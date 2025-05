Magdeburg - Preußen Münster Tipp, Prognose, Quoten 2.5.25

Unser Magdeburg - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.05.2025 lautet: Für den FCM geht es in diesem Duell um eine weitere gute Ausgangsposition um den Aufstieg, während sich Münster plötzlich auf einem direkten Abstiegsplatz wiederfindet. Im Wett Tipp heute setzt sich der Aufstiegskandidat klar durch.

Am 2. Mai 2025 um 18:30 Uhr erwartet uns in der Avnet Arena ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Der Tabellendritte Magdeburg trifft auf das abstiegsbedrohte Preußen Münster, das derzeit den 17. Platz belegt. Die Magdeburg Preußen Münster Prognose ist diesmal durchaus eine der Gegensätze.