war Cody Gakpo, der mit seinem Doppelpack den Weg ins Viertelfinale dieses Pokal-Wettbewerbs ebnete.

Der LFC blieb damit im wettbewerbsübergreifend zehnten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Neun dieser zehn Partien hat er gewonnen (1U). Überhaupt kassierte das Team von Trainer Arne Slot in insgesamt 14 Pflichtspielen in dieser Saison erst eine Niederlage (12S, 1U).

Die einzige Pleite gab es im Premier-League-Heimspiel gegen Nottingham Forest Mitte September. Sieben der anderen acht Ligaspiele in dieser Saison hat der LFC gewonnen. Mit dem achten Dreier an den ersten zehn PL-Spieltagen würde Slot einen neuen Rekord aufstellen. So viele Siege in den ersten zehn Ligaspielen gelangen noch keinem Reds-Coach.

Am vergangenen Wochenende hätte es fast die zweite Saison-Niederlage gegeben. Bei Arsenal konnte der LFC aber einen zweimaligen Rückstand egalisieren und schließlich ein 2:2 aus dem Emirates entführen. Am Spieltag davor schlug man Chelsea mit 2:1. Auch deswegen zielt unser Liverpool Brighton Tipp auf einige Treffer der Reds ab.

Liverpool - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:2 Brighton (A), 2:2 Arsenal (A), 1:0 Leipzig (A), 2:1 Chelsea (H), 1:0 Crystal Palace (A)

Letzte 5 Spiele Brighton: 2:3 Liverpool (H), 2:2 Wolverhampton (H), 1:0 Newcastle (A), 3:2 Tottenham (H), 2:4 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Brighton: 3:2 (A), 2:1 (H), 2:2 (A), 1:2 (A), 0:3 (A)

Für einige Tore der Gastgeber spricht auch die Tatsache, dass die Seagulls in vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele mindestens zwei Gegentreffer zugelassen haben. An den bisherigen neun Premier-League-Spieltagen kassierten sie insgesamt zwölf Gegentore, was 1,33 Gegentreffern pro Partie entspricht und sich erst einmal nicht so viel anhört.

Allerdings hatte Brighton an den ersten vier Spieltagen insgesamt nur zwei Gegentreffer kassiert. In den letzten fünf PL-Partien gab es insgesamt zehn Gegentore und damit im Schnitt zwei pro Match. Von den Teams auf den ersten acht Rängen hat BHA die meisten Gegentreffer. Von den Top Zwölf der Liga musste nur Brentford öfter hinter sich greifen (18).

Allerdings zeigt sich die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler selbst ebenfalls sehr treffsicher. Nach neun Spieltagen kommen die Seagulls auf 16 eigene Tore, womit sie nur eins weniger haben als die Reds. In sechs der letzten sieben Pflichtspiele erzielte Albion mindestens zwei eigene Treffer.

Insofern würden wir im Rahmen unserer Liverpool Brighton Prognose auch den Tipp „Sieg Liverpool & Beide Teams treffen“ empfehlen. Dieser bringt zum Beispiel bei Betano eine Quote von 2,45 und könnte mit zusätzlichem Wettguthaben aus dem Betano Sportwetten Bonus völlig risikofrei angespielt werden.

So seht ihr Liverpool - Brighton im TV oder Stream:

02. November 2024, 16 Uhr, Anfield, Liverpool

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die Spiele aus der Premier-League-Saison 2024/25 werden bei Sky im TV und Stream gezeigt. Durch eine Partnerschaft zeigt auch der Anbieter WOW die Partien aus Englands Eliteliga im Stream. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo unabdingbar.

Im Rahmen unserer Liverpool Brighton Prognose wollen wir noch auf den direkten Vergleich eingehen: Die ersten sechs Duelle in der Premier League gingen allesamt an den LFC. Von den letzten acht Aufeinandertreffen im Ligabetrieb konnten die Reds aber nur noch zwei für sich entscheiden (4U, 2N).

Liverpool vs Brighton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz

Ersatzbank Liverpool: Davies, Jaros, Endo, Gomez, Morton, Gakpo, Tsimikas, Szoboszlai, Quansah

Startelf Brighton: Verbruggen; Veltman, van Hecke, Igor, Estupinan; Kadioglu, Baleba, Ayari, Mitoma; Rutter, Welbeck

Ersatzbank Brighton: Cahill, Steele, Adingra, Enciso, Gruda, Ferguson, Moder, Wieffer, Lamptey

Aus den letzten vier Gastspielen in Anfield nahmen die Seagulls fünf Punkte mit (1S, 2U, 1N). Zudem waren die letzten direkten Begegnungen ziemlich torreich. In den letzten sechs Duellen in allen Wettbewerben gab es immer mindestens drei Tore im Spiel. In fünf dieser letzten sechs Duelle konnten beide Teams treffen.

Albion gehört dabei zu den Lieblingsgegnern von Mohamed Salah. In 14 Premier-League-Einsätzen gegen die Seagulls war der Ägypter an 15 Treffern beteiligt (9 Tore, 6 Vorlagen). Er ist auch ein Kandidat für den Liverpool Brighton Tipp auf einen Torschützen.

Unser Liverpool - Brighton Tipp: „Liverpool über 2,5 Tore“

Die bisherigen Leistungen der Gäste in dieser Saison verdienen großen Respekt. Dennoch ist für uns der LFC zu Hause der klare Favorit. Im EFL Cup unter der Woche rotierten beide Trainer, die am Samstag dann wieder ihre beste Elf auf den Rasen schicken werden. Mit dem Heimvorteil im Rücken sollten die Reds die zuletzt nicht immer stabile Abwehr der Seagulls abermals mehrfach überwinden.

Liverpool wird aller Voraussicht nach auch mehrfach treffen müssen, um einen Sieg einzufahren, da sich BHA zuletzt auch sehr treffsicher präsentierte. Mit Salah in der Startelf, der im Pokalspiel zunächst auf der Bank saß, sind wir von mehreren Toren der Gastgeber überzeugt.