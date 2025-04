Liverpool - West Ham Tipp, Prognose, Quoten | 13.04.2025

Unser Liverpool - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.04.2025 lautet: Die Reds mussten sich am vergangenen Sonntag Fulham mit 2:3 geschlagen geben, es war dies erst die zweite Saisonniederlage. Im Wett Tipp heute gibt das Team von Arne Slot im Heimspiel eine deutliche Antwort.

Darum tippen wir bei Liverpool vs West Ham auf “Sieg Liverpool HC -1”:

Liverpool vs West Ham Quoten Analyse:

Für das bevorstehende Duell am 13. April 2025 im Anfield-Stadion lautet unser Sportwetten Tipp: Sieg Liverpool HC -1. Liverpool ist nicht nur der klare Favorit, sondern - abgesehen vom Aus in der Champions League gegen PSG, der EFL-Cup-Finalniederlage gegen Newcastle und der Auswärtspleite bei Fulham - auch in guter Form, wenn man die restliche Saison betrachtet. Mit Mohamed Salah als Top-Torschützen und einer soliden Heimbilanz sind die Reds bestens aufgestellt. In den Sportwetten Apps gibt es für die Wettanbieter mit Liverpool West Ham Quoten von 1,32 keine Zweifel am Heimsieg der Reds.