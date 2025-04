Magdeburg - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten 20.04.2025

SPORT1 Betting 18.04.2025 • 23:00 Uhr Magdeburg - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Macht der FCM Druck auf die Top 3?

Unser Magdeburg - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.04.2025 lautet: Trotz einer eher schwachen Formkurve dürfen die Bördestädter weiterhin vom Aufstieg träumen. Da kommt ein Heimspiel gegen das Schlusslicht im Wett Tipp heute gerade recht.

Im Unterhaus geht das Schneckenrennen um den Aufstieg weiter. Die Tabellenspitze liegt extrem eng beisammen und verspricht ein spannendes Saisonfinale. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel hatten die Top 3 bisher nur 2003/2004 nach 29 Spieltagen genauso wenig Punkte wie jetzt auf dem Konto.

So darf auch der 1. FC Magdeburg, nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien, weiter hoffen. Besserung verspricht dabei unsere Magdeburg Regensburg Prognose, denn diesmal ist das abgeschlagene Schlusslicht zu Gast in der Landeshauptstadt.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,77 bei Interwetten für den Magdeburg Regensburg Wett Tipp heute “Sieg Magdeburg & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Regensburg auf “Sieg Magdeburg & Über 2,5 Tore”:

Nur der KSC holte aus den letzten 4 Heimspielen mehr Punkte (10) als der FCM (9)

Regensburg sammelte in dieser Saison lediglich einen Zähler in der Fremde

Unter Christian Titz ist Magdeburg ohne Niederlage gegen den Jahn

Magdeburg vs Regensburg Quoten Analyse:

Die Magdeburg vs Regensburg Quoten sind keine Überraschung. Während der FCM noch auf den Aufstieg hoffen darf, steht der Jahn vor dem Abstieg in die 3. Liga. So scheitern die Quoten für einen Heimsieg klar an der Marke von 1,50.

Interwetten hat aktuell den Höchstwert für einen Heim-Dreier von 1,40 im Angebot. Auf der Gegenseite gibt es in den besten Sportwetten Apps für einen Erfolg der Gäste Magdeburg gegen Regensburg Wettquoten zwischen 7,00 und 8,00.

Magdeburg vs Regensburg Prognose: Der FCM will seine Heimbilanz weiter ausbauen

Nach der Hinrunde verpasste Magdeburg den Relegationsrang nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz. In der Rückserie hat der FCM jetzt schon mehr Niederlagen kassiert (4) als in der kompletten ersten Saisonhälfte (3). Die vierte Pleite war ein 0:1 in Ulm am vergangenen Wochenende. Trotzdem bleibt die Mannschaft von Coach Christian Titz in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Obwohl die Bördestädter seit vier Auswärtsspielen ohne Sieg sind, reichen neun Erfolge auf des Gegners Platz immer noch für Platz 1 in der Auswärtstabelle. Dafür haben sich die Leistungen im eigenen Stadion stabilisiert, was auch für unseren Magdeburg Regensburg Tipp wichtig ist.

In der Avnet Arena gewannen die Blau-Weißen drei der letzten vier Zweitliga-Heimspiele (1N). Einzig Karlsruhe holte aus den letzten vier Heimspielen mehr Punkte (10) als der FCM (9). Zuvor waren die Sachsen-Anhalter noch saisonübergreifend 15 Mal in Serie vor heimischer Kulisse sieglos geblieben. Damit belegt der Verein Rang 16 in der Heimtabelle. Der Relegationsrang ist gerade mal einen Zähler entfernt. Obwohl die Titz-Truppe in den letzten vier BL2-Spielen dreimal torlos blieb, stellt man immer noch die zweitbeste Offensive (55). Hinzu kommt die ligaweit zweithöchste Chancenverwertung (18,9 Prozent).

Am vergangenen Wochenende sendete der Tabellenletzte mit dem 2:0-Heimsieg gegen Schalke mal wieder ein Lebenszeichen. Coach Andreas Patz hatte seine Startelf gegen S04 großzügig umgebaut und wurde für seinen Mut belohnt. Durch diesen Erfolg zeigte Regensburg eine gute Reaktion auf das 0:6 zuvor in Elversberg und wehrt sich hartnäckig gegen den Abstieg. Die Ausgangslage in der Tabelle hat sich aber nicht verbessert. Vor allem, weil die Konkurrenz im Keller auch punkten konnte. Der Relegationsrang ist sechs Zähler entfernt.

Auf das rettende Ufer sind es acht Punkte. Vor allem in der Fremde sind die Oberpfälzer historisch schlecht. Auswärts holte der SSV erst einen Punkt, bei einer Tordifferenz von -38 (7:45). Das ist nach 14 Gastspielen die schwächste Zwischenbilanz in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga. Außerdem verlor der Aufsteiger seine jüngsten sieben BL2-Auswärtsspiele in Serie und stellte damit einen neuen Vereins-Negativrekord auf. Bei Statistiken wie den Gegentoren (61), den erzielten Treffern (18) und der Chancenverwertung (8,2 Prozent) ist der Jahn ebenfalls jeweils das Schlusslicht.

Magdeburg - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:1 Ulm (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 0:0 Hannover (A), 1:1 Odra Opole (A), 0:3 Hamburger SV (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 2:0 Schalke (H), 0:6 Elversberg (A), 2:1 Nürnberg (H), 1:3 Greuther Fürth (A), 0:1 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Regensburg: 1:0 (A), 2:1 (A), 2:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A)

Natürlich schauen wir bei der Magdeburg vs Regensburg Prognose auch auf den direkten Vergleich. In den ersten vier Pflichtspiel-Duellen zwischen beiden Vereinen blieb der Jahn ungeschlagen und holte zehn Punkte. Seit Christian Titz den FCM betreut, lief es aber umgekehrt.

Die Magdeburger sind unter ihrem aktuellen Coach gegen Regensburg noch ungeschlagen. Dabei gab es drei Siege und ein Remis. Nach dem 1:0 in der Hinrunde zu Gast in der Oberpfalz könnten die Bördestädter nun erstmals im Profi-Fußball beide Liga-Duelle einer Saison gegen den Jahn gewinnen.

In den zweiten Halbzeiten dieser Zweitliga-Saison traf Magdeburg schon 34 Mal. Der Jahn kommt auf 34 Gegentore nach dem Seitenwechsel. Beides ist der Höchstwert im Unterhaus. Dieses Wissen nutzen wir für den Magdeburg gegen Regensburg Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit”.

So seht ihr Magdeburg - Regensburg im TV oder Stream:

20. April 2025, 13:30 Uhr, Avnet Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In der Saison 2024/25 zeigt Sky die komplette 2. Bundesliga live, mit der Konferenz, den Einzelspielen freitags, samstags und sonntags sowie dem Top-Spiel am Samstagabend, das aber auch Sport1 im Free-TV zeigt. Das Duell zwischen Magdeburg und Regensburg seht ihr jedoch beim Bezahlsender.

Der Ball rollt am Sonntag ab 13:30 Uhr in der Avnet Arena von Magdeburg.

Magdeburg vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Tob. Müller - Gnaka, El-Zein - Hercher, Nollenberger - Amaechi, Burcu - Kaars

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), T. Chahed, Nadjombe, P. Pfeiffer, Michel, Krempicki, Teixeira, Baars

Startelf Regensburg: Pollersbeck - Wurm, Ballas, Ziegele - Hein, Handwerker - Pröger, Kühlwetter, Viet - Ganaus, Adamyan

Ersatzbank Regensburg: Gebhardt (Tor), Geipl, Suhonen, Huth, Galjen, S. Ernst, Ochojski, Bulic, Kieffer

Mit Baris Atik fehlt den Hausherren der kreative Kopf. Das müssen wir bei der Magdeburg vs. Regensburg Prognose auf jeden Fall berücksichtigen. Außerdem fallen Ahl Holmström, Bockhorn, El Hankouri, Heber, Krempicki, Kuhinja und Musonda aus.

Bei den Gästen ist die Lage deutlich entspannter. Bei diesen verpassen nur Breunig, Schmidt und Schönfelder die Partie.

Unser Magdeburg - Regensburg Tipp: Sieg Magdeburg & Über 2,5 Tore

Die Magdeburger brauchen im Kampf um den möglichen Aufstieg dringend wieder einen Sieg. Da kommt der Jahn gerade zur rechten Zeit. Regensburg ist das Schlusslicht im Unterhaus und das schlechteste Auswärtsteam der BL2-Geschichte.

Der FCM dagegen hat endlich seine Heim-Misere abgelegt und hat keines der letzten vier Zweitliga-Spiele gegen einen Tabellenletzten verloren. Auch der direkte Vergleich spricht bei dieser Paarung für die Hausherren.