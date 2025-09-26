Mainz - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2025

SPORT1 Betting 26.09.2025 • 18:00 Uhr Mainz - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Baut der BVB seine Serie unter Kovac aus?

Unser Mainz - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.09.2025 lautet: Die Mainzer hoffen, dass nach dem ersten Saisonsieg der Knoten nun geplatzt ist. Im Wett Tipp heute ist gegen die Schwarz-Gelben aus Westfalen aber maximal ein Punkt drin.

Niko Kovac bestreitet am kommenden Wochenende sein 200. Bundesliga-Spiel als Cheftrainer. Bei Borussia Dortmund läuft es für den Coach bisher bestens. Sein Punkteschnitt bei den Westfalen (2,1) ist der beste in der Vereinsgeschichte. Diese Bilanz soll am Samstag in der Mewa-Arena ausgebaut werden.

Laut den Quoten der Mainz Dortmund Prognose gehen die Schwarz-Gelben auch als Favoriten auf den Rasen. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,68 bei Bet-at-home den Mainz Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mainz vs Dortmund auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Der BVB ist seit zwölf Bundesliga-Spielen ungeschlagen

Mainz hat nur 5 von 19 Heimspielen gegen Dortmund gewonnen

Die 05er warten seit 7 BL-Partien im eigenen Stadion auf einen Sieg

Mainz vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Formkurve und die Qualität sprechen recht klar für die Borussen. Das schlägt sich bei den besten Bookies, die auch im Sportwetten-Bonus-Vergleich ganz oben stehen, auch in den Mainz vs Dortmund Quoten nieder.

Ein Auswärtsdreier wird mit Quoten bis zu 2,15 belohnt. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Hausherren Mainz gegen Dortmund Wettquoten zwischen 3,10 und 3,30 auf euch.

Mainz vs Dortmund Prognose: Bleiben die 05er so treffsicher?

Am 4. Spieltag war es endlich so weit: Mit einem 4:1 in Augsburg feierte Mainz den ersehnten ersten Saisondreier. Dabei mussten die Gäste ab der 53. Minute in Unterzahl spielen. Aus vier Schüssen aufs Tor macht die Mannschaft von Bo Henriksen aber vier Treffer. In den ersten drei Partien der neuen Spielzeit hatten die Nullfünfer mit einer Ergebniskrise durch eine schwache Chancenverwertung zu wenig aus ihren Leistungen gemacht. Der erste Erfolg soll nun für Rückenwind sorgen.

Aktuell stehen die Rheinhessen mit 5:4 Toren und vier Punkten auf Rang 13. Mainz schlägt in dieser Saison bisher die meisten Flanken aus dem Spiel (72) und hat die meisten Kopfballduelle gewonnen (110). Auch steht der FSV auf Platz 5 bei den Torschüssen (58), aber nur auf Rang 14 bei den erzielten Toren (5). Für Probleme sorgt eine schwache Passquote von 79,1 Prozent (Rang 16). Für unseren Mainz Dortmund Tipp spricht auch, dass die 05er seit sieben BL-Heimspielen auf einen Sieg warten.

Die Bilanz des BVB nach sechs Pflichtspielen kann sich mit vier Siegen sehen lassen. Nur die beiden vermeidbaren Unentschieden bei St. Pauli (3:3) und in der Champions League gegen Juventus (4:4) schmälern die Bilanz etwas. In der Liga sind die Westfalen mit zehn Punkten auf jeden Fall erster Bayern-Verfolger. Den dritten BL-Sieg in Folge brachte das 1:0 am Sonntag gegen Wolfsburg. Hier agierte die Mannschaft von Coach Niko Kovac spielfreudig, passsicher und aufmerksam. Zudem konnte die Borussia ein spätes Gegentor wie gegen die Kiezkicker oder gegen Turin vermeiden.

Und nach dem ersten internationalen Einsatz der neuen Spielzeit folgte gleich ein BL-Dreier. In der Vorsaison hatte die Borussia nach den 14 Spielen in der Königsklasse lediglich 13 Punkte gesammelt. Beim Erfolg gegen die Wölfe feierte auch Innenverteidiger Nico Schlotterbeck sein Comeback nach fast sechs Monaten. Der Nationalspieler deutete gleich seinen altbekannten Qualitäten an. Nur drei Teams haben weniger Torschüsse abgegeben als die Westfalen (45). Trotzdem stellt der BVB die drittbeste Offensive (9 Tore). Allerdings reicht es bei den gewonnenen Zweikämpfen (308) lediglich für den letzten Platz.

Mainz - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 4:1 Augsburg (A), 0:1 Leipzig (H), 1:1 Wolfsburg (A), 4:1 Rosenborg (H), 0:1 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 Wolfsburg (H), 4:4 Juventus (A), 2:0 Heidenheim (A), 3:0 Union Berlin (H), 3:3 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Dortmund: 1:3 (A), 3:1 (H), 3:0 (H), 1:1 (A), 2:2 (A)

Mainz hat nur eines der letzten fünf Duelle gegen Dortmund verloren (2S, 2U). Diese Niederlage kassierte der FSV im Rückspiel der vergangenen Saison im Signal-Iduna-Park (1:3). Die letzten beiden Gastspiele bei den Nullfünfern beendete der BVB ohne Punkte.

Grundsätzlich spricht die Bilanz mit 21 Siegen zu sieben Niederlagen (10U) aber deutlich für die Borussia. Auch zu Gast bei den Rheinhessen können die Schwarz-Gelben eine positive Statistik vorweisen (11S, 3U, 5N).

Das müssen wir bei unserer Mainz Dortmund Prognose auf jeden Fall bedenken.

In fünf der letzten sechs Duelle zwischen beiden Teams fielen immer auf beiden Seiten Tore. Auch dieses Mal gehen wir nicht von “Weißen Westen” aus. Für den Mainz Dortmund Tipp “Beide Teams treffen” bekommen wir bei Bwin nur eine Quote von 1,50.

Mainz vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Hanche-Olsen, Bell - Veratschnig, Kai. Sano, Amiri, Mwene, Nebel, Nordin - Sieb

Ersatzbank Mainz: Rieß (Tor), Böving, Maloney, Bobzien, Weiter, Leitsch, Widmer

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Ryerson, Sabitzer, F. Nmecha, Svensson, Adeyemi, Beier - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Mane, Yan Couto, P. Groß, Campbell, Brandt, Bellingham, Özcan, Chukwuemeka

Dominik Kohr ist wegen einer Gelb-Rot-Sperre gegen Dortmund zum Zuschauen verurteilt. Zudem fehlen den Hausherren Caci, Dal, Lee und Hollerbach. Die Gäste müssen ohne Can, Fabio Silva, Süle und Duranville auskommen. Da die Ausfälle überschaubar sind, müssen wir unsere Mainz Dortmund Prognose aber nicht anpassen.

Unser Mainz - Dortmund Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Die Mainzer wollen nach dem ersten Dreier der neuen Saison nun auch die Heimmisere beenden. Doch die Aufgabe wird gar nicht so einfach. Denn beim BVB läuft es unter Coach Kovac ziemlich gut.

Dortmund ist seit zwölf Bundesliga-Spielen ungeschlagen. In den vergangenen drei Bundesliga-Spielen stand sogar die Null. Zudem gehören die Westfalen sicher nicht zu den Lieblingsgegnern der Rheinhessen.