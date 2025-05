Magdeburg - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 06:00 Uhr Magdeburg - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Zieht die Fortuna erneut in die Relegation ein?

Unser Magdeburg - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Die Gäste aus der Landeshauptstadt von NRW hoffen am letzten Spieltag noch auf Rang 3. Im Wett Tipp heute zu Gast beim FCM ist auf jeden Fall etwas Zählbares möglich.

Wie in der Vorsaison treffen Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Magdeburg am letzten Zweitliga-Spieltag aufeinander. Damals gewann Düsseldorf zuhause mit 3:2 und sicherte sich damit die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation. Auch dieses Mal darf F95 noch auf den dritten Rang hoffen.

Dafür muss man beim FCM gewinnen. Zudem müsste Elversberg auf Schalke verlieren, genauso wie Paderborn in Karlsruhe. Ob das gelingen kann, soll in unserer Magdeburg Düsseldorf Prognose geklärt werden. Am Ende spielen wir mit einer Quote von 1,62 bei Betano den Magdeburg Düsseldorf Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Düsseldorf auf “Doppelte Chance X2”:

Düsseldorf ist seit sechs Zweitliga-Spielen ungeschlagen

In 6 Gastspielen beim FCM kassierte die Fortuna lediglich eine Pleite

Die Bördestädter gewannen seit Beginn des 25. Spieltags lediglich 2 BL2-Partien

Magdeburg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die Fortuna hat in der BL2-Tabelle drei Punkte und zwei Plätze Polster auf die Bördestädter. Für die Magdeburg vs Düsseldorf Quoten spielt bei den Bookies, die immer wieder durch Gratiswetten überzeugen, aber auch der Heimvorteil eine große Rolle.

Denn die Gastgeber gehen aus Sicht der Wettanbieter mit der Höchstquote von 2,35 als leichter Favorit ins Rennen. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste aber auch nur Magdeburg gegen Düsseldorf Wettquoten zwischen 2,65 und 2,80 auf euch.

Magdeburg vs Düsseldorf Prognose: Kann sich der FCM nochmal motivieren?

Mit dem 0:5 daheim gegen Münster und dem 1:2 gegen Paderborn hat sich Magdeburg an den letzten beiden Spieltagen endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Seit Beginn der 25. Runde gewann der FCM nur zwei seiner neun BL2-Spiele (3U, 4N). Trotzdem spielt der Verein mit 50 Zählern bereits jetzt die mit Abstand beste Saison in der 2. Liga. Allerdings sind die Bördestädter mit 19 Heimpunkten das drittschwächste Heimteam. Dafür steht man in der Auswärtstabelle auf Rang 1.

Auch die Offensive ist nicht mehr so treffsicher. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz blieb in den letzten acht Zweitliga-Partien viermal torlos und damit öfter als in allen 25 vorherigen Saisonspielen (3-mal). Dabei steht Martijn Kaars mit 18 Treffern auf Platz 2 der Torjägerliste und mit 22 Scorerpunkten auf Rang 3. Während Magdeburg in der kompletten Hinrunde gerade mal drei Niederlagen hinnehmen musste, setzte es in der zweiten Saisonhälfte schon sechs Pleiten. Diese Fakten sprechen für unseren Magdeburg Düsseldorf Tipp.

Düsseldorf ist rechtzeitig zum Endspurt in Bestform und seit sechs Zweitliga-Spielen ungeschlagen (3S, 3U). Von den sechs Partien zuvor hatten die Fortunen noch drei verloren (2S, 1U). Die Mannschaft von Coach Daniel Thioune hat endlich die Balance zwischen Torsicherung und offensiver Spielweise gefunden. In der Auswärtstabelle stehen die Männer aus der Landeshauptstadt auf dem 5. Platz. Auch in der Rückrunde 2024/25 hat nur der HSV (31) mehr Punkte gesammelt als die Fortuna (27).

So hat der Verein noch Chancen auf den dritten Platz. Im Fernduell mit Elversberg und Paderborn hat F95 allerdings zwei Punkte Rückstand plus ein schlechteres Torverhältnis. Verlass war auf Stürmer Dawid Kownacki, der jüngst sein 13. Zweitliga-Saisontor erzielte und damit nur noch einen Treffer von seinem persönlichen BL2-Saisonbestwert entfernt ist. Gegen Magdeburg sammelte er drei Scorerpunkte in drei BL2-Spielen (2 Tore, 1 Vorlage). Auch erzielte kein Zweitligist mehr Treffer nach Standards als Düsseldorf (22).

Magdeburg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:2 Paderborn (A), 0:5 Preußen Münster (H), 1:1 Hertha BSC (A), 3:0 Regensburg (H), 0:1 Ulm (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:0 Schalke (H), 2:2 Braunschweig (A), 3:3 Nürnberg (H), 1:1 Elversberg (A), 2:1 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Düsseldorf: 5:2 (A), 2:3 (A), 2:3 (H), 1:2 (H), 2:3 (A)

Beide Vereine standen sich bisher in 12 Pflichtspielen gegenüber. Die Fortuna führt die Bilanz mit sechs Siegen zu vier Niederlagen an (1U). Insgesamt gewann Düsseldorf vier der fünf Zweitligaspiele gegen den FCM.

Auch hat F95 die letzten drei Gastspiele in Magdeburg alle für sich entschieden, dabei sogar zwei Mal einen Rückstand gedreht. Der einzige Heimsieg gelang den Bördestädtern im September 2007.

Das spielt bei unserer Magdeburg Düsseldorf Prognose natürlich eine Rolle. Das Hinspiel in der laufenden Saison haben die Männer von Coach Daniel Thioune allerdings daheim mit 2:5 verloren.

Hier treffen die Teams aufeinander, die bei der “Shot Conversion” auf den Plätzen 4 und 5 stehen sowie bei der “Shooting Accuracy” auf den Rängen 2 und 4. Somit rechnen die Buchmacher mit einigen Treffern.

Die Quoten für die Tipps “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” schaffen es nicht auf eine Quote von 1,50. Für den Magdeburg Düsseldorf Tipp “Über 3,5 Tore” gibt es bei Bet-at-home aber eine Quote von 2,05.

So seht ihr Magdeburg - Düsseldorf im TV oder Stream:

18. Mai 2025, 15:30 Uhr, Avnet Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Der letzte Spieltag der Zweitliga-Saison 2024/25 verspricht viel Spannung. Und die komplette Spannung können Fußball-Fans nur bei Sky wirklich verfolgen. Denn der Bezahlsender zeigt alle neun Partien, darunter auch das Duell zwischen Magdeburg und Düsseldorf, als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Magdeburg vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - L. Musonda, Gnaka, Atik, Nollenberger - Teixeira, Kaars, Burcu

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), Loric, El-Zein, Amaechi, Holmström, El Hankouri, Michel, Müller, Hercher, P. Pfeiffer

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Oberdorf, Siebert, Gavory - Haag, Heyer - Appelkamp, Johannesson, van Brederode - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), H. Anhari, Sobottka, Jastrzembski, Schmidt, Iyoha, Lunddal, Hoffmann, Affo

Bei den Hausherren fallen Bockhorn und Kuhinja aus. Die Gäste reisen ohne Kwarteng, Kwasigroch, Pejcinovic und Rossmann aus. Auswirkungen auf unsere Magdeburg Düsseldorf Prognose haben diese Personalien aber nicht.

Unser Magdeburg - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance x/2

Magdeburg ist nach dem 0:5 daheim gegen Münster und dem 1:2 in Paderborn auf Wiedergutmachung aus. Mit einem Sieg könnte man die Fortuna am 34. Spieltag sogar noch überholen.

Düsseldorf geht dagegen mit der Einstellung ins Saisonfinale, dass man nur noch gewinnen und nichts mehr verlieren könne. Für das Errechnen von Platz 3 muss aber schon arg viel für die Fortunen laufen.

Am Ende rechnen wir damit, dass die Gäste mindestens einen Punkt mitnehmen. Die schwache Heimbilanz des FCM, die Formkurven der beiden Teams und der direkte Vergleich unterstützen unsere Einschätzung.