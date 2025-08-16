Lokomotive Leipzig - FC Schalke 04 Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2025

SPORT1 Betting 16.08.2025 • 18:00 Uhr Lokomotive Leipzig - FC Schalke 04 Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Können die Blau-Gelben den Favoriten ärgern?

Unser Lokomotive Leipzig - FC Schalke 04 Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal-Spiel am 17.08.2025 lautet: Nach der ersten Pleite in der Liga ist Königsblau auf Wiedergutmachung aus. Das dürfte im Wett Tipp heute gegen den Viertligisten auch klappen.

An der ersten Pokalrunde der Saison 2025/26 nehmen insgesamt 14 Regionalligisten teil. Einer davon ist der 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Sachsen bekommen es mit Schalke 04 zu tun. Die Quoten der Lokomotive Leipzig FC Schalke 04 Prognose schlagen sich wenig überraschend auf die Seite des höherklassigen Vereins.

Die Fans der Königsblauen bekommen aber für ein Weiterkommen ihrer Lieblinge nach der regulären Spielzeit durchaus noch eine spielbare Quote. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,84 bei NEO.bet den Lokomotive Leipzig FC Schalke 04 Wett Tipp heute “Sieg Schalke & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lokomotive Leipzig vs FC Schalke 04 auf “Sieg Schalke & Über 1,5 Tore”:

Schalke spielt zwei Klassen höher

S04 wird wird nach der Pleite gegen Kaiserslautern mit viel Wut im Bauch auflaufen

Auch Lok Leipzig braucht nach einem Umbruch noch Zeit

Lokomotive Leipzig vs FC Schalke 04 Quoten Analyse:

Hier trifft die vierte auf die zweite Liga. Trotzdem klettern die Lokomotive Leipzig gegen FC Schalke 04 Quoten für einen Sieg von Königsblau in 90 Minuten immerhin auf einen Höchstwert von 1,65.

Auf der Gegenseite belohnen die besten Bookies, die auch bei unserem Sportwetten Bonus Vergleich immer bestens abschneiden, einen Erfolg der Hausherren ohne Verlängerung mit Lokomotive Leipzig vs FC Schalke 04 Wettquoten zwischen 4,60 und 5,20.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lokomotive Leipzig vs FC Schalke 04 Prognose: Welcher Umbruch ist schon weiter fortgeschritten?

Seit 2016 spielt der 1. FC Lokomotive Leipzig in der Regionalliga Nordost. Die Fans träumen natürlich von der 3. und der 2. Liga. Und in der vergangenen Saison konnten die Blau-Gelben mit Meisterschaft und Landespokal auch alle Erwartungen übertreffen. Zum Aufstieg reichte dieses historische Ergebnis aber nicht. Denn in zwei dramatischen Aufstiegsduellen gegen den TSV Havelse (1:1, 0:3) zogen die Sachsen den Kürzeren. Danach waren im Stadtteil Probstheida die Trauer und Ernüchterung erstmal groß. Das Ergebnis war der zweite personelle Umbruch unter Cheftrainer Jochen Seitz.

Trotzdem ist der Doublegewinner der vergangenen Saison gut in die neue Saison gestartet. Nach einem 1:1-Remis zum Auftakt beim FSV Zwickau folgten zwei 1:0-Heimsiege gegen Altglienicke und Meuselwitz. Damit steht Leipzig nach drei Spieltagen auf Platz 3, zwei Punkte hinter Halle und Erfurt. Allerdings war zu sehen, dass die neu formierte Mannschaft noch in vielen Bereichen Luft nach oben hat. Seit den 90er Jahren nahm der Verein nur zehnmal am DFB-Pokal teil. Spätestens in der dritten Runde war dabei jeweils Endstation. Die letzten drei Teilnahmen endeten nach Runde 1.

Der neue Trainer Miron Muslic hatte auf Schalke mit dem 2:1-Heimsieg gegen Hertha gut losgelegt. Dieser verdiente Sieg, bei 37 Prozent Ballbesitz und 1,19 xG, gegen den Topfavoriten auf den Aufstieg, hatte nicht nur der Mannschaft, sondern dem ganzen Verein nach der katastrophalen Vorsaison neues Leben eingehaucht. Königsblau zeigte im ersten Pflichtspiel unter Muslic viel Willen, Intensität, Geschlossenheit und Widerstandskraft. Der Erfolg wurde in Gelsenkirchen auch gleich euphorisch gefeiert.

Die ersten Fans träumten schon vom Aufstieg. Doch am zweiten Spieltag folgte mit dem 0:1 in Kaiserslautern der erste Rückschlag. Auf dem Betzenberg war S04, bei 0,42 xG, ohne eine Torchance geblieben. In der Vorbereitung hatte der neue Coach den Schwerpunkt auf Dinge wie die Defensive und die Intensität gelegt. Doch es wurde deutlich, dass der Mannschaft aktuell noch ein Plan B fehlt. Der neue Stil mit vielen langen Bällen bereitete dem FCK nur wenig Probleme. So geht Schalke aktuell die Kreativität und die Torgefahr etwas flöten. Das müssen wir beim Lokomotive Leipzig FC Schalke 04 Tipp berücksichtigen.

Lokomotive Leipzig - FC Schalke 04 Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lokomotive Leipzig: 1:0 ZFC Meuselwitz (H), 1:0 Altglienicke (H), 1:1 Zwickau (A), 1:1 Plauen (A), Eilenburg (A)

Letzte 5 Spiele FC Schalke 04: 0:1 Kaiserslautern (A), 2:1 Hertha BSC (H), 2:4 FC Sevilla (H), 3:0 RW Ahlen (A), 0:0 Twente (H)

Letzte 5 Spiele Lokomotive Leipzig vs FC Schalke 04: 0:1 (H), 2:2 (H), 1:3 (A), 2:1 (H)

Der direkte Vergleich liefert uns ein paar Informationen für unsere Lokomotive Leipzig FC Schalke 04 Prognose. Der FC Schalke ist in seiner Geschichte nämlich schon viermal auf den Vorgängerverein von Lok Leipzig, den VfB Leipzig, getroffen.

Einmal haben beide Vereine sogar das Finale im DFB-Pokal bestritten. 1936 setzten sich die Sachsen im Endspiel dabei mit 2:1 durch. Die anderen drei Duelle stammen aus den 90er Jahren.

1993/94 spielte man gemeinsam in der Bundesliga. Hier gab es einen 3:1-Heimsieg für S04 und ein 2:2 in Leipzig. Das letzte Aufeinandertreffen stammt aus der Pokalsaison 1995/96. Hier gewann Königsblau auswärts in Runde zwei knapp mit 1:0.

Die Buchmacher rechnen bei dem Duell durchaus mit Toren. Aber ein Torfestival scheint nicht so wahrscheinlich. Denn für den Lokomotive Leipzig FC Schalke 04 Tipp “Über 2,5 Tore” gibt es bei Bet365 immerhin noch eine Quote von 1,68.

Neu- und Bestandskunden des Anbieters können sich zuvor noch den aktuellen Bet365 Angebotscode sichern.

So seht ihr Lokomotive Leipzig - FC Schalke 04 im TV oder Stream:

17. August 2025, 15:30 Uhr, Bruno-Plache-Stadion, Leipzig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky go

32 Partien werden in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgetragen. Vier davon werden im Free-TV zu sehen sein. Das Duell zwischen Lokomotive Leipzig und dem FC Schalke 04, welches am Sonntag um 15:30 Uhr im Bruno-Plache-Stadion von Leipzig angepfiffen wird, gehört aber nicht dazu. Alle anderen Partien sind exklusiv bei Sky zu sehen.

Lokomotive Leipzig vs FC Schalke 04: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lokomotive Leipzig: Naumann - Dombrowa, von Piechowski, Wilton, Grözinger - Siebeck, Kang - Abderrahmane, Verkamp - Maderer, Ziane

Ersatzbank Lokomotive Leipzig: Klump, Aracic, Elsner, Ogbidi, Čevis, Piplica, Adigo, Eichinger

Startelf FC Schalke 04: Karius - T. Becker, Katic, Kurucay - Schallenberg, El-Faouzi - Gantenbein, V. Becker - E. Höjlund, Antwi-Adjei - Sylla

Ersatzbank FC Schalke 04: Heekeren, Ayhan, Bulut, Cissé, Matriciani, Sanchez, Wasinski, Bachmann, Grüger, Younes, Zalazar, Hamache, Karaman, Lasme

Natürlich blicken wir bei der Lokomotive Leipzig FC Schalke 04 Prognose auch auf beiden Seiten auf die Personalsituation. Die Gastgeber müssen auf die verletzten McLemore und N. Müller verzichten.

Beim Zweitligisten werden aktuell einige Spieler wie Ba, Donkor, Podlech und Tchibara nicht berücksichtigt. Zudem müssen Kalas, Remmert und Touré verletzungsbedingt aussetzen.

Unser Lokomotive Leipzig - FC Schalke 04 Tipp: Sieg Schalke & Über 1,5 Tore

Ein Selbstläufer wird dieses Duell für Königsblau sicher nicht. Gut möglich, dass die Hausherren dem Favoriten lange Zeit auf Augenhöhe begegnen. Am Ende müsste sich Schalke aber in 90 Minuten durchsetzen.

In einem Duell zwischen beiden Teams, die im Sommer einen großen Umbruch verkraften mussten, spielt die höhere Qualität von S04 eine große Rolle. Zudem ist Lok Leipzig in seiner Geschichte bisher nicht wirklich als Pokalschreck aufgefallen.