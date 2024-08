Magdeburg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 25.08.2024

Die Sensationslust der Zuschauer wurde in der ersten Pokalrunde kaum gefüttert. Magdeburg überließ dem Drittligisten aus Offenbach den Einzug in die zweite Runde (1:2). Christian Tietz will das Spiel schnell abhaken, in der Magdeburg Schalke Prognose wird das Heimteam sogar mit niedrigeren Quoten für einen Sieg bewertet.