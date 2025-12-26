Liverpool vs Wolves Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Premier League am 27.12.2025

SPORT1 Betting 26.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Liverpool vs Wolves Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Premier League Duell am 27.12.2025.

Bei unserer Liverpool vs Wolves Prognose für das Premier League Spiel am Samstag, den 27. Dezember 2025, spricht viel für einen Sieg der Heimmannschaft, die das Spiel wahrscheinlich sogar ohne Gegentor beenden wird. Die Mannschaft von Arne Slot ist in Topform, während die Wolves sich in einer tiefen Krise befinden.

Unsere Prognose für die Partie lautet somit “Heimsieg ohne Gegentor”. Für diesen Wett Tipp bietet NEO.bet eine attraktive Quote von 2,02.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Titelverteidigung von Liverpool verlief bisher nicht nach Plan, doch zuletzt zeigte die Formkurve wieder deutlich nach oben. Das Team von Arne Slot ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, hat die letzten drei Partien gewonnen und dabei nur ein einziges Gegentor kassiert.

Trotz dieser Serie gibt es noch Fragen bezüglich der Konstanz, da die „Reds“ im Jahr 2025 mit 68 Punkten weniger Zähler gesammelt haben als Manchester City (77), Arsenal (77) und Aston Villa (73). Die kommenden Spiele gegen Wolves, Leeds United und Fulham werden zeigen, ob die Krise endgültig überwunden ist.

Auf der anderen Seite steuern die Wolves auf eine historisch schlechte Saison zu. Mit zehn Niederlagen in Folge und der schlechtesten Defensive der Liga im Jahr 2025 (64 Gegentore) sind sie der klare Außenseiter.

Die Liverpool vs Wolves Quoten spiegeln dies wider: Die Buchmacher geben Liverpool eine Siegchance von über 80 Prozent. Eine so niedrige Quote für einen Liverpool-Sieg gab es zuletzt bei der 1:4-Heimniederlage gegen PSV in der Champions League.

Die aktuellen Liverpool vs Wolves Team-News erschweren die Lage zusätzlich, da mit Mohamed Salah und vor allem Aleksander Isak, der sich einen Beinbruch zugezogen hat, wichtige Offensivkräfte ausfallen.

Liverpool vs Wolves: Tipps für Wettfreunde

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Liverpool vs Wolves Prognosen haben wir hier einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt, die ihr für dieses Duell in Betracht ziehen könnt:

Sieg Liverpool zu null ( Quote 2,02 bei NEO.bet ): Dies ist unser Haupttipp. Liverpool hat bei den letzten drei Siegen nur ein Gegentor zugelassen und trifft auf die schwächste Offensive der Liga (durchschnittlich 0,53 Tore pro Spiel). Ein Heimsieg ohne Gegentor, wie bereits gegen Arsenal und Brighton, scheint sehr wahrscheinlich.

Dies ist unser Haupttipp. Liverpool hat bei den letzten drei Siegen nur ein Gegentor zugelassen und trifft auf die schwächste Offensive der Liga (durchschnittlich 0,53 Tore pro Spiel). Ein Heimsieg ohne Gegentor, wie bereits gegen Arsenal und Brighton, scheint sehr wahrscheinlich. Torschütze Hugo Ekitiké ( Quote 1,68 bei NEO.bet ): Der französische Stürmer befindet sich in herausragender Form und hat die Rolle des zentralen Angreifers bei Liverpool perfekt ausgefüllt. Mit fünf Toren in den letzten drei Ligaspielen ist er der wahrscheinlichste Kandidat für einen Treffer. Die Buchmacher sehen eine Chance von über 55 Prozent, dass er auch gegen die Wolves trifft.

Der französische Stürmer befindet sich in herausragender Form und hat die Rolle des zentralen Angreifers bei Liverpool perfekt ausgefüllt. Mit fünf Toren in den letzten drei Ligaspielen ist er der wahrscheinlichste Kandidat für einen Treffer. Die Buchmacher sehen eine Chance von über 55 Prozent, dass er auch gegen die Wolves trifft. Sieg Liverpool (Quote 1,22 bei NEO.bet): Für diejenigen, die auf Nummer sicher gehen wollen. Obwohl die Quoten für einen reinen Heimsieg niedrig sind, ist es angesichts der desaströsen Form der Wolves die naheliegendste Wahl. Die Favoritenrolle der „Reds“ ist hier unbestreitbar.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Wenn ihr euren Riecher für das Spiel unter Beweis stellen wollt, findet ihr auf unserer Seite die besten Sportwetten Anbieter für eure Tipps. Wir wünschen euch viel Spaß und ein spannendes Match zum Jahresausklang! Hier geht es zu den besten Wett-Tipps für die Partie Liverpool gegen Wolves!