Liverpool - Lille Tipp, Prognose, Quoten | 21.01.2025

Unser Liverpool - Lille Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.01.2025 lautet: Lille überrascht viele Experten in der diesjährigen CL-Saison, die Reds sind aber bisher makellos. Unser Wett Tipp heute schließt aufgrund der starken Offensiven aber auf zahlreiche Tore, auch wenn Liverpool erst ein Gegentor hinnehmen musste.

Am 21. Januar 2025 erwartet uns ein echter Fußball-Leckerbissen in der Champions League. Der Tabellenführer FC Liverpool empfängt den Achtplatzierten Lille im legendären Anfield-Stadion.

Liverpool, unter der Führung von Arne Slot, hat in den letzten fünf Spielen eine stabile Form gezeigt (2S, 2U, 1N) und erzielte ein Tor in 100 Prozent der Spiele dieser Saison. Lille, trainiert von Bruno Genesio, hat ebenfalls eine beeindruckende Bilanz (3S, 2U) und erzielte in 83 Prozent der Spiele ein Tor. Wir schließen daraus, dass es in der Liverpool Lille Prognose einige Tore regnet, auch wenn Liverpool in der Königsklasse erst ein Gegentor kassiert hat.