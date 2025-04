Liverpool - Everton Tipp, Prognose, Quoten | 02.04.2025

Liverpool hat in 97 Prozent der Liga-Spiele dieser Saison ein Tor erzielt und trifft häufig zwischen der 61. und 75. Minute. Everton hat in den letzten neun Spielen immer getroffen, doch ihre Defensive ist anfällig. Außerdem treffen die Toffees in der Liverpool Everton Prognose auf die zweitbeste Abwehr der Liga.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Everton auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Liverpool vs Everton Quoten Analyse:

Solltet ihr euch auf ein Unentschieden festlegen wollen, dann könnt ihr euch mit Werten rund um 4,75 anfreunden. Glaubt ihr an den Auswärtserfolg der Toffees, dann könnt ihr Liverpool vs. Everton Wettquoten in Höhe von 8,00 abstauben. Diese Variante solltet ihr aber nur mit einem Sportwetten Bonus in Angriff nehmen.