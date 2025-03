Liverpool - Southampton Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

Unser Liverpool - Southampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 08.03.2025 lautet: Die Reds sind zwar der haushohe Favorit, doch im Wett Tipp heute kommen wir zum Schluss, dass der Sieg gegen den Tabellenletzten nicht allzu hoch ausfällt.

Am 8. März 2025 um 16:00 Uhr findet im legendären Anfield das Premier-League-Duell zwischen Tabellenführer FC Liverpool und Schlusslicht Southampton statt.

FC Liverpool, angeführt von Trainer Sipke Hulshoff, geht als klarer Favorit ins Spiel. Mit 67 Punkten aus 27 Spielen und einer beeindruckenden Serie von 24 ungeschlagenen Partien ist das Team gut in Form. Southampton hingegen kämpft am Tabellenende mit nur 9 Punkten und keiner Siegesserie in den letzten Spielen.