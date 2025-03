Magdeburg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2025

Unmöglich erscheint ein Sieg des Tabellenvierten im Magdeburg vs. HSV Tipp mittlerweile nicht mehr. Der FCM hat am 22. Spieltag seinen Heimfluch beendet und im elften Anlauf den ersten Heimsieg der Saison gefeiert.

Im Vergleich mit Darmstadt (4:1) entschieden die Magdeburger das Duell nicht nur aufgrund ihrer exzellenten Offensive, sondern ebenso dank ihrem aggressiven Gegenpressing in den Momenten nach eigenen Ballverlusten. Damit können die Gastgeber dem Tabellenführer auch in der Magdeburg gegen HSV Prognose zusetzen.

Der Tabellenvierte kassierte in vier der fünf vorangegangenen Zweitliga-Heimspiele maximal einen Gegentreffer. Einzige Ausnahme war der Vergleich mit Nürnberg (3:4), der zugleich den letzten Punktverlust in der eigenen Arena darstellte.

Für unseren Magdeburg vs. HSV Tipp spielt der Ausfall von Davie Selke eine wichtige Rolle. Der Top-Torjäger der 2. Bundesliga (17 Tore) handelte sich am vergangenen Spieltag seine fünfte Gelbe Karte ein.

Sogar als der Mittelstürmer noch zur Verfügung stand, entwickelten die Norddeutschen in der Ferne nicht dieselbe offensive Power wie in den Paarungen auf dem Rasen des stets ausverkauften Volksparkstadions.

Ähnlich verhält es sich bei Magdeburg mit den Heimspielen. Der Tabellenvierte jubelte im eigenen Stadion nur über 35,8 Prozent seiner 53 Saisontore. Im Gegenzug konnten die Hausherren in der eigenen Arena in einem Viertel der Partien ein Gegentor verhindern, was für unsere Magdeburg vs HSV Prognose spricht.