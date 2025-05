Mainz - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 04.05.2025

Unser Mainz - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.05.2025 lautet: Der Eintracht ist die Champions League kaum mehr zu nehmen, Platz 3 soll aber gehalten werden. Mainz hingegen will die Chance auf einen Europapokal-Platz wahren. Im Wett Tipp heute fallen zumindest drei Tore.

Die Spannung steigt, wenn Mainz 05 am 4. Mai 2025 Eintracht Frankfurt in der MEWA Arena empfängt. Beide Teams stehen in den oberen Regionen der Bundesliga-Tabelle, was diesem Spiel eine besondere Bedeutung in der Mainz Frankfurt Prognose verleiht. Mainz 05, aktuell auf Platz 7 mit 47 Punkten, trifft auf den Drittplatzierten Eintracht Frankfurt, der 55 Punkte auf dem Konto hat.