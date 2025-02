Magdeburg - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 14.02.2025

SPORT1 Betting 13.02.2025 • 09:36 Uhr Magdeburg - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der FCM seine Heimschwäche überwinden?

Unser Magdeburg - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.02.2025 lautet: Der 1. FC Magdeburg will endlich den ersten Heimsieg feiern. Doch dieser Erfolg bleibt den Gastgebern im Wett Tipp heute gegen den Tabellenführer weiter verwehrt.

Der 1. FC Magdeburg spielt in dieser Zweitliga-Saison um den Aufstieg mit. Das hat die Mannschaft von Coach Christian Titz vor allem den tollen Leistungen in der Fremde zu verdanken, denn in der Auswärtstabelle stehen die Bördestädter auf Rang 1. Dafür tut sich der FCM vor den eigenen Fans extrem schwer.

Sieben Punkte aus zehn Heimspielen 2024/25 bedeuten die schwächste Heimbilanz im Unterhaus. In unserer Magdeburg Köln Prognose hat der FCM im Heimspiel gegen den Spitzenreiter am Freitag nun noch einmal die Chance, die Heim-Misere endlich zu beenden, sonst steht ein komplettes Kalenderjahr ohne Heimerfolg in den Büchern.

Wir setzen bei diesem Spitzenspiel aber eher auf die Gäste und spielen mit einer Quote von 1,76 bei Merkur Bets den Magdeburg Köln Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Köln auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Magdeburg ist das schwächste Heimteam der 2. Bundesliga

Der Effzeh ist Tabellenführer im Unterhaus

Köln hat nur eines der letzten 11 Liga-Spiele verloren (9S)

Magdeburg vs Köln Quoten Analyse:

Der Effzeh geht als Tabellenführer in den 22. Spieltag. Der FCM belegt mit fünf Punkten Rückstand den vierten Rang. Diese Ausgangslage reicht bei den Magdeburg vs Köln Quoten für ein leichte Favoritenstellung der Gäste.

Für einen Dreier der Geißböcke gibt es Quoten im Schnitt von etwa 2,63. Die Wettanbieter ohne Steuer haben auf der Gegenseite für einen Erfolg der Hausherren Magdeburg gegen Köln Wettquoten um 2,58 parat.

Magdeburg vs Köln Prognose: Der Effzeh will die Tabellenführung verteidigen

Nach sieben Unentschieden und zwei Niederlagen wollte Magdeburg am Wochenende im Heimspiel gegen Nürnberg endlich den ersten Sieg vor den eigenen Fans in dieser Spielzeit feiern. Am Ende musste der FCM aber ein dramatisches 3:4 hinnehmen. Zwischenzeitlich hatten die Gastgeber einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt und waren drauf und dran, das Siegtor zu erzielen, doch wieder einmal wurden völlig ungefährliche Situationen nicht gut verteidigt. Diese dritte Heimpleite zeigte gnadenlos die Probleme der Mannschaft in dieser Saison auf.

Vor allem im eigenen Stadion bringen individuelle Fehler und schlechte Entscheidungen die Bördestädter immer wieder um den Sieg. Ein Lichtblick waren aber die eigenen drei Treffer. In den neun Heimpartien zuvor hatte Magdeburg lediglich neun Tore erzielt. So tut sich die Truppe von Coach Christian Titz daheim, wenn der Gegner oft tief steht, viel schwerer als in der Fremde gegen eine offensivere Mannschaft. Neben seiner guten Auswärtsbilanz kann sich Magdeburg auch auf die zweitbeste Chancenverwertung im Unterhaus verlassen (37,6 Prozent). 44 erzielte Tore werden lediglich vom HSV (47) übertroffen.

Der 1. FC Köln hatte in der vergangenen Woche im DFB-Pokal nach einer 2:0-Führung bei Titelverteidiger Bayer Leverkusen eine große Sensation nur knapp verpasst und erst nach Verlängerung (2:3) die Segel streichen müssen. Am Wochenende brachte die Truppe von Coach Gerhard Struber die nächste Energieleistung auf den Rasen und verteidigte mit einem 1:0 daheim gegen Schalke 04 die Tabellenspitze. Allerdings läuft bei den Geißböcken nicht alles rund.

Vor allem die Offensive liegt mit 36 Treffern gerade mal auf Platz 10. Dabei belegt der Effzeh bei den Expected Goals mit einem Wert von 40,0 eigentlich den ersten Rang. Spielerisch ist aber noch viel Luft nach oben. Mit einem großen Kampfgeist und einem erfolgreich praktizierten Minimalismus liegen die Domstädter trotzdem auf Kurs. So gewann Köln in dieser Spielzeit schon sieben Mal mit 1:0 und blieb neun Mal ohne Gegentor. Bei den Expected-Goals-Against liegen die Kölner mit 23,1 auch auf Platz 1. Diese Effizienz spricht natürlich für unseren Magdeburg Köln Tipp.

Magdeburg - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 3:4 Nürnberg (H), 5:2 Schalke (A), 1:1 Braunschweig (H), 5:2 Elversberg (A), 3:1 Dynamo Kiew (A)

Letzte 5 Spiele Köln: 1:0 Schalke (H), 2:3 Bayer Leverkusen (A), 2:1 Braunschweig (A), 1:0 Elversberg (H), 0:1 Hamburger SV (A)

Letzte Spiele Magdeburg vs Köln: 2:1 (A), 1:1 (H), 0:3 (A), 5:2 (H)

Bei der Magdeburg Köln Prognose blicken wir natürlich auf den direkten Vergleich. Das erste Duell zwischen beiden Vereinen stammt aus der Saison 2000/01. In der ersten Runde des DFB-Pokals siegte Magdeburg daheim gegen Köln mit 5:2. In der Spielzeit 2018/19 trafen der FCM und der Effzeh dann erstmals in der 2. Bundesliga aufeinander.

Die Geißböcke gewannen daheim mit 3:0 und holten auswärts ein 1:1. Im Hinspiel der laufenden Saison konnten die Bördestädter den ersten Erfolg gegen die Domstädter feiern. Die Hausherren hatten bei den Expected Goals (4,21 zu 1,64) und den Gesamtschüssen (34:11) klar die Nase vorne, gingen aber mit einer 1:2-Pleite vom Feld.

So seht ihr Magdeburg - Köln im TV oder Stream:

14. Februar 2025, 18:30 Uhr, Avnet Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte für die zweite Bundesliga und zeigt somit alle 306 Partien der Saison 2024/25 als Einzelspiel live. Das Top-Spiel am Samstagabend wird zusätzlich auch bei Sport1 gezeigt.

Parallel laufende Partien werden in der Konferenz übertragen. Dazu gehört auch das Duell gegen Magdeburg und Köln. Der Anstoß in der Avnet Arena von Magdeburg erfolgt am Freitag um 18:30 Uhr.

Magdeburg vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Gnaka, Michel, Hercher, Nollenberger, Burcu, Atik - Kaars

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), Tob. Müller, El-Zein, Krempicki, Amaechi, Ahl Holmström, P. Pfeiffer, Teixeira, Loric

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Martel, Heintz - Gazibegovic, Olesen, Pacarada, Ljubicic, Huseinbasic - Downs, Maina

Ersatzbank Köln: Racioppi (Tor), Kujovic, S. Tigges, Waldschmidt, Telle, Kainz, Finkgräfe, Thielmann, Rondic, Hübers

Die Hausherren müssen bei unserer Magdeburg Köln Prognose auf Spieler wie Bockhorn, Musonda und Kuhinja verzichten.

Bei den Gästen fallen Profis wie Kilian, Christensen, Lemperle und Uth aus. Dafür steht Hübers nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Unser Magdeburg - Köln Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Platzt beim FCM am Freitag mit dem ersten Sieg endlich der Heimknoten? Unsere Antwort auf diese Frage lautet: Nein! Magdeburg bekommt es mit dem formstarken und selbstbewussten Tabellenführer zu tun.

Da aber bei den Geißböcken immer auch etwas Luft nach oben ist, sichern wir unseren Tipp auf die Gäste mit der “Doppelten Chance” ab. Da beide Teams in Kategorien wie xG oder Großchancen zu den Top 3 der Liga gehören, rechnen wir auch mit ein paar Toren.