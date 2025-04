Lyon - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten 10.04.25

SPORT1 Betting 09.04.2025 • 12:00 Uhr Lyon - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Viertelfinale Wette | Kann Lyon die Red Devils ärgern?

Unser Lyon - Manchester United Sportwetten Tipp zum Europa League Viertelfinale Spiel am 10.04.2025 lautet: Für die Red Devils ist es eine Saison zu vergessen, die Europa League ist der letzte Ausweg. Mit Lyon stellt sich jedoch ein starker Gegner in den Weg. Im Wett Tipp heute wird es ein offener Schlagabtausch mit mindestens drei Tore.

Am 10. April 2025 um 21 Uhr treten Lyon und Manchester United im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League im Groupama Stadium gegeneinander an. Lyon, das laut Buchmachern im heimischen Stadion als Favorit gilt, hat in den letzten sieben Pflichtspielen eine beeindruckende Bilanz von sechs Siegen und nur einer Niederlage. Auch die Red Devils zeigten zuletzt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage eine verbesserte Form vor der Lyon Manchester United Prognose, die Saison ist als Tabellen-13. der Premier League aber längst kritisch.

Ein wichtiger Fakt ist, dass Manchester United in dieser Saison die meisten Gegentore zwischen der 46. und 60. Minute kassiert hat. Lyon hingegen traf am häufigsten in den letzten 15 Minuten des Spiels, was auf spannende Schlussminuten hoffen lässt. Wir gehen auf jeden Fall von Toren aus.

Daher lautet unser Lyon Manchester United Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Lyon vs Manchester United auf “Über 2,5 Tore”:

Lyon hat in den letzten 5 Spielen durchschnittlich 2,80 Tore erzielt.

Manchester United kassierte in dieser Saison die meisten Gegentore zwischen der 46. und 60. Minute.

Beide Teams haben in ihren letzten Spielen gezeigt, dass sie offensiv stark sind, daheim werden die Franzosen im Lyon vs Manchester United Tipp aber favorisiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lyon vs Manchester United Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Viertelfinale der Europa League lautet: Über 2,5 Tore. Beide Teams haben in ihren letzten Spielen gezeigt, dass sie offensiv stark sind und regelmäßig Tore erzielen. Lyon hat in den letzten fünf Spielen im Durchschnitt 2,80 Tore pro Spiel erzielt, während Manchester United 1,60 Tore pro Spiel erzielte. Außerdem ist bekannt, dass Manchester United in dieser Saison die meisten Gegentore zwischen der 46. und 60. Minute kassiert hat, was auf eine mögliche Schwäche in ihrer Defensive hinweist. In den Sportwetten Apps werden aber die Franzosen mit Lyon Manchester United Quoten von 2,60 minimal favorisiert.

Für das Unentschieden in diesem Duell werden Werte um 3,35 aufgerufen, dafür lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf unsere Sportwetten Bonus Übersicht. Sollte sich doch der größere Name durchsetzen, obwohl die Red Devils in dieser Saison weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, dann könnt ihr Lyon vs. Manchester United Wettquoten von 2,70 abstauben.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Lyon - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lyon: 2:1 Lille (H), 2:4 Strasbourg (A), 4:2 Le Havre (H), 4:0 FCSB (H), 2:0 Nizza (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:0 Manchester City (H), 0:1 Nottingham (A), 3:0 Leicester (A), 4:1 Real Sociedad (H), 1:1 Arsenal (H).

Letzte Spiele Lyon vs. Manchester United: 0:1 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 2:2 (H).

Unser Lyon - Manchester United Tipp: Über 2,5 Tore

Mit diesen Fakten in der Lyon gegen Manchester United Prognose im Hinterkopf, erwarten wir ein torreiches Spiel mit vielen aufregenden Momenten. Für die Red Devils ist es die wohl letzte Chance, die verkorkste Saison zu retten.