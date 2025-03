SPORT1 Betting 10.03.2025 • 12:30 Uhr Liverpool - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Achtelfinal Rückspiel Wette | Steht Alisson erneut im Mittelpunkt?

Unser Liverpool - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Achtelfinal Rückspiel am 11.03.2025 lautet: Im Wett Tipp heute knüpft PSG an die Performance aus dem ersten Duell an und erspielt sich viele Torchancen.

Viele trauen den Reds in dieser Spielzeit den ganz großen Coup zu. Die Hausherren sind in dieser Liverpool PSG Prognose jedoch gefährdet. Ein zweites Mal kann das Team von Arne Slot nicht darauf vertrauen, dass die Gäste aus Frankreich vor dem Tor so oft scheitern wie noch im ersten Duell (27 Schüsse, kein Tor).

Trotz größerer Rotation spielte sich PSG bei der Generalprobe gegen Rennes wieder in einen offensiven Rausch und setzte sich mit 4:1 durch. Für unseren Liverpool PSG Wett Tipp heute reichen von “PSG Über 1,5 Tore”. Mit einer Quote von 2,15 überzeugt uns das Angebot von Interwetten .

Darum tippen wir bei Liverpool vs PSG auf “PSG Über 1,5 Tore”:

Wettbewerbsübergreifend hat PSG die letzten 13 Auswärtsspiele gewonnen.

Nur Bayern (8,2) und Real Madrid (7,1) haben in dieser Champions-League-Spielzeit mehr Torschüsse pro Spiel abgegeben als PSG (6,9).

PSG hat sich 24,1 erwartbare Tore in der Champions League erarbeitet (4.).

Liverpool vs PSG Quoten Analyse:

Andrew Robertson hat im Nachgang der Partie gegen Southampton (3:1) davon gesprochen, dass “Les Parisiens” in dieser Spielzeit der stärkste Kontrahent der Reds gewesen seien. Diesen Eindruck hinterlassen auch die Liverpool PSG Quoten.

Obwohl das Team von Arne Slot an der heimischen Anfield Road aufläuft, reichen die Liverpool PSG Wettquoten für einen Sieg der Hausherren bis circa 2,30. Eine Wette auf einen “Sieg PSG” lockt mit Quoten von ungefähr 2,90. Am besten eignet sich für diese spannende Paarung eine Interwetten Freebet .

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs PSG Prognose: Ein seltener Anblick

Luis Enrique hat nicht zu viel versprochen, als er im Vorfeld des Hinspiels davon gesprochen hat, gegen die Reds eine offensive Herangehensweise wählen zu wollen. In unserem Liverpool vs. PSG Tipp gehen wir von einem ähnlichen Matchplan der Franzosen aus.

Im Prinzenpark haben “Les Parisiens” Ball (70 Prozent) und Gegner (27:2 Schüsse) dominiert. Einzig Alisson konnte an seinem vielleicht besten Abend im Dress der Reds (2,3 xGoT verhindert) einen herben Rückschlag für das Team von Arne Slot abwenden.

Die Offensivabteilung des französischen Abo-Meisters hat der Hintermannschaft von Liverpool extrem zugesetzt. Mittlerweile gibt es nur noch drei Mannschaften in der Königsklasse, denen mehr erwartbare Tore als PSG (24,1 xG) geglückt sind.

Zusätzlich gaben nur Bayern (8,2) und Real Madrid (7,1) in dieser Spielzeit mehr Torschüsse pro CL-Spiel ab als PSG (6,9). Die Hausherren dürfen sich laut unserer Liverpool gegen PSG Prognose erneut auf viele Angriffswellen der Gäste einstellen.

Liverpool - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 Southampton (H), 1:0 PSG (A), 2:0 Newcastle (H), 2:0 Manchester City (A), 2:2 Aston Villa (A).

Letzte 5 Spiele PSG: 4:1 Rennes (A), 0:1 Liverpool (A), 4:1 Lille (H), 7:0 Stade Briochin (A), 3:2 Lyon (A).

Letzte Spiele Liverpool vs. PSG: 1:0 (A), 1:2 (A), 3:2 (H).

Auswärtsspiele haben dem Tabellenführer der französischen Ligue 1 in dieser Saison fast nie Probleme bereitet. Durch den 4:1-Erfolg vom vergangenen Wochenende gegen Rennes haben “Les Parisiens” mittlerweile wettbewerbsübergreifend 13 aufeinanderfolgende Auswärtsspiele gewonnen.

Zuletzt kehrten die Spieler von Luis Enrique in der Königsklasse aus drei Gastauftritten in Serie mit einem Sieg zurück in die französische Hauptstadt. Einen Auswärtssieg halten wir in unserem Liverpool vs. PSG Tipp für ebenso denkbar.

Nur über die vielen Großchancen aus dem Hinspiel zu sprechen, würde der Leistung von PSG aber nicht gerecht werden. Die Franzosen hielten die Reds bei kaum messbaren 0,27 xG.

Ein solch niedriger Wert ist für die Enrique-Elf in dieser Saison zum Standard geworden. Bis jetzt haben die Gäste in neun Champions-League-Begegnungen weniger als ein erwartbares Gegentor hingenommen - Bestwert!

Solltet ihr euch deshalb Gedanken zu einer Liverpool vs. PSG Prognose auf “Liverpool Unter 1,5 Tore” machen, können wir das verstehen und raten sogar zur Verwendung von einem Sportwetten Bonus für die Quoten von circa 1,90.

So seht ihr Liverpool - PSG im TV oder Stream:

11. März 2025, 21 Uhr, Anfield, Liverpool

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Darüber hinaus haben die Gäste bereits Erfahrung damit, einen großen Konkurrenten in einem K.o.-Spiel fernab der eigenen Arena zu schlagen. In der Spielzeit 2023/24 hat sich PSG in Barcelona einen 4:1-Sieg ergattert, nachdem das Viertelfinal-Hinspiel im Prinzenpark zuvor mit 2:3 verloren wurde.

Zuletzt hat PSG in drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen mindestens drei Treffer erzielt und insgesamt sogar über 14 Tore gejubelt. Vor allem auf die Außenverteidiger der Reds wartet in der kommenden Begegnung ein anstrengender Arbeitstag.

Liverpool vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Mohamed Salah, Elliott, Diaz, Nunez

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Quansah, Tsimikas, Endo, McConnell, Szoboszlai, Jones, Chiesa, Diogo Jota

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Kimpembe, Beraldo, Hernandez, Zaire-Emery, Mayulu, Doue, Lee, Ramos, Mbaye

PSG attackierte im ersten Duell immer wieder erfolgreich über die Flügel und komplettierte im Laufe der Paarung 19 Dribblings. Das ist der höchste Wert einer Mannschaft gegen Liverpool seit dem Vergleich mit Porto (21) im Jahr 2018.

Bei all den lobenden Worten für die Franzosen dürfen wir natürlich nicht die unglaubliche Qualität der Reds vergessen. Liverpool ist in dieser Spielzeit das vielleicht stärkste Team Europas, dem vier Siege aus vier CL-Heimspielen gelungen sind.

Unser Liverpool - PSG Tipp: PSG Über 1,5 Tore

Mit nur einem Treffer kommt das Rückspiel an der Anfield Road nicht aus, dafür bringen beide Trainer zu viel Qualität im Angriff auf den Rasen. Besonders PSG hat in den vergangenen Wochen mit brutal vielen Toren geglänzt und nahezu jede Verteidigung schwindelig gespielt.