Mainz - Florenz Tipp, Prognose & Quoten | 06.11.2025

SPORT1 Betting 05.11.2025 • 18:00 Uhr Mainz - Florenz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Wer feiert den dritten Sieg im internationalen Geschäft?

Unser Mainz - Florenz Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 06.11.2025 lautet: Am Donnerstag treffen zwei Teams aufeinander, die im Europapokal noch verlustpunktfrei sind, aber in der heimischen Liga gegen den Abstieg kämpfen. So steht uns im Wett Tipp heute auch ein enges und umkämpftes Spiel bevor.

Sechs Mannschaften sind mit der Ausbeute von zwei Siegen aus zwei Spielen in die UEFA Conference League Saison 2025/26 gestartet. Dazu gehören auch der 1. FSV Mainz 05 und die AC Florenz. In den heimischen Ligen schweben beide Vereine aber in großer Abstiegsgefahr.

Am Donnerstag treffen die Krisenklubs in der Mewa-Arena direkt aufeinander. Die Quoten der Mainz Florenz Prognose sehen die Hausherren etwas vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten für den Mainz Florenz Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mainz vs Florenz auf “Unter 2,5 Tore”:

Die letzten beiden Conference-League-Partien von Mainz endeten mit einem 1:0

Die 05er haben in dieser BL-Saison in 10 Partien nur 9 Tore erzielt

Beide Teams sind im laufenden Europapokal-Wettbewerb noch ohne Gegentor

Mainz vs Florenz Quoten Analyse:

Die Gäste aus der Serie A haben mit einem Marktwert von 285 Mio. Euro zu 157 Mio. Euro eigentlich die Nase vorne. Trotzdem schicken die besten Buchmacher, die auch immer wieder mal Gratiswetten für euch im Angebot haben, die Hausherren bei den Mainz vs Florenz Wettquoten als Favoriten auf den Platz.

Auch Interwetten schließt sich dieser Meinung an. Für einen Heimsieg bekommt ihr bei dem Bookie eine Quote von 2,25. Und für einen Dreier der Italiener klettern die Quoten bis auf eine 3,25. Die höchsten Mainz gegen Florenz Quoten warten mit einer 3,30 für eine Punkteteilung auf euch.

Wer hat noch kein Konto bei dem Anbieter? Auf Neukunden wartet der Interwetten Bonus. Neu- und Bestandskunden dürfen sich gleichermaßen am Interwetten Gutschein Code erfreuen. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Florenz Prognose: Wer kriegt die Kurve?

Im März 2024 hatte der FSV durch ein 2:0 gegen Bochum im fünften Spiel unter Coach Bo Henriksen den 17. Platz verlassen. Am vergangenen Spieltag kehrten die Rheinhessen durch das 1:1 daheim gegen Werder auf den vorletzten Rang der BL-Tabelle zurück. Über 70 Minuten war Mainz gegen Bremen die bessere Mannschaft gewesen. Am Ende fehlten auch nur fünf Minuten zum ersten Heimsieg der Saison. Doch nun sind die 05er seit zehn Heimspielen sieglos. In den vergangenen Wochen hatte der Coach zahlreiche Änderungen an der Startelf vorgenommen, die alle wenig erfolgreich waren.

Doch die Leistung gegen den SVW macht Hoffnung. Trotz des Remis machte Mainz einen Schritt in die richtige Richtung und überzeugte wieder durch alte Tugenden wie Gier oder Zweikampfstärke. Der Trainer scheint endlich bei der personellen Besetzung und auch bei der taktischen Ausrichtung die richtige Mischung gefunden zu haben. Auch setzen die 05er aktuell mehr auf lange Bälle und lassen das Spielerische etwas außen vor. Beim Mainz Florenz Tipp müssen wir zudem den guten Start der Rheinhessen in der Conference League mit zwei 1:0-Siegen gegen Mostar und Nikosia berücksichtigen.

Nach Platz 6 im Vorjahr träumte man bei der Fiorentina in dieser Spielzeit von der Champions League. Dafür wurden 90 Mio Euro auf dem Transfermarkt investiert. Zudem wurde Stefano Pioli, der die “Viola” bereits von 2017 bis 2019 trainiert hatte, als neuer Coach installiert. Doch nach nicht einmal vier Monaten ist die zweite Amtszeit von Pioli in Florenz schon wieder Geschichte. Am Dienstag gaben die Verantwortlichen die Trennung vom Trainer bekannt. Nach zehn Spieltagen in der Serie A warten die Lilien immer noch auf den ersten Sieg (4U).

Das 0:1 am Sonntag daheim gegen Lecce war die sechste Niederlage und brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Die Mannschaft stand ohne erkennbare Spielidee und mit einer apathischen Körpersprache auf dem Rasen. Die ACF ist nach dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte Tabellenletzter und stellt die schlechteste Defensive der Liga. Vorerst übernimmt U-19-Coach Daniele Galloppa das Team. Schon am Samstag hatte Sportdirektor Daniele Pradé seinen Rücktritt bekannt gegeben. In der Conference League ist Florenz nach einem 2:0 daheim gegen Sigma Olmütz und einem 3:0 bei Rapid Wien immerhin Tabellenführer.

Mainz - Florenz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Bremen (H), 0:2 Stuttgart (H), 1:2 Stuttgart (A), 1:0 Mostar (H), 3:4 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Florenz: 0:1 Lecce (H), 0:3 Inter Mailand (A), 2:2 Bologna (H), 3:0 Rapid Wien (A), 1:2 AC Milan (A)

Letzte Spiele Mainz vs Florenz:

Der direkte Vergleich liefert uns wenig überraschend keine Informationen für unsere Mainz Florenz Prognose. Denn beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander.

Die Mainzer haben die ersten beiden Partien im Wettbewerb mit 1:0 gewonnen. Auch am Donnerstag ist so ein Ergebnis denkbar. Wer gerne etwas in Risiko geht, kann sich somit an dem Mainz Florenz Tipp “1:0-Sieg Mainz” versuchen.

Dafür bekommt ihr bei Bwin auch eine hohe Quote von 7,50. Durch den aktuellen Bwin Gutschein Code könnt Neu- und Bestandskunden des Anbieters die Fallhöhe bei ihrer gewagten Wette zusätzlich ein wenig abmildern.

So seht ihr Mainz - Florenz im TV oder Stream:

06. November 2025, 18:45 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV:

Übertragung Stream: RTL+

RTL hat sich an diesem Spieltag im Free-TV für die Übertragung des Europa-League-Spiels VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam entschieden. So ist die Partie der Mainzer gegen die “Viola”, die am Donnerstag um 18:45 Uhr in der Mewa Arena angepfiffen wird, lediglich im Stream auf RTL+ zu sehen.

Mainz vs Florenz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - Hanche-Olsen, Maloney, Kohr - Mwene, Kai. Sano, Amiri, Widmer, Nebel, Hollerbach - J.-S. Lee

Ersatzbank Mainz: Rieß (Tor), Bell, Kawasaki, Moreno Fell, Sieb, Veratschnig, da Costa, Weiper, Nordin

Startelf Florenz: de Gea - Pongracic, Comuzzo, Ranieri - Dodo, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini - Kean, Dzeko

Ersatzbank Florenz: Lezzerini, Martinelli (Tor), Kospo, Kouadio, Pablo Mari, Parisi, Richardson, Sohm, Madragora, Gudmundsson, Piccoli, Fazzini

Für die Mainz Florenz Prognose blicken wir natürlich auf die Personalsituation. Bei den Hausherren fallen Spieler wie Bos, Caci, Dal, Leitsch und Tauer aus. Die Gäste müssen ohne Gosens, Kouame, Lamptey und Sabri auskommen.

Unser Mainz - Florenz Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Teams haben in ihren heimischen Ligen bisher große Probleme. Der Saisonverlauf und der Heimvorteil sprechen vor dem direkten Duell dabei etwas mehr für die Hausherren. Ein Tipp wird allerdings durch den Trainerwechsel bei den Lilien erschwert.

So nehmen wir von einem Ergebnistipp Abstand. Doch eine Alternative liegt sehr nahe. Sowohl die 05er als auch die ACF sind in der Conference League ohne Gegentor. Zudem tun sich die beiden Offensivreihen in dieser Spielzeit noch sehr schwer.