Magdeburg - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2025

SPORT1 Betting 09.09.2025 • 18:00 Uhr Magdeburg - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EHF Champions League Wette | Startet der Titelverteidiger erfolgreich in die neue CL-Spielzeit?

Unser Magdeburg - PSG Sportwetten Tipp zum EHF Champions-League-Spiel am 10.09.2025 lautet: Im Wett Tipp heute fehlt den Gästen nach dem eingeleiteten Umbruch noch die Konstanz.

Wir gehen in der Magdeburg PSG Prognose mit dem Titelverteidiger und erwarten zum Auftakt in die neue EHC-Champions-League-Saison einen Start nach Maß. Die Mannschaft von Bennet Wiegert bestätigte am vergangenen Wochenende die brillante Frühform und hat sich an die Spitze der Bundesliga gesetzt.

Zu Gast ist mit dem französischen Hauptstadt-Klub eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet. Das bedeutet zu Beginn oft fehlende Abläufe und ist eng verbunden mit der Suche nach Konstanz. Unser Magdeburg PSG Wett Tipp heute “Sieg Magdeburg (HC -2,5)” gibt es bei Interwetten zur Quote von 1.75.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs PSG auf “Sieg Magdeburg (HC -2,5)”:

Magdeburg hat die ersten 3 Spiele in der Bundesliga gewonnen.

PSG hat einen neuen Trainer und sieben Neuzugänge im Kader.

PSG hat den Trophee des Champions gegen Montpellier verloren (23:29).

Magdeburg vs PSG Quoten Analyse:

Die beiden vorangegangenen Duelle auf Ebene der EHF-Champions-League gingen jeweils an die Gastmannschaft. Trotz dieser Tendenz fallen die Magdeburg PSG Wettquoten im Wettanbietervergleich eindeutig zu Gunsten der Hausherren aus.

Der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga (3 Spiele, 3 Siege) erreicht ohne Handicap keine nennenswerten Magdeburg PSG Quoten. Für einen Erfolg des französischen Vertreters gibt es hingegen den 3,75-fachen Gewinn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs PSG Prognose: Eine grandiose Frühform

Wer sich mit einem Magdeburg gegen PSG Tipp beschäftigt, sollte sich am besten mit den bisher gezeigten Leistungen auf nationaler Ebene vertraut machen. Der dreifache Champions-League-Sieger (2002, 2023, 2025) ist in bestechender Form.

Erst am vergangenen Wochenende brillierte der SCM im Duell mit dem amtierenden Deutschen Meister aus der deutschen Hauptstadt und entschied den Vergleich am dritten Spieltag mit sieben Toren Vorsprung für sich (39:32).

Es ist gleichzeitig die Neuauflage des vergangenen Endspiels in der EHF-Champions-League (32:26-Sieg Magdeburg) gewesen. In dieser Verfassung trauen wir dem SCM in der Magdeburg - PSG Prognose einen komfortablen Heimsieg zu.

Bis jetzt haben die Schützlinge von Bennet Wiegert jedes Pflichtspiel der neuen Saison mit mindestens vier Punkten Vorsprung für sich entschieden. Ähnlich souverän sehen wir den Titelverteidger im Magdeburg vs. PSG Tipp vorn.

Magdeburg - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 39:32 Füchse Berlin (A), 34:28 Eisenach (H), 33:29 Lemgo Lippe (A), 29:25 Stuttgart (H), 36:32 Skanderborg-Aarhus (H).

Letzte 5 Spiele PSG: 32:28 Dunkerque (H), 43:31 Caen (A), 23:29 Montpellier (H), 30:23 Chambery (H), 39:31 Istres (H).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. PSG: 37:33 (A), 22:29 (H).

Auf Seiten der Gäste hat im vergangenen Sommer ein kleiner Umbruch stattgefunden. Neu am Steuer ist Trainer Stefan Madsen, der im Tor auf den ehemaligen Magdeburger Jannick Green (2014-2022) vertraut.

Sieben Neuzugänge muss Madsen integrieren. Ein wichtiger Pfeiler ist ihm jedoch bereits weggebrochen. Emil Mellegard wird seine erste Spielzeit im Dress von PSG voraussichtlich komplett verpassen.

Der frisch verpflichtete Linksaußen zog sich früh in der Saison einen Kreuzbandriss zu. Somit dürfte Routinier Mathieu Grebille wieder die Rolle in der Anfangsformation übernehmen.

Der verpatzte Pflichtspielauftakt im Trophee des Champions (23:29 vs. Montpellier) hat bereits die Problemzonen im Gästeteam offenbart. Trotzdem darf man den amtierenden französischen Meister natürlich nicht unterschätzen.

Unser Magdeburg - PSG Tipp: Sieg Magdeburg (HC -2,5)

In der heimischen GETEC Arena wird der Titelverteidiger seiner Favoritenrolle gerecht und siegt ähnlich souverän wie an den ersten drei Spieltage der Handball-Bundesliga. PSG kann das Tempo noch nicht mitgehen, obwohl Torhüter Jannick Green die Arena bestens kennt.