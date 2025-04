Mainz - Kiel Tipp, Prognose, Quoten | 05.04.2025

Unser Mainz - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: Die 05er mussten sich am vergangenen Spieltag Dortmund geschlagen geben und wollen einen neuen Erfolgslauf starten. Da kommt das Tabellen-Schlusslicht genau recht. Im Wett Tipp heute können beide Teams mit Toren glänzen.

Das bevorstehende Duell zwischen Mainz 05 und Holstein Kiel am 5. April 2025 in der MEWA Arena verspricht Spannung pur. Mainz 05, aktuell auf Platz 4 der Bundesliga, hat die Champions-League-Plätze im Visier und gilt als Favorit. Holstein Kiel hingegen kämpft als Tabellenletzter um den Klassenerhalt, der immer weiter in die Ferne rückt.

Obwohl die Unterschiede in der Tabelle groß sind, könnten beide Teams in der Mainz Kiel Prognose treffen. Die 05er haben in den letzten sieben Spielen vier Siege eingefahren (2U, 1N), während Kiel in den letzten zehn Spielen nur einen Sieg verzeichnen konnte (3U, 6N). Trotzdem konnte die KSV in acht dieser zehn Spiele Tore erzielen.