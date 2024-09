Mainz - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 28.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 06:00 Uhr Mainz - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zieht Mainz am FCH vorbei?

Unser Mainz - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Beide Teams sind in der Bundesliga-Tabelle benachbart. Dennoch sehen wir in unserem Wett Tipp heute einen Favoriten.

Nur 29 Prozent Ballbesitz reichten Mainz 05 in Augsburg zum Sieg. Hierbei handelte es sich gleichzeitig um das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Dieses dürfte Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben mit sich bringen. Eben jenes scheint Heidenheim verloren gegangen zu sein. Die letzten beiden Bundesliga-Spieltage brachten zwei Misserfolge mit sich und in unserer Mainz Heidenheim Prognose dürfte mit einem weiteren zu rechnen sein.

Spielerisch sind die Recken aus Rheinland-Pfalz überlegen und agieren zudem im eigenen Stadion. In unserem Mainz Heidenheim Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Mainz“ zu einer Quote von 1,77 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Mainz vs Heidenheim auf „Sieg Mainz“:

Mainz verlor saisonübergreifend nur eines der letzten 10 BL-Heimspiele (5S, 4U).

In Heidenheim zeichnete sich mit 2 Niederlagen zuletzt ein Abwärtstrend ab.

Die 05er genießen das Heimrecht und verfügen über das bessere Spielermaterial.

Mainz vs Heidenheim Quoten Analyse:

Den Wettanbietern ist die Formkrise der Recken aus Baden-Württemberg keineswegs entgangen. Ein Blick zum Wettmarkt „1x2″ offenbart nämlich die 05er als Favorit auf den Sieg und bringt für den Heimsieg durchschnittliche Mainz Heidenheim Wettquoten von 1,75 zum Vorschein.

Wer dennoch Heidenheim in Front sieht, erhält bei zahlreichen Wettanbietern, darunter auch Sportwetten Anbieter mit Apple Pay, mehr als den vierfachen Wetteinsatz.

Wie mittlerweile bei fast jedem Bundesliga-Duell schließen die Bookies auf drei oder mehr Tore und bewerten diesen Spielausgang mit durchschnittlichen Mainz Heidenheim Wettquoten von 1,70.

Mainz vs Heidenheim Prognose: Geht Heidenheim zum 3. Mal in Serie leer aus?

Trainer Bo Henriksen übernahm in der vergangenen Saison die 05er auf dem vorletzten Tabellenplatz, führte den Klub nach 34 Spieltagen auf Rang 13 und stellte den Klassenerhalt sicher. Somit hielten die Verantwortlichen auch in der neuen Saison am Dänen fest. Dieser konnte aber an den ersten drei Spieltagen nur bedingt überzeugen.

Nach einem 1:1 gegen Union Berlin folgte ein starkes 3:3 beim Vizemeister in Stuttgart. Danach musste jedoch eine Heimniederlage gegen Werder Bremen hingenommen werden. Am letzten Spieltag gab es erstmals in der Fuggerstadt allen Grund zur Freude. Nach 90 Minuten stand nämlich gegen Augsburg ein knapper 3:2-Erfolg zu Buche.

Mit fünf Punkten belegt Mainz den zehnten Tabellenplatz und ist somit vor dem Mainz Heidenheim Tipp im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt.

Wenngleich die Mainzer in der noch jungen Saison weiterhin auf den ersten Heimsieg warten (1U, 1N), sollten sie in der Mewa Arena keineswegs unterschätzt werden. Zum Ende der vergangenen Spielzeit resultierten zu Hause nämlich vier Siege und ein Remis. Darüber hinaus haben die Kicker aus Rheinland-Pfalz im eigenen Stadion einen Hang zu wenig Toren und absolvierten in der vergangenen Spielzeit fast zwei Drittel der Duelle mit maximal zwei Treffern. Darüber hinaus wurde zu Hause fünfmal die Null gehalten.

Mainz - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:2 FC Augsburg (A), 1:2 Werder Bremen (H), 3:3 VfB Stuttgart (H), 1:1 Union Berlin (H), 3:1 Wiesbaden n.V. (A).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:3 SC Freiburg (H), 2:4 Borussia Dortmund (A), 4:0 FC Augsburg (H), 3:2 BK Häcken (H), 2:0 FC St. Pauli (A).

Letzte Spiele Mainz vs. Heidenheim: 1:1 (A), 0:1 (H).

Heidenheim dreht bereits seine zweite Runde im deutschen Oberhaus und sorgte im Vorjahr für ein kleines Fußballwunder. Am Ende reichte es nämlich für den achten Tabellenplatz und den Einzug in die Playoffs zur Conference League. Diese wurden mit Bravour gegen BK Häcken (2:1, 3:2) bestanden. Inwiefern die Dreifachbelastung mit dem DFB-Pokal, der Liga und der Conference League an den Kräften zehrt, wird sich zeigen. In der Breite ist Heidenheim bei weitem nicht so gut aufgestellt wie manch ein anderer Bundesligist und belegt im Kader-Marktwert-Ranking nur den 16. Platz. Lediglich St. Pauli und Holstein Kiel verfügen am Papier über weniger Qualität in den eigenen Reihen.

An den ersten beiden Spieltagen war davon jedoch nicht viel zu merken. Diese führten nämlich gegen St. Pauli (2:0) und den FC Augsburg (4:0) zu zwei souveränen Erfolgen. Die starken Leistungen konnten jedoch zuletzt gegen Dortmund (2:4) und Freiburg (0:3) nicht bestätigt werden. Der FCH bestritt drei seiner vier Liga-Duelle mit drei oder mehr Toren. Setzt sich dieser Trend in der Mainz Heidenheim Prognose fort?

Ob Trainer Frank Schmidt den Abwärtstrend stoppen kann, wird sich zeigen. Zumindest kennt der Coach sein Team ganz genau. Immerhin steht er bereits seit September 2007 an der Seitenlinie und führte den Klub von der Ober- in die Bundesliga.

So seht ihr Mainz - Heidenheim im TV oder Stream:

28. September 2024, 15:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele und somit auch die Begegnung zwischen Mainz und Heidenheim gesichert. Dabei sendet er diese einzeln oder in der Konferenz.

Die Zusammenfassung der 15:30-Uhr-Spiele gibt es in der ARD ab 18:30 Uhr zu sehen. Das ZDF zeigt am späten Abend (23 Uhr) ebenfalls Zusammenfassungen.

Mainz vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - Kohr, Jenz, Hanche-Olsen - Caci, Sano, Vidovic, Mwene, Hong, Sieb - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Rieß, Leitsch, Widmer, Veratschnig, Barkok, Nebel, Vidovic, Weiper, Onisiwo

Startelf Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Maloney, Traoré, Wanner, Honsak, Pieringer - M. Breunig

Ersatzbank Heidenheim: Feller, Siersleben, Dorsch, Theuerkauf, Schöppner, Scienza, Conteh, Kaufmann, Schimmer

Jonathan Burkardt war zuletzt bei den 05ern gegen Augsburg mit einem Doppelpack der Matchwinner. Mit drei Toren ist der Neuner zudem der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Nadiem Amiri wurde zuletzt des Platzes verwiesen und ist gegen den FCH gesperrt.

Heidenheim präsentierte sich kürzlich auf heimischem Boden gegen Freiburg vor allem in der Offensive sehr schwach und kam kaum zu nennenswerten Chancen. Mit Mikkel Kaufmann haben die Baden-Württemberger einen qualitativ hochwertigen Neuner auf der Bank. Der Mittelstürmer wartet aber wohl auch in der Mainz Heidenheim Prognose weiterhin auf sein Startelf-Debüt.

Unser Mainz - Heidenheim Tipp: Sieg Mainz

Mainz wusste in dieser Spielzeit auf heimischem Boden bisher noch nicht zu überzeugen und ist heiß auf den ersten Dreier im eigenen Stadion. Wir räumen den Gastgebern durchaus Ambitionen auf drei Punkte ein.

Spielerisch sind die 05er das bessere Team und tankten mit dem Sieg in Augsburg neues Selbstvertrauen. Zudem befindet sich der FCH mit zwei Niederlagen am Stück im freien Fall.